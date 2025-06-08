«Может искупить свои грехи». Евгений Кузнецов вернётся в «Вашингтон»?

Переезд Евгения Кузнецова в Россию летом 2024 года стал одной из самых громких новостей последних лет. Мало кто ожидал, что нападающий, которому на тот момент только исполнилось 32, бросит всё в НХЛ и вернётся на родину. Ещё и не в родной Челябинск, в который обещал вернуться.

Сезон в СКА вышел провальным, чего и следовало ожидать от этих отношений. Поэтому неудивительно, что контракт с Кузей в итоге был разорван. Теперь Евгений пребывает в статусе свободного агента, и до сих пор неизвестно, какой будет его следующая остановка.

Поскольку на данный момент Кузнецов ни с кем не связан узами хоккейных отношений, североамериканское издание The Hockey Writers предложило неожиданную и в некотором роде безумную идею: а почему бы Кузе не вернуться в… «Вашингтон»! Сумасшествие, не так ли?

Однако у наших заокеанских коллег есть чёткие обоснования, почему это могло бы сработать, зачем 33-летний хоккеист нужен «столичным» и зачем самому игроку стоило бы воссоединиться со своей главной командой в НХЛ. «Чемпионат» приводит перевод этого материала.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

«Возможно, нет ничего более поэтичного в спорте, чем второй шанс. От забега Ника Фолза в Супербоуле до Леброна Джеймса, завершившего свою историю в «Кливленде», арки искупления часто являются сюжетами, которые превращают эти линии в предания.

Александр Овечкин переворачивает последнюю страницу своей карьеры уровня Зала славы, поэтому есть одно воссоединение, которое кажется не просто уместным, но и необходимым: возвращение Евгения Кузнецова.

Да, того самого Евгения Кузнецова. Нестабильный центральный нападающий, который был неудержим либо действия которого были непостижимы уму, который привёл «Кэпс» к их первому Кубку Стэнли, но погас, покинув НХЛ ещё в свои лучшие годы.

Однако гипотетическое возвращение Кузнецова не связано с ностальгией. Это тот случай, когда можно добавить недостающую, но знакомую деталь, чтобы завершить золотую эру франшизы и, возможно, продлить её. А если это приведёт к ещё одной классической истории возвращения? Тем лучше.

История: магия и хаос

Путь Кузнецова в «Вашингтоне» был похож на американские горки. В своей лучшей форме он часто заряжал энергией «Кэпитал Уан-Арену» во время своего 10-летнего пребывания в столице США. Будучи классным игроком в плане катания и обладая тончайшим мастерством в руках, а также прославившись за умение раздавать передачи и хоккейный IQ, Евгений провёл много памятных моментов за время в стане «Кэпиталз», включая победную шайбу в седьмом матче плей-офф-2015 с «Айлендерс» и, конечно же, шайбу, прикончившую «Питтсбург» в овертайме шестой встречи в 2018 году.

«У Кузнецова чрезвычайно высокий хоккейный IQ. Он любит изучать видео. Он видит то, чего не видят другие», — сказал бывший тренер «Вашингтона» Барри Тротц ещё в 2016 году.

Какое-то время он выглядел как явный наследник Овечкина в Вашингтоне.

Однако нестабильность, проблемы вне льда и угасающее желание стараться начали затмевать его гениальность. Несмотря на отдельные вспышки, Кузнецов так и не смог вернуться на вершину уровня, заслуживавшего «Конн Смайт» в 2018-м. За пределами льда его борьба с употреблением запрещённых веществ стала достоянием общественности, и заголовки газет переключились с заслуг на скандалы. Поэтому, когда его выставили на драфт отказов и отправили в «Херши» в начале 2024 года, казалось, что отношения достигли своей естественной конечной точки.

С другой стороны, не все концовки финальны. Иногда отношениям нужна передышка. Перезагрузка.

Почему это имеет смысл для «Кэпиталз»

В сезоне-2024/2025 «столичные» превзошли ожидания. Дилан Строум, Алексей Протас, Коннор Макмайкл и другие молодые ветераны провели прорывной год. Хотя организация надеется, что положительная тенденция сохранится, закон средних чисел предполагает вероятность некоторого регресса.

В лучшем случае возродившийся Кузнецов мог бы дать «Вашингтону» редкую глубину в центре. При более скромных результатах он всё ещё мог бы предложить столь необходимую ветеранскую стабильность на одной из самых важных позиций в хоккее.

А стоимость? Она минимальна. Кузнецов в настоящее время является свободным агентом после разочаровывающего года в СКА. Его рыночная стоимость находится на самом низком уровне с момента прихода в лигу, что означает, что «Кэпиталз» могут вернуть его, предложив однолетний, стимулирующий, «льготный» контракт.

Самое главное, Кузнецов предлагает то, чего «Вашингтону», как показали их последние два захода в плей-офф, очень не хватает — самообладания в важные моменты.

Во втором раунде розыгрыша-2025 ни один из центрфорвардов «столичных» не проявил себя – на всех у них лишь один гол и три результативные передачи с общим показателем полезности «-10». Кузнецов, несмотря на свои недостатки, всегда начинал играть лучше, когда это было важнее всего. В 87 матчах плей-офф за карьеру в составе «Вашингтона» он набрал 67 очков, включая 29 голов, что является пятым показателем в истории франшизы.

Более того, он — проверенный победитель. Кузнецов привёл сборную России к золоту на молодёжном чемпионате мира — 2011 и к серебру на следующий год. Он также является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды.

И, несмотря на свою нестабильность, Евгений неизменно оказывается в центре внимания в важные моменты плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года только у Кузнецова оказался кладезь определяющих решающих эпизодов. В матче номер 4 с «Вегасом» Кузи — как его ласково называют болельщики — стал всего лишь четвёртым игроком в истории НХЛ, который записал на свой счёт четыре результативные передачи в рамках финальной встречи плей-офф. И, конечно же, Кузнецов был тем игроком, который «изгонял демонов из «Вашингтона» во встречах с «Питтсбургом».

Евгений Кузнецов Фото: Zuma/TASS

Набрав 32 очка в плей-офф и став лидером НХЛ той весной по этому показателю, он был так же достоин «Конн Смайта», как и Овечкин. Если воспользоваться фразой Чарльза Баркли: Кузнецов не просто ехал в автобусе — он был за рулём.

Почему это имеет смысл и для Кузнецова

Евгений, когда-то считавшийся одним из главных талантов НХЛ и преемником Овечкина в «Вашингтоне», наблюдал, как его карьера неуклонно идёт на спад после того волшебного плей-офф-2018. Сейчас ему 33 года, и он начнёт сезон-2025/2026 на распутье: одарённый центрфорвард может либо искупить свои грехи и вновь заявить о своём наследии, либо рискнуть оказаться одним из самых бесполезно потраченных талантов в истории хоккея.

С точки зрения Кузнецова, воссоединение может стать спасательным кругом, в котором нуждается его карьера. Его краткие выступления за «Каролину» и СКА показали проблески его былой магии, однако также напомнили руководителям клубов НХЛ, почему его акции резко упали. Если он надеется возродить свою карьеру — или просто уйти на своих условиях, — возвращение в команду, где он когда-то процветал, может быть логичным шагом.

Кроме того, ничто не может заменить знакомство. Вернувшись в столицу США, Кузнецов вернётся в город и к болельщикам, которые по-прежнему очень его уважают. Хотя из основного чемпионского состава осталось всего несколько игроков, поддержка и преемственность, которые они предлагают, были бы бесценны — то, чего ему не хватало во время его пребывания в «Каролине» и России.

Он также нашёл бы утешение в своём культурном окружении. С русскоговорящими товарищами по команде, такими как Иван Мирошниченко, Алексей Протас и, конечно же, Овечкин, «Кэпиталз» могли бы предложить экосистему, которая понадобится уроженцу Челябинска, чтобы найти свой путь.

Наконец, фактор Овечкина. Если есть что-то, что Евгений последовательно демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, так это преданность и уважительное отношение к дружбе. Если сезон-2025/2026 действительно окажется прощальным для Ови, что может быть лучшей мотивацией для Кузнецова, чем поддержка своего друга и одноклубника, которого он описывал с большим восхищением? Игрок, который всегда выкладывается, когда ставки максимально высоки, может вновь обрести цель и ответственность, необходимые ему для возрождения своей карьеры.

Потенциальные выгоды перевешивают риски

Конечно, риски есть.

Одна из проблем заключается в том, что Кузнецов может помешать развитию перспективного ядра «Вашингтона». Но если он вернётся в форму, то способен превратить вопросительный знак в сильную сторону — укрепить уже многообещающую группу центрфорвардов, выступая в качестве наставника для молодых игроков, особенно для своих соотечественников, говорящих по-русски. Несмотря на проблемы вне льда, Кузнецова никогда не обвиняли в том, что он плохой одноклубник. На самом деле, постоянное присутствие ветерана может быть именно тем, что нужно этому составу, ожидания от которого высоки.

Хотя дисциплина, стабильность и оборонительные способности Евгения были поставлены под сомнение, что на самом деле могут потерять «Кэпиталз»? В сезоне, который будет определяться эмоциями и вероятным прощанием, потенциальная награда от вернувшегося Кузнецова намного перевешивает минимальный риск однолетнего контракта.

Последний танец

Мы можем бесконечно анализировать финансовые, тактические и логистические последствия воссоединения. Однако это также возможность правильно завершить историю об этом поколении «Кэпиталз». Скорее всего, другого такого поколения уже не будет.

Никлас Бекстрём уже сыграл свой последний матч за «Кэпс» и недавно выставил на продажу свой особняк в Вирджинии. Ти Джей Оши может оказаться в той же лодке. Джон Карлсон не сильно отстаёт. Рекордная гонка Овечкина уже на страницах истории хоккея. Осталось только попрощаться с поколением. Написание этой последней главы без Кузнецова будет казаться незаконченным и пустым.

Так почему бы не попробовать ещё раз? Последний шанс, чтобы поставить точку — и для игрока, и для команды.

Последняя попытка. Последний танец».

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