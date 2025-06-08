«Локомотив» пугали развалом «золотой» команды. Но решать придётся только главную проблему?

Сразу после «золотого» гола Максима Шалунова у «Локомотива» началось тяжёлое межсезонье. Тяжёлое – прежде всего из-за давления многочисленных слухов, обрушившихся на ярославскую команду. Насладиться долгожданным чемпионством болельщикам «Локомотива» можно было только в том случае, если не заходить в хоккейный сегмент интернета, потому что там уже вовсю кричали, кто и как растащит победный состав железнодорожников по просторам КХЛ. Да что говорить, если о вероятном уходе Радулова в СКА судачили прямо на чемпионском льду!

А ещё тренерский штаб «Локомотива» во главе с Никитиным отправляли в ЦСКА; Бута, Симашева и Берёзкина провожали в НХЛ; обсуждали, что ярославцам не удастся договориться с Береглазовым, а Рафиков и Алексеев хотят новых вызовов в других клубах КХЛ. В общем, картина на чемпионский парад, который в «Локомотиве» закинули аж на август, рисовалась мрачная.

Но в реальности всё выходит не так уж страшно для Ярославля. Рафиков, Алексеев и Берёзкин уже продлили контракты с клубом. С Береглазовым тоже вроде бы удалось договориться, а Радулов, по информации «Чемпионата», остаётся в «Локомотиве». При этом Бут и Симашев действительно отправились поднимать «Юту» в НХЛ, но, прямо скажем, ключевыми игроками ярославцев форвард и защитник были только в перспективе. И для «Локомотива» это не самые значительные потери здесь и сейчас, а потом ещё видно будет, насколько успешно у ребят получится покорить Америку.

Какие ещё вопросы по составу ярославцев? Без контракта на следующий сезон жёсткий защитник-домосед Никита Черепанов, однако будет странно, если в «Локомотиве» не договорятся со своим воспитанником. Черепанов не похож на игрока, который будет выкручивать руки клубу ради более выгодного предложения и стремиться сменить команду, да и претендентов на узкоспециализированного дефа в КХЛ вряд ли много. А вот Мартин Гернат, скорее всего, уйдёт. Это, конечно, потеря, но в «Локомотиве» способны качественно поработать на зарубежном рынке, чтобы найти сильного защитника на замену словаку.

Мартин Гернат Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вратарская бригада у ярославцев должна остаться прежней (у Исаева и Мельничука действующие контракты), а больше всего вопросов – по линии нападения. Закончился контракт у Максима Шалунова – важнейшего игрока и первого центра «Локомотива» Игоря Никитина. Неизвестно, останется ли в Ярославле ещё один центральный Байрон Фрейз. Значимость этих хоккеистов для чемпионского состава трудно переоценить, оба великолепно показали себя в плей-офф и забивали важнейшие голы, так что их потенциальная потеря действительно может больно ударить по «Локомотиву». Впрочем, на данный момент конкретной информации нет, а, например, Фрейз и вовсе говорил о желании остаться в Ярославле.

В любом случае грандиозной перестройкой состава в «Локомотиве» сейчас не пахнет. Однако тут мы подходим к главному. Тренерский штаб в Ярославле, судя по всему, действительно может смениться кардинально. Официальной информации 0, но отовсюду трубят, что ЦСКА собрался провернуть самую дерзкую кражу в истории КХЛ и забрать у «Локомотива» чемпионский штаб практически в полном составе, несмотря на действующие контракты специалистов. По информации многочисленных источников, в Москву вслед за Игорем Никитиным переберутся Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов и Рашит Давыдов.

Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И тут не надо спрашивать, мол, а как такое вообще возможно в профессиональной лиге? Возможно, и всё, хоть, понятно, и не для всех. Тут надо задаться вопросом – а кого теперь искать на роль тренеров «Локомотиву»? И президенту ярославцев Юрию Яковлеву придётся крепко подумать.

С одной стороны, как мы уже выяснили, состав «Локомотива» на данный момент претерпевает минимальные изменения. В целом это будет та же команда, что и в чемпионский сезон. Так, может, тогда стоит сыграть на преемственности в тренерском штабе? После армейского набега в нём должны остаться Антон Бут и Дмитрий Красоткин. И если первый только пару лет назад начал карьеру тренера, то второй трудится помощником в главной команде системы с 2019-го, а в целом тренирует в Ярославле с 2010-го. У Красоткина ещё и шикарный победный опыт – он трижды приводил «Локо» к Кубку Харламова, а за шесть лет в молодёжной команде через него прошло значительное количество ребят, которые составили костяк чемпионского «Локомотива» в 2025-м.

Дмитрий Красоткин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

С другой стороны, понятно, что назначать тренера без опыта работы главным в КХЛ даже в хорошо известную ему команду – это большой риск. Наверное, тем, кто давно следит за хоккеем, не нужно лишний раз объяснять, что работа главным и работа помощником – совершенно разные вещи. Также очевидна разница между особенностями работы главного тренера в молодёжке и в главной команде. И пусть в случае с Красоткиным в «Локомотиве» это может быть как никогда оправданно, но всё же – очень рискованно.

При этом брать тренера со стороны – тоже далеко не идеальный вариант. Можно, конечно, посмотреть на североамериканский рынок, но не факт, что удастся привезти нового Гру или Буше. Может попасться и очередной Мактавиш. Ну а среди свободных российских специалистов и выбора-то нет. По сути, напрашивается только один логичный вариант – Илья Воробьёв. Однако, насколько мне известно, Яковлев не хочет видеть его в клубе из-за давней личной обиды.

Таким образом, межсезонье «Локомотива» складывается вовсе не так печально, как могло показаться, и всё идёт к тому, что в качестве и глубине состава ярославцы не просядут. Ведь, помимо продлений, обязательно будут ещё и трансферы на вход, которые купируют потери. При этом ключевую проблему боссам клуба, видимо, всё-таки придётся решать, и важно сделать правильный, взвешенный выбор, чтобы не уронить в следующем сезоне чемпионское достоинство.

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