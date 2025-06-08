«Салават» потерял ещё одного легионера, Панарин хочет сыграть в России. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 8 июня.

«Салават Юлаев» объявил об уходе канадского нападающего Нэйтана Тодда

ХК «Салават Юлаев» объявил об уходе канадского нападающего Нэйтана Тодда. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Форвард присоединился к уфимской команде в прошлом межсезонье и дебютировал в КХЛ. В составе «Салавата Юлаева» 29-летний Тодд сыграл 68 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 14 шайб и отдал 38 результативных передач. Также на его счету 5 (2+3) очков в четырёх играх плей-офф.

Всего в АХЛ на счету Тодда 215 встреч, в которых нападающий набрал 136 очков — забросил 54 шайбы и отдал 82 результативные передачи с показателем полезности «+15» и 61 минутой штрафа. В сезоне-2023/2024 Тодд поставил личный рекорд результативности, выступая за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрав 55 (19+36) очков в 69 матчах.

«Хотелось бы ещё поиграть в России». Артемий Панарин — о планах на завершение карьеры

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» 33-летний Артемий Панарин рассказал о своих планах относительно завершения карьеры.

— Вам удалось поздравить Александра Овечкина с тем, что он побил рекорд Уэйна Гретцки? Звонили ему?

— Я даже не приглашал Сашу звонком на «Матч года», потому что он сам в числе организаторов. Но мы общаемся, и с рекордом, конечно же, его поздравляю.

— У вас тоже в планах однажды завершить карьеру в России?

— Да, конечно. В любом случае хотелось бы ещё поиграть в России.

— За какой клуб?

— Наверное, я посмотрю по ситуации. Сейчас вам не скажу, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Панарин дебютировал в КХЛ в составе «Витязя», позже перешёл в СКА, с которым в 2015 году завоевал Кубок Гагарина. Российский форвард имеет ещё год контракта с «Рейнджерс», по которому зарабатывает $ 11,6 млн за сезон. Нападающий в 2026 году может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.

«Рейнджерс» намерены подписать российского защитника из НХЛ

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет оформить трансфер российского защитника Владислава Гаврикова, выступавшего в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес Кингз» (2023-2025) и «Коламбус Блю Джектс» (2019-2023). Об этом сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, так как у 29-летнего Гаврикова 1 июля истекает контракт с «Кингз», «Рейнджерс» готовы предложить ему хорошие условия, чтобы оформить трансфер свободного агента. Отмечается, что данный переход будет возможен, если президент и генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри освободит одно место для россиянина, продав одного из защитников главной команды.

Гавриков в сезоне-2024/2025 провёл все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

Генменеджер «Далласа» назвал кандидатов на пост главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл ответил на вопрос о кандидатах на пост тренера команды из Техаса после увольнения Питера Дебура.

«Остальные члены тренерского штаба останутся на своих местах, а некоторые из них могут стать кандидатами на замену. Помощники тренера Ален Насреддин, Стив Спотт и Миша Донсков имеют большой опыт работы в НХЛ и могут помочь команде двигаться вперёд.

У нас есть список. Мы постоянно обсуждаем это внутри команды. Даже на наших собраниях скаутов мы говорим с ними, потому что они постоянно находятся на месте, и спрашиваем: «Кто из тренеров на подъёме? Кто из тренеров в Китченере или Барри, Онтарио, сейчас на подъёме?» Так же, как мы ищем игроков, мы стараемся делать то же самое с тренерами», — приводит слова Нилла пресс-служба НХЛ.

Также кандидатом называется наставник «Техас Старз» Нил Грэм, который возглавляет фарм-клуб «Далласа» в АХЛ с декабря 2019 года. «Техас» вышел в финал Западной конференции плей-офф АХЛ — 2024/2025.

Алексей Кудашов ответил на вопрос о будущем Никиты Гусева в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о перспективах нападающего Никиты Гусева провести следующий сезон в составе бело-голубых.

— В этом году закончится контракт у Никиты Гусева. Какая ситуация по следующему сезону?

— Никита всегда оценивает, смотрит, готовится к следующему сезону. Надеюсь, что он продолжит играть у нас. Вопрос только в подписании контракта — и всё, — сказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ.