«Решения не имеют никакого отношения к хоккею». Реакция НХЛ на недопуск России на ОИ-2026

Последние события и заявления в мире хоккея, кажется, приближают нас к Олимпийским играм в Италии без участия российской сборной. Хоть НХЛ впервые более чем за 10 лет позволила своим хоккеистам сыграть на турнире, многие звёзды вроде Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Сергея Бобровского, видимо, останутся за бортом соревнований.

Эта тема откликается не только у российской аудитории, но и у североамериканской. Так, журналисты The Athletic Петер Бауф и Роб Росси попытались разобраться, что продление бана сборной России значит для хоккеистов НХЛ. Они также опросили российских и нероссийских игроков лиги, чтобы узнать их мнения.

«Чемпионат» приводит перевод этого материала.

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

«НХЛ не ожидает участия России в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщил в среду заместитель комиссионера Билл Дэйли на пресс-конференции перед первым матчем финала Кубка Стэнли. Он сделал это заявление после того, как на прошлой неделе Международный олимпийский комитет подтвердил позицию о том, что и России, и Беларуси должно быть запрещено выставлять свои команды на турнир.

Исполнительный совет МОК рекомендовал санкции против России после того, как началась спецоперация на Украине в феврале 2022 года при поддержке западного соседа Беларуси. Рекомендации международным спортивным федерациям впервые озвучили в 2023 году, что привело к тому, что Россия и Беларусь не смогли попасть на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

МОК запросил у Международной федерации хоккея график и группы на олимпийский хоккейный турнир в начале мая, недавно сообщил журналистам президент ИИХФ Люк Тардиф. Затем Комитет подтвердил свои рекомендации в заявлении в конце месяца.

Ни МОК, ни ИИХФ не публиковали официальных решений об участии России в Олимпиаде 2026 года, которая пройдёт в феврале следующего года. Но, как следует из комментария Дэйли, рекомендации не изменятся. Шансы на то, что российская команда выйдет на лёд олимпийского хоккейного турнира, невелики, если не равны нулю.

Материалы по теме Стали известны участники групп на мужском турнире Олимпийских игр — 2026

Ниже представлен взгляд на ситуацию и её особое влияние на мужской хоккейный турнир, в котором впервые с 2014 года примут участие действующие игроки НХЛ.

Каков здесь исторический прецедент?

История стран, которым не разрешалось участвовать в Олимпийских играх, длительна. После Второй мировой войны Германия и Япония не были приглашены на Олимпиаду 1948 года. МОК отстранил Южную Африку от Олимпийских игр из-за апартеида на 28 лет — с 1964-го до 1992-го. У Югославии не оказалось команды, когда в 1992 году она находилась под санкциями за военную агрессию против Боснии и Герцеговины.

Олимпийский историк Дэвид Валлечински сказал, что исторически МОК в каждом конкретном случае рассматривал бан той или иной страны индивидуально, что не всегда становилось последовательным. Он упомянул, что к США не были применены санкции, когда они вступили в войну во Вьетнаме. Эта идея даже не упоминалась.

«Если посмотреть на случаи Южной Африки и России, то потребовалось давление извне, чтобы заставить МОК действовать серьёзно, — сказал Валлечински. — У них есть такая давняя философия: не наказывать спортсменов из-за действий их правительства. Они как бы прогибаются, чтобы допустить их. Но если есть достаточное давление извне, как в случае с Южной Африкой и Украиной, тогда они действуют».

Какое влияние окажет запрет на российских игроков НХЛ?

Россия — классическая олимпийская держава в мужском хоккее. Советы выигрывали золото семь раз, как и Объединённая команда в 1992 году (группа спортсменов из России и четырёх других бывших советских республик) и Олимпийские спортсмены России в 2018 году.

НХЛ не отправляла игроков на зимние Олимпийские игры с 2014 года, когда Канада, победив Швецию, выиграла золото в Сочи. Мужская сборная России не завоевала медали на домашнем льду, что стало причиной национального позора — настолько горького, что некоторые игроки этой команды не присутствовали на церемонии закрытия.

Звёзды НХЛ Никита Кучеров, Андрей Василевский и Артемий Панарин, каждому из которых уже стукнуло 30, никогда не играли на Олимпиаде. С учётом того, что рекомендации МОК не изменились, вполне возможно, что они этого никогда так и не сделают.

Исключение российских команд также означает, что Александр Овечкин и Евгений Малкин, возможно, никогда не сыграют вместе на Олимпиаде, а их выдающиеся карьеры могут закончиться без олимпийской медали. Россия не поднималась на пьедестал с действующими игроками НХЛ с момента завоевания бронзы в 2002 году, когда ни одной из их нынешних звёзд не было в команде.

Могут ли российские хоккеисты выступать в качестве нейтральной команды?

До санкций за спецоперацию на Украине Россия столкнулась с дисциплинарными мерами за то, что МОК назвал «систематическим манипулированием антидопинговой системой». Но хотя Комитет запретил деятельность Олимпийского комитета России, спортсменам из этой страны разрешили участвовать в зимних Играх 2018 года под олимпийским флагом и новым названием — «Олимпийские спортсмены России». В том году в Пхёнчхане команда российских игроков взяла золото в мужском хоккее.

На летних Играх 2020 года в Токио (которые были отложены до 2021 года из-за COVID-19) и зимних Играх 2022 года в Пекине россияне выступали как Олимпийский комитет России, а не как Россия, из-за продолжающихся последствий допингового скандала. На последней Олимпиаде мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею взяла серебро.

Несколько россиян, играющих в НХЛ и КХЛ, на условиях анонимности, поскольку российская федерация хоккея не одобрила их комментарии, заявили, что не хотели бы участвовать в Олимпиаде под этими изменёнными названиями в Милане.

«Мы русские, — сказал один из игроков. — Если мы играем, то у нас должен быть флаг России, название «Россия». Как и у других стран».

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

На Олимпийских играх в Париже 2024 года 32 индивидуальным российским и белорусским спортсменам было разрешено участвовать под названием «Индивидуальные нейтральные спортсмены». На Играх 2026 года снова должны быть нейтральные спортсмены с теми же рекомендациями, что и в 2024 году, включая то, что атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию или работают по контракту с российскими или белорусскими военными, не могут участвовать в соревнованиях. Однако на данный момент на турнире не сыграют ни мужская, ни женская хоккейные команды с нейтральным названием.

«Это решение основано на том факте, что по определению группа отдельных нейтральных спортсменов не может считаться командой, — говорится в заявлении МОК. — Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила, что будет следовать этой рекомендации».

Какова роль ИИХФ?

По данным сайта ИИХФ, «решение об участии России в зимних Олимпийских играх 2026 года останется в юрисдикции Международного олимпийского комитета».

Однако в феврале Совет ИИХФ объявил, что в сезоне-2025/2026 Россия и Беларусь вновь не попадут в число участников турниров, среди которых есть чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира.

«Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранять текущий статус-кво до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Материалы по теме Эксклюзив В МОК отреагировали на информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Выступая на молодёжном чемпионате мира в январе, Тардиф заявил, что хочет, чтобы Россия как можно скорее вернулась на соревнования.

«Это будет означать, что спецоперация окончена, — сказал он. — России не хватает в любом соревновании. Но если они вернутся слишком рано, это будет не очень хорошо».

Как отреагировали Россия и её федерация хоккея?

Федерация хоккея России сообщила в своём заявлении, что надеется, что рекомендации МОК будут пересмотрены. Представитель организации отметил, что федерация не может обжаловать рекомендации, но «как только мы получим конкретное решение, то сможем определиться с нашими возможными действиями в отношении него».

Если исходить из недавних прецедентов, успешная апелляция кажется почти невозможной. В июле 2022 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на решения ФИФА и УЕФА об отстранении страны от участия в национальных и клубных соревнованиях.

Помимо Олимпиады, ФХР также не согласилась с решением ИИХФ не включать Россию в свои мероприятия на сезон-2025/2026, возразив на аргумент организации о соображениях безопасности в качестве основной причины отстранения.

«Успехи российских спортсменов в НХЛ, АХЛ, NCAA и других лигах разных стран, оказываемое им внимание и доброжелательная атмосфера вокруг них доказывают, что мы не представляем угрозы безопасности, как заявляют многие федерации, и что спорт может существовать и вне политики, несмотря на позицию отдельных спортивных функционеров», — говорится в заявлении ФХР.

Какая страна примет участие в хоккейном турнире вместо России?

Если рекомендации останутся в силе, Франция заменит Россию как в мужском, так и в женском хоккейном турнире.

Россия на данный момент занимает второе место в мужском рейтинге ИИХФ и шестое место — в женском, в то время как Франция располагается на 14-й и 15-й позициях соответственно. На последнем чемпионате мира среди мужчин в состав французов входили нападающий «Сент-Луиса» Александр Тексье, проспект и вратарь «Вашингтона» Антуан Келлер и Пьер-Эдуар Белльмар, который сыграл 700 матчей в НХЛ, прежде чем отправиться в швейцарскую лигу в этом сезоне. Это была единственная сборная турнира, которая не смогла одержать ни одной победы, хотя и набрала очко за поражение в овертайме.

Француженки не принимали участия в женском чемпионате мира 2025 года.

Что думают игроки НХЛ о вероятном пропуске Россией Игр 2026 года?

Российские игроки НХЛ и КХЛ, которые говорили с The Athletic, сказали, что они не удивлены тем, что рекомендации остаются в силе, но сохраняют надежду, что получится достичь разрешения ситуации. Один игрок, говоривший на условиях анонимности, поскольку Федерация хоккея России не одобрила его комментарии, сказал, что он получил «скрытую поддержку» от нероссийских игроков НХЛ, ссылаясь на статус России как исторического соперника многих олимпийских стран — в частности, Канады, США и Чехии.

«Если вы спросите спортсменов, мы хотим играть с лучшими и против лучших, — сказал один игрок НХЛ не из России. — Я думаю, так происходит в любом виде спорта. Но они не спрашивают нас, чего мы хотим. На мой взгляд, эти решения не имеют никакого отношения к хоккею или другим видам спорта. Это не касается игроков, спортсменов. Это выше нас».

Такое чувство не универсально. Вратарь Зала славы Доминик Гашек, который родом из Чехии, категорически против участия России в Олимпиаде. Недавно он опубликовал в социальных сетях одобрительное заявление в отношении позиции МОК».

Ещё больше мнений и аналитики автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист»