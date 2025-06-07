Ларионов дал первую пресс-конференцию в СКА. Что теперь понятно, а что — не очень?

В СКА официально началась новая эра – 6 июня Игорь Ларионов впервые предстал перед широкой публикой в качестве нового наставника армейцев, дав большую пресс-конференцию в самом высоком здании Европы «Лахта-центре».
Звучит очень необычно: «Игорь Ларионов – главный тренер СКА», – с таких слов Профессор начал своё практически полуторачасовое выступление перед прессой. Действительно, к его новому статусу ещё нужно будет привыкнуть всем. А ещё – к тому, что и СКА теперь тоже будет другим.
Каким? Давайте попробуем найти ответы в первых словах самого Ларионова.
Будет ли СКА бороться за Кубок Гагарина?
Есть ощущение, что, независимо от того, кто возглавил бы петербуржцев в новом сезоне, ждать от него возведения команды до статуса претендента сразу же было немного наивно – как минимум год нужен, чтобы расчистить авгиевы конюшни, оставленные предшественником нового главного тренера СКА.
Впрочем, руководство армейцев, похоже, вообще не даёт Ларионову никакого времени на раскачку – контракт с Профессором заключён по схеме «1+1», то есть расслабиться не получится вообще, поскольку гарантии работы на следующий год заранее нет. При этом, по словам Игоря Николаевича, он сам настоял на таком формате договора – и в этом видится скорее плюс для клуба, где главный тренер будет постоянно находиться в тонусе.
Результат в Петербурге в обозримом будущем должен быть точно – либо при Ларионове, либо, в случае неудачи Профессора, уже при другом тренере. Ответственность на 64-летнего специалиста возложена большая, и спрос с него будет таким же.
Как станет играть СКА?
«Будет тот хоккей, который должен приносить успех, но он ни в коем случае не должен быть скучным, ни в коем случае не должен быть пресным», – судя по всему, отходить от своего стиля, который он прививал «Торпедо», Ларионов не намерен.
Это означает, что мы должны увидеть другой СКА и с точки зрения игрового рисунка – при Ротенберге хоккей был довольно-таки прямолинейным, хоть и с большим количеством заброшенных шайб.
Того безбашенного стиля больше не будет — но при этом ещё предстоит понять, сможет ли Профессор построить в Петербурге успешную систему игры как спереди, так и сзади, чего в Нижнем Новгороде в полной мере сделать не получилось.
Что насчёт молодёжи?
Сколько бы Роман Ротенберг ни хвастался лучшей молодёжью в стране, под его руководством в первой команде из «СКА-1946» засветились всего три игрока – Иван Демидов, который засветился бы в любом случае при любом другом наставнике, Григорий Кузьмин, которого Ротенберг задвинул в запас ближе к концу регулярки, и Матвей Короткий, в мгновение ока потерявший доверие тренера по ходу серии с «Динамо».
Матвей Короткий
Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru
Профессор в Нижнем Новгороде давал куда больше простора молодым игрокам: Атанасов, Артамонов, Конюшков и Силаев появились в КХЛ именно под его руководством – и это речь только о тех, кто в «Торпедо» стал реальным лидером.
Ларионов сказал, что планирует подтягивать к основе больше молодых игроков. Поэтому ждём в СКА новых имён – помимо появлявшихся эпизодически Ивана Выдренкова и Тимура Кола, в основу просятся Даниил Лазутин, Владислав Романов, Никита Недопёкин.
При этом на подходе есть такие ребята, как Игнат Лутфуллин, Матвей Поляков и Амир Нугманов, недавно игравшие в финале Кубка Харламова. Их краткосрочные перспективы в КХЛ пока кажутся сомнительными – но, может, при Ларионове у них будет шанс?
Демидов действительно вернётся?
В возвращение Ивана Демидова в Петербург в аренду не верю от слова совсем. Не очень понял, почему Игорь Николаевич вообще озвучил такое, ведь даже из его ответа можно сделать вывод, что он и сам не сильно верит в реалистичность такого перехода. Но если ему всё же как-то удастся организовать аренду Демидова, шок будет огромный.
Всё-таки сложно представить себе ситуацию, когда клуб НХЛ отдаёт одного из своих ярчайших проспектов, уже успевшего показать себя в основе, в юниорские лиги. Можете поверить, что «Чикаго» отдаст Бедарда обратно в «Реджину», а «Сан-Хосе» отправит Селебрини добирать опыт в Бостонский университет? Вот и я не могу.
А Кузнецов?
Возвращения Евгения Кузнецова в СКА точно не будет, особенно с учётом того, как критично о нём высказался Ларионов. Есть ощущение, что Профессор даже не стал озвучивать всех мыслей, которые у него были относительно нападающего. Впрочем, даже слов о том, что спад у него начался около шести лет назад, было более чем достаточно.
А вот кто может оказаться в Санкт-Петербурге, так это Игорь Ларионов-младший – потому что «у нас есть нехватка умных центральных нападающих». Не знаю, правда, как это относится к экс-форварду «Торпедо» и куда его ставить в случае перехода – в центре верхних звеньев у армейцев вакансий вроде как нет – там предварительно занято Михаилом Воробьёвым и его тёзкой Григоренко, а в нижних Игорю точно не место.
А кто вообще будет играть в СКА?
Пока чёткого ответа на этот вопрос Профессор не дал. По его словам, он уже ознакомился с профилями игроков и выслушал информацию от них о тех, кто работал в клубе до его прихода. Но все решения он будет принимать только после личного общения с каждым – Игорю Николаевичу важно «прощупать» каждого хоккеиста самостоятельно.
Именно поэтому на все вопросы о возможных трансферах он отвечал довольно-таки уклончиво – это касается как конкретных игроков вроде Радулова и того же Ларионова-младшего, так и каких-то абстрактных возможностей для усиления – будь то россиянин или же иностранец, нападающий или вратарь.
Единственный игрок, желание видеть которого у себя в команде Ларионов озвучил на пресс-конференции – Иван Демидов. Однако этот переход, как уже было отмечено, выглядит абсолютно нереальным.
При этом пока непонятно, кто будет заниматься селекцией – слухи о возможном приходе Максима Сушинского на пост генменеджера пока остаются слухами. Как и наполнение тренерского штаба – с этим Ларионов ещё только собирается определиться.