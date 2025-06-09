Марнер уйдёт из «Торонто»? А кто покинет «Флориду»? Топ-10 свободных агентов НХЛ

Пока в НХЛ идёт финал Кубка Стэнли, менеджмент каждой из 32 франшиз продолжает работать над обликом команды на будущий год. Канадское издание The Score опубликовало рейтинг из 25 хоккеистов, которые станут свободными агентами 1 июля 2025 года, и там очень много интересных фамилий. В топ-10 не попали такие игроки, как Патрик Кейн, Клод Жиру, Джейми Бенн и Брент Бёрнс.

А вот об игроках, которые попали в десятку, поговорим поподробнее – там много интересного. И, конечно, затронем россиян.

Митч Марнер («Торонто»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 10,9 млн

Митч Марнер стал одним из шести игроков в минувшей регулярке, пробившим отметку в 100 очков. Канадский хоккеист перевалил за сотню впервые в карьере, трижды до этого остановившись на показателе в 90+.

Правда, с достоинством в «Торонто» и людских массах это не оценили, вследствие чего можно делать смелый вывод – Марнера в «Мэйпл Лифс» в следующем сезоне не будет.

Претендентов на Митча будет предостаточно, однако сам форвард наверняка будет склонен выбрать команду, где обстановка не такая накалённая, как в хоккейной Мекке. По зарплате при этом представители Марнера вряд ли сдвинутся, на рынке он должен получить больше $ 11 млн.

Аарон Экблад («Флорида»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 7,5 млн

Прямо сейчас Экблад продолжает биться за второй Кубок Стэнли, но сезон для него так или иначе получается неоднозначным. А основная причина – проваленный допинг-тест, повлекший за собой дисквалификацию на 20 матчей.

Пока не прослеживается сценария, при котором «Флорида» оставит игрока, которого когда-то драфтовала под первым номером. У «пантер» остаётся $ 19 млн на манёвры в межсезонье, а подписать надо будет по меньшей мере шесть-семь игроков на разные позиции.

Экблад способен играть в топ-4 почти в каждой команде, но, чтобы оставить уровень зарплаты на том же уровне, надо будет выбрать клуб поскромнее.

Сэм Беннетт («Флорида»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 4,425 млн

На данный момент Беннетт с 13 шайбами является лучшим снайпером плей-офф. При этом полезность нападающего заключается не только в этом – Сэм образцово залезает соперникам под кожу, затмевая даже Мэттью Ткачука и Брэда Маршана.

«Флорида» однозначно заинтересована в том, чтобы сохранить Беннетта, но готова ли она кратно повысить ему зарплату? Вопрос. Хочет ли Билл Зито закрыть дорогу в топ-6 стремительно прогрессирующему Лунделлю? Тоже вопрос.

Сэм Беннетт Фото: Darryl Dyck/AP Photo/ТАСС

Многое будет зависеть и от желания самого Беннетта: продолжить бороться за Кубок Стэнли или подписать более жирный контракт, который почти наверняка станет главным в карьере Сэма.

Николай Элерс («Виннипег»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 6 млн

29-летний датчанин не является звездой НХЛ, однако при этом почти каждый сезон проводит со средним показателем около одного очка за игру. В прошедшей регулярке Николай набрал 63 очка (в 69 играх), добавив к ним семь очков в восьми матчах плей-офф.

«Виннипег» хоть и не самый привлекательный пункт назначения, но это команда, которая из года в год ходит где-то рядом с топами. Чтобы поддерживать этот статус или попробовать перейти на следующую ступень, нужно платить своим лидерам слегка больше, чем остальные.

Скорее всего, Элерс останется в «Виннипеге», а его зарплата подрастёт на пару миллионов. Однако по сроку контракта руководству «Джетс» придётся рискнуть – сторона игрока наверняка запросит максимум.

Брок Бёзер («Ванкувер»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 6,65 млн

В момент ванкуверских склок имя Брока Бёзера чаще всего фигурировало в разговорах об обмене, но американец доиграл сезон в «Кэнакс».

Каким предстанет «Ванкувер» в преддверии следующего сезона, пока непонятно, но Бёзера в команде почти наверняка не будет. Кажется, эту страницу перевернули обе стороны.

Утверждать, что телефон агента игрока будет разрываться от звонков с предложениями, сложно, однако в системной команде с опцией игры в топ-6 Бёзер может быть эффективен.

Мэтт Дюшен («Даллас»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 3 млн

Кто-то может нудно заявить, что Мэтт провалил плей-офф, попутно забыв, что канадец набрал 82 очка в регулярке, будучи на смешном контракте в $ 3 млн.

Неизвестно, по какой дороге «Даллас» пойдёт после увольнения Дебура – попытается убедить лидеров подписать маленькие контракты для ещё одного похода за кубком или постарается найти подпитку извне?

Мэтт Дюшен Фото: Gareth Patterson/AP Photo/ТАСС

Но в случае с Дюшеном сделать это будет сложно по той причине, что у «Старз» остаётся свободными около $ 4 млн под потолком. Мэтт точно наиграл на большее.

Джон Таварес («Торонто»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 11 млн

Таварес своим примером наглядно показал, как надо проводить контрактный сезон. Джон не стал червивым яблоком в корзине со свежими после того, как его лишили капитанской нашивки, и отыграл сезон на очень высоком уровне.

У канадца есть шансы остаться в «Торонто», только надо будет эдак в два раза подвинуться по зарплате. Да и он сам наверняка хочет остаться в команде, за которую болел ещё в детстве.

На рынке Таварес получит предложение и пожирнее, однако срываться с тёплого места (не в буквальном смысле) за пару лишних миллионов он может и не захотеть.

Брэд Маршан («Флорида»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 6,125 млн

Регулярку в исполнении Маршана обсуждать нет никакого смысла – прямо сейчас в плей-офф Брэд доказывает, что он топ-игрок. Седьмой бомбардир плей-офф и настоящий «решала» в ответственные моменты.

Понятно, что переход Маршана во «Флориду» — краткосрочная аренда, но, если бы вдруг их совместная история продолжилась, это бы было восхитительно. Союз выглядит идеальным.

Маршан ещё год-два способен отыграть на высоком уровне, причём по зарплате канадский провокатор вряд ли потеряет много.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 5,875 млн

Гавриков – тот тип защитника, который пригодится почти любой команде лиги. Большой, умный, надёжный и вариативный.

«Лос-Анджелес» должен сделать всё возможное, чтобы удержать Владислава, к тому же свободные деньги под потолком есть, и их немало.

Сообщалось, что Гавриковым интересуется «Рейнджерс», но пока этот вариант выглядит наивным. Чтобы у команды из Нью-Йорка появилась возможность совершить такое подписание, надо обменять пару-тройку игроков, освободив место под потолком.

Материалы по теме «Рейнджерс» намерены подписать российского защитника из НХЛ — The Athletic

Иван Проворов («Коламбус»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 6,75 млн

Весь сезон неустанно ходили слухи, что Иван Проворов покинет «Коламбус» в дедлайн и присоединится к одному из претендентов на Кубок Стэнли. Однако неожиданная вспышка «жакетов» изменила планы.

Проворов получит множество предложений, но иногда от добра добра не ищут – Иван органично выглядел в молодой и дерзкой команде, так почему бы не остаться? Больше свободных денег под потолком относительно «Блю Джекетс» только у «Сан-Хосе», поэтому в финансовом плане россиянина вряд ли обидят.

Однако всегда может встать вопрос бытовых удобств – «Коламбус» входит в число команд, куда едут не с самым большим желанием.

Дмитрий Орлов («Каролина»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 7,75 млн

«Когда проводишь два года на одном месте, чувствуешь себя комфортно, поэтому, конечно, мне хочется остаться. Особенно зная, как непросто мне дался уход из «Вашингтон Кэпиталз» два года назад. Трудно знакомиться с новыми товарищами по команде, с новой системой. Это как‑то меняет твою жизнь. А мне хочется не беспокоиться об этом и чувствовать себя комфортно», — сказал Орлов по завершении сезона.

Дмитрий Орлов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Слышать это было немного удивительно, если вспоминать, как Бриндамор использовал высокооплачиваемого защитника. С другой стороны, Орлов уже вряд ли сможет закрывать хотя бы второе большинство или первую пару защитников в другой команде.

В КХЛ, конечно, Орлов пока не поедет, как одно время сообщали горе-инсайдеры, но и аппетиты в плане оплаты труда в НХЛ Дмитрию надо будет поумерить. Как бы не в два раза.

Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»)

Зарплата в сезоне-2024/2025 — $ 5,5 млн

Кузьменко концовкой этого сезона уберёг себя от неминуемой поездки в Россию. Андрей органично влился в состав «Лос-Анджелеса», получив внушительное время в топ-6, а также в первой спецбригаде большинства.

Хочется, чтобы Андрей остался в «Кингз», потому что команды идеальнее в НХЛ для него просто нет. Да и сам менеджмент «Лос-Анджелеса» должен быть в этом заинтересован. На умеренный контракт, естественно.

Ходили слухи, что Кузьменко может продолжить карьеру в «Коламбусе», пополнив и так немаленькое российское представительство в команде из Огайо. Тоже довольно интересный вариант.