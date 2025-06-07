Мощный трансферный ход «Авангарда», тренер «Вашингтона» — лучший в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 июня.

Форвард московского «Динамо» Рашевский принял контрактное предложение «Авангарда»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Бело-голубые должны в течение недели повторить предложение омского клуба, если хотят сохранить игрока в команде. Если московский клуб откажется, то Рашевский перейдёт в «Авангард», а «Динамо» получит денежную компенсацию.

В минувшем регулярном сезоне Рашевский провёл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний форвард сыграл 17 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).

Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул «Салават Юлаев»

Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул ХК «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Нападающий присоединился к команде по ходу сезона-2024/2025 и набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 33-летний форвард сыграл 188 матчей, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

«Лада» подписала контракты с тремя канадскими новичками

Алекс Коттон стал игроком «Лады» – с 24-летним канадским защитником заключён односторонний контракт сроком на один сезон. С 2022 года Алекс играл во второй финской и шведской лигах. В 2024 году стал победителем чемпионата Словакии в составе «Нитры». За эту же команду Коттон выступал и в прошедшем сезоне – суммарно он провёл 68 матчей и заработал 50 (11+39) очков при показателе полезности «+3», став серебряным призёром чемпионата Словакии.

Договор с 26‑летним нападающим Райли Савчуком рассчитан на один год. Прошлый сезон форвард отыграл в «КооКоо» из чемпионата Финляндии. В 59 встречах он набрал 32 (15+17) очка.

Кроме того, состав тольяттинского клуба пополнил 23-летний форвард Джош Лоуренс. Прошлый сезон 23‑летний форвард начинал во второй швейцарской лиге в «Сьерре», набрав 44 (20+24) очка за 38 матчей, потом он отправился в чемпионат Финляндии и за 31 игру в составе «Пеликанс» заработал 16 (3+13) очков.

Вратарь Серебряков подписал новый контракт с «Авангардом» прямо во время автограф-сессии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков подписал новое соглашение с омским клубом прямо во время автограф-сессии. О продлении контракта до конца сезона-2029/2030 было объявлено перед игрой плей-офф МХЛ «Омские Ястребы» — «СКА-1946» 29 апреля.

29-летний Серебряков перешёл в клуб из Омска по ходу сезона-2024/2025, всего он принял участие в 293 матчах в КХЛ, одержал 120 побед. Голкипер попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона КХЛ. В минувшем сезоне вратарь провёл 34 игры в регулярном чемпионате и одержал 19 побед с 92,6% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 13 игр и семь побед с 94,1% отражённых бросков.

Представитель Овечкина рассказал, где форвард «Вашингтона» проведёт летний отпуск

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, что нападающий проведёт летний отпуск с семьёй в Турции.

«Сегодня Александр вместе со своей семьёй улетает в Турцию на запланированный отдых после напряжённого сезона в НХЛ», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Спенсер Карбери выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выиграл индивидуальную награду «Джейк Адамс Трофи», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги. Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей.

Карбери набрал 464 балла (81 первое место из 103 возможных) и обошёл Скотта Арниела из «Виннипег Джетс» (249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сан-Луи из «Монреаль Канадиенс» (66 баллов, два первых места). Отметим, что все трое впервые вошли в тройку номинантов на данный приз.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял первое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 111 очков в 82 матчах.