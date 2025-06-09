«Салават Юлаев» теряет топовых иностранцев. Уфе срочно нужны сильные трансферы

Нынешнее межсезонье для «Салавата Юлаева» пока проходит скромно. В рамках обмена из «Сочи» пришёл нападающий Илья Федотов, настало время попрощаться с опытным защитником Михаилом Науменковым.

Но всё это, конечно, меркнет на фоне новостей о легионерах уфимского клуба. Между прочим, объективно сильнейших в Континентальной лиге. Уже официально объявлено, что башкирский коллектив покинули Скотт Уилсон и Нэйтан Тодд. Первый, напомним, раскрылся в «Витязе», затем скис в клещах у Андрея Разина в «Металлурге», а после прекрасно себя проявил у Виктора Козлова в Уфе. Для второго прошлый сезон стал дебютным в России. И, что самое важное, с ходу прорывным.

Фигура Козлова, уже подписавшего новый контракт с юлаевцами на два сезона, сыграла определяющую роль в развитии и игре североамериканцев «Салавата». Именно Виктор Николаевич проводил беседы с хоккеистами в тяжёлые для команды времена и мотивировал продолжать профессионально выполнять свои обязанности. Авторитет Козлова не мог не сказаться: даже несмотря на регулярные задержки по заработной плате, все пять форвардов тащили команду на себе и демонстрировали великолепный хоккей.

В плей-офф пришлось выслушать много критики, но и здесь, если посмотреть на цифры, получаются следующие вещи: Ремпал, Уилсон, Хмелевски и Ливо вошли в топ-6 лучших бомбардиров Кубка Гагарина, а Тодду, увы, помешала травма.

При этом тот же Ливо, безусловно, мог сыграть сильнее, однако, подписав новое двухлетнее соглашение с космической для Уфы зарплатой в 110 млн рублей за сезон + бонусы, как-то сник. Ещё и повреждения, как и в случае с Тоддом, тоже вмешались. При этом не стоит отрицать, что Джошу в «Салавате Юлаеве» однозначно переплатили, а на фоне аналогично высокой зарплаты Александра Хмелевски денег на неограниченно свободных агентов попросту не осталось. Да и откуда их взять, учитывая постоянные проблемы с бюджетом? Да, республика обещала помочь, но, опять же, ситуация далеко не самая простая. Особенно в нынешних политических и экономических условиях.

Скотт Уилсон и Нэйтан Тодд Фото: Валерия Калугина/ТАСС

В результате договориться с Уилсоном и Тоддом по деньгам уже не получилось. Оба без работы не останутся, с учётом скудности рынка и высокой конкуренции в борьбе за сильных иностранцев. Скотта активно сватают в «Сибирь», ходят разговоры и про СКА. У Нэйтана, по моей информации, есть несколько предложений от топ-клубов, игрок ещё не определился.

На подходе, по всей видимости, прощание с Ремпалом. Спрос на Шелдона большой: его, в частности, зовут в Омск и Казань на более чем солидные деньги, а первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф лишь добавляет канадцу вистов. И как удержать человека, которому нужно успеть максимально заработать в КХЛ? Тут уже никакой Козлов не уговорит остаться.

Вот и придётся «Салавату Юлаеву» жить с двумя огромными контрактами Ливо и Хмелевски, а параллельно искать ещё троих легионеров в состав. Что, кстати, в Уфе умеют делать хорошо, однако, опять же, всё упирается в финансовый вопрос. Не просто же так уже появлялась информация о возможном расторжении соглашения с Ливо и пересмотре условий той громкой сделки. Правда, все стороны моментально опровергли этот слух. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.