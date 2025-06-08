Самый невезучий тренер в НХЛ. Чего не хватает уволенному из «Далласа» Дебуру?

Когда мы устаём от однообразной ежедневной рутины, мы часто используем аллегорию «день сурка». А есть человек, которого этот «сурок» посещает не каждый день, а каждый год, причём примерно в одно и то же время. Таким человеком является канадский тренер Питер Дебур, который 6 июня был официально уволен из «Далласа». В этой статье мы поговорим о нём и его несчастных кубковых мытарствах.

Долгий и невезучий путь

56-летний Питер Дебур работает в НХЛ в качестве главного тренера с 2008 года. За свою карьеру в лиге, помимо «Далласа», он возглавлял «Флориду Пантерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Его главная история в большинстве руководимых им команд — начать за здравие, кончить за упокой. В своём первом же сезоне в «Нью-Джерси» и в «Сан-Хосе» канадец дошёл до финала Кубка Стэнли, хоть оба и проиграл. Причём «Дэвилз» до прихода Дебура не выходили в финал с чемпионского для них сезона-2002/2003, а «акулам» это и вовсе удалось впервые в истории.

В каждом из своих трёх сезонов на посту главного тренера «Далласа» Дебур неизменно доходил до финала конференции, в котором так же неизменно проигрывал.

Трёхлетка канадца в «Вегасе» с 2020 по 2022 год проходила примерно идентично, за исключением лишь последнего из этих сезонов, когда команда не попала в плей-офф. В сезоне-2019/2020 «рыцари» дошли до финала Запада, а в сезоне-2020/2021 проиграли во втором раунде.

В «Сан-Хосе», который является, наверное, главной командой в карьере Дебура, канадский специалист провёл самый долгий свой отрезок в качестве главного тренера отдельно взятого клуба НХЛ. За четыре года, с 2015-го по 2019-й, «Шаркс» лишь однажды не попали в плей-офф, а в четырёх остальных останавливались на разных стадиях Кубка Стэнли: в сезоне-2015/2016 вышли в финал, где уступили «Питтсбургу»; в сезоне-2016/2017 проиграли в первом раунде; ещё через год вылетели во втором раунде, а в сезоне-2018/2019 — в финале конференции. Эпоха Питера Дебура в Калифорнии завершилась по ходу сезона-2019/2020, в котором команда откровенно сдала и не попала в плей-офф.

Из «Нью-Джерси» и «Флориды» в конце нулевых – начале 10-х Дебур также увольнялся в связи с явным ухудшением положения команд. После финала Кубка Стэнли с «Дэвилз» клуб ни разу в следующих трёх сезонах не отобрался в плей-офф, а во «Флориде» канадец в каждом из сезонов набирал меньшее количество очков, чем в предыдущем. Однако это были первые годы Питера на таком уровне, и, думаю, здесь можно сделать скидку на отсутствие должного опыта.

Как уже говорилось выше, анализ карьеры Дебура отчётливо демонстрирует тренд на стагнацию во всех командах, в которых он работал. Где-то она была планомерной, где-то – внезапной, но ни одну из своих команд тренер не покинул в статусе победителя.

Питер Дебур Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Причина — в самом Дебуре?

И да, и нет. Начнём с того, что в эпоху потолка зарплат в НХЛ крайне сложно показывать стабильные результаты на протяжении нескольких лет кряду. Чемпионское окно, как правило, открыто три-четыре года, после чего клубам приходится либо серьёзно пересматривать ростер ввиду старения лидеров, либо и вовсе уходить в перестройку. Но в случае с Дебуром есть два вопроса: почему падения его команд зачастую носят настолько резкий характер («Нью-Джерси», «Сан-Хосе», «Вегас») и почему при таком количестве полуфиналов и финалов Кубка Стэнли за карьеру его команды ни разу не смогли сделать последний шаг до титула? Для «Вегаса», например, непопадание в плей-офф в сезоне-2021/2022 и вовсе стало немыслимой вещью. Это был единственный сезон клуба, вошедшего в лигу в 2017 году, который завершился для него в апреле.

Самый опытный неудачник плей-офф

Тренера, который практически все свои последние сезоны завершает на поздних стадиях Кубка Стэнли, априори нельзя назвать, как сейчас модно говорить, физруком. Но что становится вечной преградой на пути к трофею? Невезение? Где-то – да. Однако тут играют роль и личностные качества Дебура.

Грянувшему в эту пятницу увольнению канадца из «Далласа» предшествовали инсайды о том, что целая группа игроков «Старз» выразила недовольство словами и поведением Дебура во время и после серии финала Запада с «Эдмонтоном», которую техасский клуб проиграл 1-4. В частности, сообщалось, что игрокам не понравилось, что тренер повесил всех собак за это поражение на основного голкипера Джейка Эттингера, заявив в СМИ, что тот «проиграл «Эдмонтону» шесть из семи последних встреч в плей-офф». В пятом матче Дебур заменил вратаря на отметке 7:09 после двух пропущенных шайб, показав перед этим резким и где-то даже грубым жестом Джейку, чтобы тот немедленно направился на скамейку.

Те самые слова Дебура об Эттингере: Главный тренер «Далласа» отметил неудачную игру вратаря Эттингера в матче с «Эдмонтоном»

Стала ли эта ситуация причиной для увольнения Дебура? Как минимум – одной из них. Прежде всего руководство «Старз» наверняка устало от постоянного топтания в полуфиналах конференции без продвижения к главной цели, а ситуация с Эттингером стала дополнительным триггером. Над клубом нависла реальная угроза закрыть чемпионское окно без чашки, ведь Бенн и Сегин не молодеют, а плеяда финских звёзд во главе с Рантаненом, каждая из которых находится в лучшем хоккейном возрасте, выглядит нестабильно.

Но это не единственная ситуация в карьере Дебура, когда он срывался в плей-офф. Периодически канадец после неудачных игр вступал в полемику с журналистами, жаловался на судей, а, например, в плей-офф НХЛ – 2019 руководивший «Сан-Хосе» Дебур жаловался на то, что главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан вёл провокационные разговоры с игроками его команды во время матчей, за что последний потом назвал его «клоуном».

Но понятно одно: своей карьерой Дебур уже давно заслужил поднять над головой Кубок Стэнли. Такое количество появлений в поздних раундах, кто бы что ни говорил, невозможно в исполнении того, кто не соответствует данному уровню. Как кажется на первый взгляд, старине Питу для этого не хватает какого-то элементарного самообладания. Невооружённым глазом заметно, как поражения немного выбивают канадца из равновесия. Разумеется, здесь сказывается и общая нервозность от того, что каждый новый сезон заканчивается как под копирку. Однако если что-то происходит один раз — это случайность; два раза — совпадение; три — закономерность. И самое время для уроженца Данвилля потратить этим летом неделю-другую на самоанализ.

Каким будет следующий этап Дебура в сильнейшей лиге мира? Узнаем, думаю, скоро. Тренер с таким опытом в плей-офф, вне всяких сомнений, обязан быть востребованным. И очень хочется, чтобы в скором времени он был вознаграждён за свой долгий путь к вершине НХЛ. Потому что сегодня это тренер, за которого обидно, наверное, больше всего.