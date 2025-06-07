Великий и бесячий! Маршан принёс «Флориде» первую победу в финале НХЛ

Команды забросили девять шайб на двоих и сыграли два овертайма.

Первая встреча финальной серии превзошёл самые смелые ожидания – команды играли ярко, жёстко и с огоньком. А «Эдмонтон» пошатнул ореол непогрешимости «Флориды» при игре по счёту и отыгрался с 1:3.

Долго размусоливать о том, что было в первом матче и что предвещало второй, не хочется, так как в первом периоде второй встречи событий бы набралось на двухтомный роман с очень закрученным сюжетом.

«Эдмонтон» откровенно плох при игре в меньшинстве в нынешнем розыгрыше плей-офф – всего 65,3% нейтрализации. Конечно, статистику испортила первая спецбригада «Лос-Анджелеса» с зажигавшим Кузьменко, но и далее «нефтяники» не представали образцом надёжности.

Подтверждение этому сразу дал Сэм Беннетт уже на третьей минуте, и гол получился спорным. За мгновения до заброшенной шайбы лучший снайпер нынешнего розыгрыша плей-офф пнул лежавшую на льду клюшку Экхольма, а затем забил именно из зоны ответственности шведа. Маттиас был полон возмущения и негодования, но арбитры уже не могли вмешаться в эпизод.

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В следующей смене «Эдмонтон» мог сравнять счёт, но бросок у Бушара не получился. Зато через пять минут Эвандер Кейн показал партнёру, как надо – бросок с ползоны, и 1:1.

Уже через четыре минуты счёт стал 2:2 – сначала Бушар всё-таки нашёл свой бросок, а затем Сет Джонс завершил шикарную комбинацию «пантер».

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Далее случился неприятный эпизод, который вновь был связан с Беннеттом. В порыве борьбы с Экхольмом на пятаке Сэм завалился на Скиннера, едва не травмировав голкипера «Эдмонтона». Форварду «Флориды» не стали «пихать», как часто бывает в таких ситуациях – хозяева заготовили более пикантное блюдо возмездия. Коннор Макдэвид блестяще разобрался на короткой дистанции с Барковым и Экбладом, отправив тех отдыхать в буфет, и выложил роскошную передачу на Леона Драйзайтля – немец с такой позиции промахивается крайне редко.

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В начале второго периода Бобровский сделал важнейшее спасение, не дав «Ойлерз» повести в две шайбы, а затем включилась уже и сама «Флорида». Дмитрий Куликов бросил от синей линии, шайба попала в Бушара и заскочила в ворота.

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Затем «Эдмонтон» получил большинство, но вместо того, чтобы выйти вперёд, пропустил – Брэд Маршан убежал «один в ноль» и спокойно переиграл Скиннера.

«Флорида» сделала выводы из прошлого матча и в третьем периоде насытила среднюю зону, заставляя «Эдмонтон» прикладывать в два раза больше усилий для преодоления. А те моменты, которые «нефтяники» всё-таки создавали, парировал Бобровский, поймавший кураж с начала второго периода. Но Корри Перри, видимо, не намерен проигрывать пятый финал подряд – ветеран НХЛ несмотря на плотную опеку Луостаринена смог достать до шайбы и с дальнего пятака отправил её в угол. До сирены оставалось лишь 18 секунд!

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В первом овертайме «Флорида» немного уменьшила походы в активный форчек, но, как только это случилось, возник опаснейший момент у Маршана. Но Брэд сначала попал в щиток, а затем катнул шайбу в штангу. Более верный шанс через некоторое время возник у Райнхарта, который убежал на рандеву со Скиннером, но даже не попал в створ ворот.

Во втором дополнительном периоде удача улыбнулась Маршану – Брэд вновь вывалился «один в ноль» и переиграл Скиннера.

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Великий и бесячий Брэд Маршан! Оформил дубль, положил победную во втором овертайме, а также на старте третьего периода решил поиздеваться над Виктором Арвидссоном за его… низкий рост. Так может только Брэд, равных в НХЛ по качеству и количеству трэштока просто нет.

«Флорида» сравнивает счёт в серии, следующий матч состоится через три дня в Санрайзе.