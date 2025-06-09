История появления хоккея с шайбой в мире и в России

История хоккея с шайбой — это увлекательный рассказ о том, как простая игра с клюшкой и мячом на льду превратилась в один из самых популярных и зрелищных видов спорта в мире.

Несмотря на распространённое мнение о канадском происхождении, корни этой игры уходят гораздо глубже в историю и связаны с различными культурами и странами.

Истоки хоккея

Игры с клюшками и мячом существовали ещё в древности в разных частях света: в Ирландии, Египте, а также в Древней Руси и Древней Греции. Об этом говорят иллюстрации на барельефе стены Фемистокла.

Постамент с изображением игры Фото: De Agostini/Getty Images

Есть несколько мнений, откуда произошёл термин «хоккей»:

от старофранцузского hoquet, в переводе «пастуший посох с крюком», что напоминает современную клюшку;

от английского hawke, или hoke, в средневековье так называли дни уборки урожая, когда по традиции играли в нечто с гнутыми палками.

В XIV веке первые упоминания о хоккее, но на траве, появились в итальянской рукописи 1330 года. В начале 1600-х годов в Шотландии играли в «чамиаре» — игру с клюшкой и мячом на льду.

В Голландии (XVI-XVII века) было своё развлечение у местных жителей: к обуви прикрепляли резаки для сыра, брали в руки пастушьи посохи и гоняли по замёрзшим водоёмам деревянные шары. А в середине 1700-х годов на восточных равнинах Англии зимой игроки соревновались на железных коньках на льду.

Однако это всё лишь предпосылки формирования традиционного хоккея.

Канадский этап развития

В Канаде зародился всеми известный хоккей с шайбой. Его привезли английские военные, и произошло это в 1860 году. По воскресеньям солдаты организовывали хоккейные матчи, которые очень понравились канадцам, особенно студентам.

Первый официальный хоккейный матч состоялся 3 марта 1875 года в Монреале, в формате «девять на девять». Организовал первую игру, равно как и создал первые правила, Джеймс Крайтон, он и считается отцом-основателем современного хоккея с шайбой.

Кстати, именно в Канаде мяч заменили на шайбу, правда, на тот момент она была деревянная и, как многие считают, квадратная, а резиновая и круглая появилась только в 1879 году.

Формирование правил игры

Первые хоккейные правила были сформулированы студентами университета Макгилла в Монреале. В 1877 году монреальские студенты разработали первые семь хоккейных правил.

В 1885 году в Монреале была основана Любительская хоккейная ассоциация. Настоящей отправной точкой в развитии хоккея стал 1886 год, когда были опубликованы первые официальные правила игры. В 1899 году в том же Монреале был построен первый в мире крытый стадион для игры в хоккей с искусственной ледовой площадкой.

Заметный вклад в развитие хоккея внёс лорд Фредерик Артур Стэнли, на тот момент он был генерал-губернатором Канады и большим любителем хоккея. Лорд Стэнли создал первый турнир, который назывался Хоккейный кубок вызова. За победу боролись изначально только любительские команды, но затем подключились и профессиональные. Так появился Кубок Стэнли — с 1927 года и по сей день главный трофей НХЛ.

Александр Овечкин держит Кубок Стэнли Фото: Patrick Smith/Getty Images

Стоит отметить, что первая профессиональная хоккейная команда появилась в Канаде в 1904 году. В том же году игра перешла к системе «шесть на шесть», да и в целом 1904 год — отправная точка для современных хоккейных правил, о которых можно прочитать в отдельной статье.

Кратко выделим ключевые годы, когда менялись правила игры:

1891 год — у судей появились свистки, вместо колокольчиков;

1900 год — на воротах появилась сетка, а судьи начали производить вбрасывание – до этого просто клали шайбу на лёд;

1908 год — окончательно разделили профессиональные и любительские команды. Для любителей организовали Кубок Аллана;

1910 год — разрешили замены игроков;

1912 год — появились номера игроков, система «гол+пас», три периода по 20 минут, а также разрешили передавать шайбу вперёд и вратарям отрывать коньки ото льда;

1929 год — у вратарей появились защитные маски, а в правила добавили понятие офсайда;

1934 год — в правила внедрили штрафной бросок;

1943 год — появилась красная линия;

1945 год — за воротами добавили разноцветные фонари для определения гола, а также внедрили тройное судейство (главный и два помощника);

1946 год — в правила добавили систему судейских жестов.

Развитие хоккея в мире

В начале XX века хоккей с шайбой добрался до Европы и сразу же обрёл огромную популярность. В 1908 году Великобритания, Богемия, Швейцария, Франция и Бельгия основали Международную хоккейную федерацию (ИИХФ). Спустя три года ИИХФ утвердила официальные правила хоккея с шайбой на основе канадского варианта.

В Канаде на тот момент была своя ассоциация, а уже после – лига. С 1909 по 1918 год — Национальная хоккейная ассоциация (НХА), а в 1917-м появилась Национальная хоккейная лига (НХЛ), к которой в 1924 году начали присоединяться команды из США.

В 1920 году Канада присоединилась к Международной федерации. Этот факт считается очень важным для развития хоккея. В том же году прошли первые Олимпийские игры, в которых участвовало семь команд — победу одержали хоккеисты из Канады. А с 1930 года чемпионат мира стал проходить каждый год под покровительством ИИХФ.

Развитие хоккея в России

В России хоккей зародился в XIX веке. Этот вид спорта завезли иностранные инженеры и промышленники. В начале столетия в Петербурге даже были сформированы первые правила и организована команда под названием «Общество любителей катания на коньках». Но особой популярности в то время хоккей не получил.

Более известен в нашей стране хоккей стал в 30-х годах XX века. В 1932 году в Москве прошла первая международная любительская встреча между московской командой и командой германского рабочего союза «Фихте», которая закончилась победой москвичей со счётом 3:0. К сожалению, дальнейшей поддержки на официальном уровне хоккей тогда не получил.

Дальнейшее развитие произошло в послевоенное время. 22 декабря 1946 года появился первый чемпионат СССР по хоккею и была сформирована первая Всесоюзная хоккейная лига. 17 февраля 1946 года 12 студентов провели первое показательное выступление по хоккею с шайбой на стадионе «Динамо».

Сборная СССР по хоккею Фото: UPI/Getty Images

В 1954 году сборная СССР попробовала свои силы на международной арене. Чемпионат мира проходил в Стокгольме, Швеция. Наша сборная забрала золото, что для всего мира стало сенсацией. В финале сборная СССР уверенно разобралась с фаворитами турнира сборной Канады – 7:2.

Сборная Советского Союза просуществовала вплоть до 1991 года. За это время советские хоккеисты завоевали 22 титула чемпионов мира и выиграли восемь золотых олимпийских медалей.

После 1991 года в уже российском хоккее настал кризис:

потеря лидирующих позиций — неубедительные результаты на мировых чемпионатах и Олимпийских играх;

талантливые российские хоккеисты начали уезжать за границу, так как в стране была плачевная социально-экономическая ситуация;

финансирование сократилось со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на все сложности, сборной России удалось выиграть золото на ЧМ-1993. После этого наступило 15-летнее затишье.

Ситуация изменилась в 2000-х. В 2008 году сборная России победила на чемпионате мира в Канаде, одолев в финале хозяев турнира – 5:4 ОТ. После этого Россия выигрывала ЧМ в 2012 и 2014 годах. А вот олимпийское золото получилось взять лишь в 2018 году в Пхёнчхане.

Сборная России по хоккею Фото: RvS.Media/Getty Images

В 2008 году в России создали Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), в которую вошли команды России и ближнего зарубежья. КХЛ стала довольно значимой организацией не только в нашей стране, но и в мире, конкурируя с НХЛ.

На данный момент вновь наступило затишье — сборную России по хоккею отстранили от участия в мировых состязаниях по политическим причинам.