Во Флориде всегда солнечно. Налоги — не единственный фактор успеха южных команд в НХЛ

Конфедераты проиграли Гражданскую войну в Америке, но берут реванш в игре северян. Шутки шутками, но команды из южных штатов (или так называемого «Солнечного пояса») плотно оккупировали финалы конференций. Шесть лет подряд в самом главном финале гостят команды из Флориды, трижды за последние годы пролетали «ураганы» из Северной Каролины, а «Далласу», убравшему Питера Дебура, даже трёх финалов конференции мало — с таким составом неудивительно.

Впрочем, есть и ещё одна вещь, которая объединяет эти команды — нулевая ставка подоходного налога штата. Поэтому сейчас мы снова слышим, что это является несправедливым преимуществом, которое надо учитывать в расчёте потолка зарплат в новом коллективном соглашении. Недавно заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли все беспокойства опроверг: «Эти различия существовали всегда — ничего нового. Существует множество причин, из-за которых игрок может выбрать конкретную команду, конкретного тренера, и они могут не иметь ничего общего с налогами. Я не ожидаю каких-то перемен в коллективном соглашении». И можно найти достаточно поводов для того, чтобы с ним согласиться.

Когда в штате Флорида отменили подоходный налог? А его не отменяли, его там никогда не вводили. И помогало ли это местным командам до последних шести лет? Не особенно. Даже если мы возьмём только время после локаута-2005, то «Флорида» дюжину лет провела на задворках НХЛ с парой однократных вспышек. «Тампа-Бэй» же фактически растратила пиковые годы чемпионской команды – 2004: спасибо эксцентричным владельцам, которые в конце нулевых наворотили столько дел, что их пришлось разгребать несколько лет.

Возьмём НФЛ, где жёсткий потолок зарплат работает вообще с середины 90-х. Прославленный благодаря «Эйс Вентуре» «Майами» в XXI веке ни разу не выиграл игру плей-офф, «Джексонвилль» проходил дальше первого раунда, однако за 25 лет попадал в плей-офф лишь четырежды. «Тампа-Бэй» после перехода величайшего Тома Брэди свой Супербоул выиграла, но до этого команда не выходила в плей-офф 12 (!) лет подряд.

Чемпионский парад «Флориды» Фото: Zuma/ТАСС

Примерно об этом же говорит заместитель исполнительного директора профсоюза игроков Рон Хэйнси: «Давайте возьмём период с 2008-го по 2020-й. Кто доминировал в лиге? «Питтсбург», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Бостон», на короткий период времени – «Детройт». Маршан, Бержерон и Хара могли заработать больше денег в другом месте, но не стали. То же самое с Сидом, Джино и Крисом в «Питтсбурге»: им нравилось в Питтсбурге, у них была хорошая команда, то же самое – в Лос-Анджелесе. Нынешний тренд длится шесть лет. Давайте подождём ещё шесть лет и увидим, является ли это реальной проблемой».

Кроме того, нулевой налог Флориды — это не совсем обманка, однако и не полная халява. Конечно, налоговая нагрузка в республиканском штате пониже многих регионов, но отсутствие «НДФЛ» там компенсируют более высокие налоги с продаж. Это касается, например, штата «Вашингтон», где играет «Сиэтл»: косвенные налоги там высоки. Вот и получается, что часть своих денег ты отдаёшь налоговой не напрямую, а через местные лавочки — вот такая арифметика. 79% налоговых поступлений Флориды — это налоги с продаж (в Нью-Йорке, например, 26%).

Более того, налог спортсменов пересчитывается каждый раз в те моменты, когда хоккеисты играют на выезде — так называемый jock tax, благодаря которому игрок «Далласа» на выезде в Детройт платит деньги в казну штата Мичиган, а не Техас. Разница между южными командами и большинством американских — это 3-4% дохода. Но тогда почему же эти клубы оккупировали финал Кубка Стэнли именно в последние годы? Можно отметить два важных фактора.

Во-первых, из-за пандемии потолок фактически стоял на месте. За шесть сезонов (2018/2019 — 2023/2024) он повысился с $ 79,5 млн до $ 83,5 млн, рост всего лишь на 5%. При этом аппетиты игроков росли, но также сильно росла и инфляция, которую в США подогревали в первую очередь ковид и связанные с ним расходы (по официальным данным, за пять лет индекс потребительских цен вырос на 28% за это время). В этот короткий период времени большинство команд находились в примерно одинаковых неудобных условиях — и вот здесь, конечно, Техас и Флорида при прочих равных получали большое преимущество.

Однако очень скоро мы увидим резкий рост потолка, которого в НХЛ не наблюдалось очень давно. Более 17 команд лиги прямо сейчас имеют под «кепкой» более $ 20 млн свободных средств, причём «Сан-Хосе» из штата с высокими налогами — вообще сразу $ 53 млн, команде надо будет мощно тратиться даже для того, чтобы допрыгнуть до пола зарплат. Деньги одномоментно появятся практически у всех, можно будет перебить южан налом — и в ближайшие годы потолок ведь вырастет ещё.

Во-вторых, команды из Флориды имеют квалифицированный менеджмент. Помогают ли хорошие условия жизни менеджерам? Конечно — и точно так же плохие рынки им мешают, посмотрите на канадские команды и некоторые американские. Игроки частенько включают эти клубы в списки команд, куда они могут заблокировать обмен. Тем не менее это сначала менеджеры строят и развивают фундамент, а потом игроки уровня Тарасенко и Маршана на дедлайне говорят, что они будут снимать запрет на обмен только ради «пантер», потому что там можно выиграть Кубок.

Напомним: Сэм Беннетт и Брэндон Монтур, два важнейших кирпичика чемпионской команды, суммарно обошлись «пантерам» во второй и третий раунды драфта, а также шведа Эмиля Хейнемана. И это как раз не были случаи, когда низкая цена была связана с тем, что игроки поехали бы только в один конкретный клуб: нет, просто стоимость игроков на тот момент была такой маленькой. Эти предложения мог сделать почти кто угодно, а сделала «Флорида».

Сэм Беннетт до «Флориды» казался потерянным талантом Фото: Zuma/ТАСС

«Даллас» же крайне удачно драфтовал. Конечно, эталонным примером будет драфт-2017, когда одновременный выбор Робертсона, Хейсканена и Эттингера вдохнул новую жизнь в команду, чей жизненный цикл мог закончиться после лучших лет связки Бенн — Сегин. Однако были и другие удачные попадания: в 2021-м «звёзды» отметились дуплетом Джонстон — Стэнковен. Их игра на контрактах новичков позволила потратить побольше денег на взрослых хоккеистов и создать впечатляющую глубину — правда, дойти до большого финала она пока не помогла.

Хорошо, допустим, налоговая ставка будет учтена в расчёте потолка зарплат — но всё равно игроки будут выбирать Флориду, потому что там тепло и вольготно жить. Тогда придётся учитывать среднюю температуру города в потолке? Кроме того, в таком случае резко повысится привлекательность команд с больших рынков, ведь в Калифорнии и в Нью-Йорке конские налоги на заработок. Тогда от преимущества штатов с маленькими налогами НХЛ уйдёт к тому, что есть в других американских лигах: преимуществу мегаполисов.

Справедливо ли это по отношению к маленьким командам? Не совсем — но НХЛ и другие североамериканские лиги и так стараются делать всё, чтобы поощрить их и «наказывать за успех» чемпионов. Впрочем, маленькие команды могут хорошо работать на драфте и зачастую успешно это делают, ставя на медленное поступательное развитие.