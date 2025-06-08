Ротенберг сделает из любого клуба суперклуб. Где он окажется после СКА?

Прошло чуть меньше недели, как один из самых популярных тренеров и функционеров российского спорта Роман Ротенберг ушёл из СКА. Среди хоккейных СМИ бытует мнение, что по популярности в этом виде спорта он уступает только Александру Овечкину, и цифры охватов с упоминаем Романа легко подтвердят это. Новое руководство петербургского клуба посчитало вылет в первом раунде неудовлетворительным. Сам Ротенберг вспоминал победы в Кубках Континента и дважды выход в третий раунд, а также два Кубка Гагарина за годы работы менеджером, однако люди из «Газпрома» приняли решение о смене тренерского штаба.

О менеджерских способностях Ротенберга написано немало. Как-то уже забылось, каким был СКА с точки зрения имиджевой и медийной составляющих до его прихода в 2011 году. Полупустые трибуны, минимум интереса – и это при том, что к тому моменту «Газпром» владел клубом уже шесть лет. Что было потом – все помнят. Даже когда команда переезжала на «СКА Арену», многие сомневались, реально ли собрать на рядовой матч КХЛ 23-тысячную арену. Но все последующие игры также прошли при аншлагах.

«СКА Арена» Фото: Пресс-служба ХК СКА

Про маркетинг и умение Ротенберга делать matchday, подобрать правильное шоу и музыку, придумать тысячи аттракционов, чтобы привлечь и развлечь зрителей, можно написать пособие. Тут даже критики вряд ли будут спорить. И ведь его роль при комплектовании двух победных команд (2015 и 2017 годов) тоже была очень значительна.

Считается, что Ротенбергу лучше сосредоточиться именно на менеджерских функциях. Однако тренерская работа – именно то, чем он действительно горит. Выход в финалы конференции и победы в Кубках Континента были достигнуты не на багаже предыдущих специалистов: при Кудашове и Брагине всеми процессами руководил именно Ротенберг. После чего решил поступить честно: сам встать на скамейку и тем самым подставить себя под удар. Тренеров, как известно, увольняют быстрее всех.

При этом стоит обратить внимание на высказывания игроков, кто работал с ним ранее. Арсений Грицюк и Захар Бардаков после ухода из СКА могли бы промолчать, но тепло отозвались о работе с Ротенбергом.

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Ходят слухи, что бывшего главного тренера СКА могли сместить из-за внутреннего переворота. При этом один из специалистов штаба Ротенберга сам мечтал стать главным тренером, однако карта не легла: совет директоров назначил Игоря Ларионова. При этом подрывной работы хватило для того, чтобы вытолкать Ротенберга не только с тренерского мостика, но и из клуба.

Роман Ротенберг на скамейке СКА Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

В КХЛ есть клубы-флагманы, забирающие всё информационное пространство. «Трактор», «Ак Барс», «Авангард», «Динамо» слышно и видно буквально везде, и не только в хоккейных разделах и пабликах. А есть те, кто просто существует и о ком вспоминают лишь по особым случаям. Долго ли, к примеру, писали о победе «Локомотива», первой за 22 года и пока единственной за время существования КХЛ? Максимум пару дней. Зато об увольнении Ротенберга пишут вторую неделю подряд.

И, по нашей информации, дело идёт к тому, что бывший тренер СКА найдёт работу даже быстрее, чем ожидалось. Что это за проект, мы узнаем в ближайшее время. Вне зависимости от того, что это будет, надо понимать, что Роман Борисович – это человек-оркестр. Тренеров, врачей и другой персонал — этих специалистов он найдёт в момент. Найдёт и игроков. И создаст лучшую версию хоккейного клуба, прозябающего в безвестности информпространства. Даже если спортивных результатов не будет в первый год работы, ничто из окружающего эту организацию не укажет на то, что перед вами середняк или даже аутсайдер КХЛ. А ведь в современном мире это именно то, что в первую очередь нужно спонсорам.