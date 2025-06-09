Тренер «Вашингтона» не заслужил приз лучшему в НХЛ? Жаркий спор в редакции «Чемпионата»

На днях главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выиграл «Джек Адамс Трофи» — приз, вручаемый лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Наставник «столичных» с огромным отрывом превзошёл своих конкурентов. Карбери набрал 464 балла (81 первое место из 103 возможных), обойдя Скотта Арниела из «Виннипега» (249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сан-Луи из «Монреаля» (66 баллов, два первых места).

Казалось, что это очевидное решение, однако у нас в редакции мнения несколько разошлись. В то время как Владимир Лаевский считал победу главного тренера «Вашингтона» абсолютно справедливой, а такой огромный отрыв — вполне понятным, Дмитрий Сторожев нашёл другую кандидатуру, которая заслужила «Джек Адамс» больше Карбери.

Мы решили перенести наш спор в плоскость текста и предоставить свои аргументы о том, почему наставник «столичных» по праву забрал награду и почему её должны были отдать другому специалисту (чьё имя вы узнаете уже в тексте). Решать же, чьи доводы сильнее, лишь вам — нашим читателям!

Дмитрий Сторожев, корреспондент «Чемпионата»

Давайте проговорим сразу — Карбери заслужил взять «Джек Адамс». Согласен, что он проделал огромную работу в «Вашингтоне», которая не могла остаться незамеченной теми, кто принимал участие в выборе лучшего тренера сезона в НХЛ.

Но настолько безальтернативная победа наставника «Кэпиталз» (81 первое место из 103 возможных) кажется слегка странной. Хотя бы потому, что в одно время с ним свою команду из пепла восстанавливал Джим Монтгомери.

Джим Монтгомери Фото: Michael Reaves/Getty Images

Сильно удивился, не увидев наставника «Сент-Луиса» в тройке претендентов. Хотя итоги голосования показали, что он расположился сразу после и получил от респондентов столько же первых мест (2), сколько и ставший третьим Мартен Сан-Луи.

Допускаю, что на результат повлияла работа Монтгомери в «Бостоне» в начале сезона. При этом вроде как и не должна была — дела после его ухода у «Брюинз» стали ещё хуже, да и корень проблем клуба изначально был вообще не в нём (но это тема для отдельного разговора).

Когда Джим принимал «Блюз» в конце ноября, команда шла на 14-м месте по пропущенным голам на Западе, опережая только «Колорадо», который хотя бы компенсировал это заброшенными шайбами, и «Сан-Хосе». Да и дно конференции на тот момент было ближе, чем зона уайлд-кард — три очка от стремительно осевших на глубинах таблицы «Шаркс» и целых пять – от шедшего восьмым «Эдмонтона». При том что у отстававшего от «нефтяников» всего на одно очко «Ванкувера» было аж три матча в запасе относительно как «Ойлерз», так и «Блюз».

Из разницы «-21», которую Дрю Баннистер и Ко успели добыть за 22 игры, к концу регулярки Монтгомери помог сделать «+21». На отрезке с 25 ноября, когда состоялся первый матч канадца на посту главного тренера «Сент-Луиса», «музыканты» забивали в среднем 3,3 гола за игру (пятое место в лиге) и пропускали только 2,62 (шестое). Отрезок, напомню, 60-матчевый.

При Баннистере всё было просто отвратительно: 2,36 забитого (30-е) и 3,36 пропущенного (25-е) гола за игру. Хотя бросать «Сент-Луис» Монтгомери чаще не стал — 26,8 броска за матч при нём и 26,2 — при его предшественнике. Что касается допускаемых бросков — 26,6 и 29,2 соответственно. То есть своё количество стало переходить в качество, а у соперников резко упало и то, и другое.

Для сравнения: у «Вашингтона» (Карбери) на том же отрезке с 25 ноября по концовку регулярки — 3,31 забитого (четвёртое) и 2,81 пропущенного (11-е) гола, у «Виннипега» (Арниел) — 3,11 (12-е) и 2,28 (первое), у «Монреаля» (Сан-Луи) — 3,02 (16-е) и 2,98 (17-е). То есть в целом баланс между обороной и атакой относительно остальных клубов у «Сент-Луиса» был на очень достойном уровне.

Нисколько не умаляю заслуг каждого из итогового трио претендентов — на своих местах они оказались неслучайно, — но давайте объективно: Карбери прошлым летом получил значительное усиление. Возможно, к качеству некоторых игроков были вопросы заранее, а некоторые трансферы сработали не так, как можно было ожидать. Однако уже по амбициозной закупке с самого открытия рынка можно было понять, что задачи перед «Вашингтоном» стояли выше, чем годом ранее — попаданием в зону уайлд-кард в последний момент тут уже было не отделаться.

Арниел не стал ломать ничего из построенного Боунессом, которому он помогал в «Виннипеге» два года до собственного назначения главным тренером. Да и зачем там что-либо было ломать? Отлаженная игра в обороне, стабильность лидеров и цементирование последнего рубежа в исполнении Коннора Хеллебайка — главные столпы успеха этих «Джетс» в регулярке. Даже Президентский кубок здесь вряд ли является действительно серьёзным аргументом в пользу Арниела — его главной задачей (с которой он справился) было не трогать то, что и так работало раньше.

Сен-Луи действительно удивил — лично я, как, думаю, и многие любители НХЛ по всему миру, до начала сезона не ждал «Монреаль» в плей-офф. Поднять в восьмёрку лучших клубов Востока самую молодую команду лиги уже сейчас — большое достижение. Однако пока что эти «Канадиенс» кажутся уж слишком зависимыми от одного игрока — убери из состава Ника Судзуки, «Хабс» будут смотреться абсолютно по-другому.

В рукаве у Монтгомери были козыри против каждого из этих тренеров.

Если Карбери к новому сезону получил обновлённую команду, то у Монтгомери в разочаровывающем «Сент-Луисе» из трансферов на вход был только заржавевший в «Анахайме» 33-летний Кэм Фаулер. Джим помог достать из него то, о чём сам защитник, возможно, даже и не знал (либо же давно забыл) — сперва американец закончил регулярку в качестве самого результативного оборонца «Блюз» (36 очков в 51 матче) на пару с проведшим на 13 матчей больше Колтона Парэйко, а затем внезапно оказался лучшим бомбардиром команды в плей-офф, набрав 10 очков за семь игр.

Кэм Фаулер Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

Если Арниел стилистически никак не поменял «Виннипег», из-за чего вечные шутки про багаж от предыдущего тренера в его случае недалеки от истины, то Монтгомери превратил абсолютно серую и унылую команду Баннистера в ту, которая может играть красиво, размашисто и при этом надёжно.

Об изменении статистических показателей мы уже поговорили, дадим слово и самим игрокам: «Он даёт подробный и структурированный план на матч, но в то же время позволяет своим ребятам играть в хоккей. Он хочет, чтобы его креативные ребята были креативными, хочет, чтобы его ребята, которые играют жёстко, были агрессивными — всё в рамках системы. Он не желает, чтобы все выступали одинаково и были роботами — это было его посланием», — рассказывал о Монтгомери капитан «Блюз» Брэйден Шенн. Такой свободы при Баннистере у команды не было — а результат при этом налицо.

Если Сен-Луи сильно зависел от Судзуки и его связки с Коулом Кофилдом и Юраем Слафковски, а также Лэйна Хатсона, то Монтгомери создал в «Сент-Луисе» несколько мощных атакующих троек (Бучневич — Томас — Нейборс, Холлоуэй — Шенн — Кайру и их разновидности, в которых под конец сезона появлялись молодые Болдюк и Снаггеруд) и абсолютно легендарное по названию и не только звено WTF (Уокер, Торопченко, Факса), кошмарившее «Виннипег» в первом раунде плей-офф: нападающие заработали 13 очков на троих (напомню, это четвёртое звено) и показали лучшую полезность среди всех форвардов в серии — «+5», «+7» и «+7» соответственно.

Да, игра в Кубке Стэнли не имеет отношения к выдаче приза лучшему тренеру сезона, но последний пункт, надеюсь, поможет чуть шире взглянуть на то, чего Монтгомери достиг в Миссури за какие-то пять месяцев. Опять же, ещё один аргумент в пользу 55-летнего специалиста — у его оппонентов было гораздо больше времени на построение своих команд.

И стоит отметить, как Монтгомери возродил сразу нескольких игроков — кроме Фаулера, это ставший похожим на себя образца чемпионского сезона Парэйко; украденный у «Эдмонтона» Холлоуэй, который при Баннистере с трудом отмечался результативными действиями, а после прихода нового тренера зарабатывал в среднем очко за игру; критикуемый едва ли не всеми жителями Сент-Луиса в начале регулярки и вновь обожаемый ими же в конце Кайру; зарекомендовавший себя как элитного двустороннего центра Томас — примеров хватает.

При Монтгомери «Блюз» набрали 77 очков за 60 матчей — у «Вашингтона» на этом же временном отрезке 84 очка за 62 встречи, у «Виннипега» — 82 за 61, у «Монреаля» — 75 за 62. То есть его «Сент-Луис» не так уж сильно отстал от лучших, хоть и закончил регулярку только в зоне уайлд-кард. Хотя этого вообще никто не ожидал. Если «музыканты» будут играть так же и в следующем сезоне, своего второго «Джека Адамса» канадский тренер ещё заберёт.

Владимир Лаевский, корреспондент «Чемпионата»

Чтобы понять, насколько серьёзную работу в этом сезоне проделал Спенсер Карбери, достаточно лишь вспомнить, какие проблемы стояли перед ним перед стартом чемпионата.

Слабый состав с уже не вывозящими ветеранами; Лидер — 39-летний хоккеист, который только провёл один из худших сезонов в карьере и на которого необходимо сделать ставку из-за величайшей истории в хоккее; Необстрелянная молодёжь, которая не может приносить результат; Серьёзный психологический и игровой кризис.

Предыдущий главный тренер оставил Карбери уйму проблем, с которыми тому пришлось столкнуться уже на старте своей карьеры в НХЛ. Да, в плюс Спенсеру идёт тот факт, что сезон-2024/2025 стал для него вторым в «Вашингтоне» — то есть обстановка была для него более знакомой, но проблемы-то только накапливались. Иной команде в такой ситуации приходится уходить в перестройку или просто надеяться на свои же ресурсы (яркий подобный пример — «Питтсбург»). Благодаря главному тренеру «столичным» удалось этого избежать и переоснастить состав на ходу.

При Карбери команда заиграла в более атакующий и интересный хоккей. Ещё год назад «Кэпиталз» завершили регулярку на пятом с конца месте по количеству заброшенных шайб (было 220), в этом сезоне больше «Вашингтона» забила только «Тампа» (стало 288). Это разительная разница. Однако статистика тут даже не главное. На игру «столичных» стало приятно смотреть — порой он выдавал настоящие триллеры с лихо закрученным сюжетом. А в сезоне-2023/2024 встречами «Кэпс» можно было натурально пытать людей.

Кроме того, Карбери привил «столичным» характер. Команда уже не была таким же бесхребетным сборищем игроков, прошедших свой пик. Это была команда настоящих мужчин, которые готовы зубами вытаскивать матчи. Не зря именно «Вашингтон» стал лучшим в сезоне по количеству побед после камбэков (их накопилось аж 25, причём в пяти они проигрывали в две и более шайбы).

Хоккеисты «Вашингтона» и Спенсер Карбери Фото: Derek Cain/Getty Images

Конечно же, результаты — вот что важно. Перед стартом регулярки основные прогнозы сводились к тому, что «столичные» в лучшем случае будут бороться за попадание в плей-офф. Букмекеры ставили на то, что команда наберёт 89-90 очков — а это даже меньше, чем год назад. Тогда «Вашингтон» набрал 91 очко и лишь чудом в последнем матче заполз в плей-офф. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» с отрывом стали первыми в Восточной конференции, а в их активе оказалось аж 111 очков. Они до последней недели претендовали на Президентский кубок и в итоге финишировали вторыми во всей НХЛ.

Такого результата никто не мог ожидать, что подтверждают предсезонные расклады. «Столичные» совершили грандиозный скачок вверх, причём полностью заслуженный. За год «Вашингтон» проделал путь от команды, которая чудом заходит в плей-офф, до одного из самых доминирующих клубов НХЛ. Кроме того, в розыгрыше Кубка Стэнли «Кэпс» впервые с чемпионского сезона прошли первый раунд — это также огромное достижение для них.

И тут нужно отдать должное именно Карбери. Решительно не согласен с аргументами о том, что тренер получил значительное усиление прошлым летом. На бумаге-то — да, однако на деле ему подсунули кучу котов в мешке. Из однозначных усилений можно назвать только подписание крепкого защитника-домоседа Мэтта Роя, но вот остальные…

От Пьер-Люка Дюбуа, по сути, оставалось только имя. В прошлом сезоне, выступая за «Лос-Анджелес», канадец набрал жалкие 40 (16+24) очков, сыграв при этом все 82 встречи регулярки. Он спокойно мог опять захандрить и в новой команде. От Джейкоба Чикрана было непонятно чего ожидать. Да, за год до этого он записал на свой счёт 41 (14+27) очко, но его кошмарные «-30» в графе полезности… Защитник мог стать настоящей головной болью. Размен Дарси Кемпера на Логана Томпсона тоже не казался 100-процентно хорошей сделкой — скорее шило на мыло. Эндрю Манджапане в целом деградировал после яркой вспышки в начале 2020-х. Да и Брэндона Дьюхейма с остальными сделками для укрепления нижней топ-6 вряд ли выйдет назвать усилениями.

Так что перед неопытным Карбери стояла тяжелейшая задача найти подход к каждому из нестабильных игроков. И он сумел! Только Манджапане не сыграл на свои деньги, зато остальные серьёзно спрогрессировали. Дюбуа провёл рекордный для себя сезон (66 очков, 46 ассистов, «+27»), Чикран — тоже (47 очков, 27 ассистов, «+17), Томпсон в определённый момент выиграл конкуренцию у Чарли Линдгрена, при этом показав свой лучший результат по коэффициенту надёжности (2,49) и хороший процент отражённых бросков (91%). Каждый из них вырос индивидуально при Карбери, несмотря на все справедливые опасения. Ведь эти парни вполне могли и провалиться.

Отдельно нужно похвалить главного тренера «Вашингтона» за работу с молодёжью. Юнцы, которые ещё в прошлом сезоне уступали даже проводившему худший год в карьере Александру Овечкину, в этой кампании стали настоящими лидерами.

Алексей Протас более чем в два раза превзошёл свой предыдущий лучший результат, а также побил белорусский бомбардирский рекорд НХЛ (66 (30+36) очков; в сезоне-2023/2024 было 29 (6+23) очков). Кроме того, форвард стал третьим в НХЛ по показателю полезности — космические «+40» в немало пропускающем «Вашингтоне». Коннор Макмайкл также вышел на лидерские роли в «Кэпиталз», набрав 57 (26+31) очков при «+19». Ещё год назад у него было всего 33 (18+15) очка при «-20».

Карбери умело встраивал и других хоккеистов, когда вылетал кто-то из основы. Например, Этена Фрэнка. Кроме того, тренер смог заменить старых лидеров Ти Джея Оши и Никласа Бекстрёма, которые уже не вернутся на лёд, а также прикрыть явный регресс опытного Джона Карлсона, который всё ещё неплох, но уже значительно чаще не вывозит.

Наконец, Карбери нашёл правильный подход к главной звезде — Овечкину. Непросто встроить в состав 39-летнего нападающего, который должен играть каждое большинство от звонка до звонка и выходить в первом звене, однако грамотные тактические решения Спенсера помогли раскрыть лучшие качества капитана и несколько замаскировать слабости. Никто не требовал от Ови играть по 25 минут, никто не требовал от него отрабатывать в защите. Для Алекса создали все условия, чтобы он мог сосредоточиться только на том, что умеет лучшего всего — забивать. Но даже так Овечкина не ограничивали — он проявлял себя и как хороший плеймейкер и ассистент.

Одним из ключевых решений Карбери стал перевод капитана на правый фланг — впервые более чем за 10 лет. Спенсер нашёл идеальный вариант, как можно использовать Ови на разных краях атаки, как лучше миксовать эти подходы и извлекать из них максимальную выгоду, не ломая одновременно командные построения. Другим важным «вмешательством» тренера оказалась осознанная дозировка игрового времени для своего лидера. Все понимали, что Овечкину для пребывания в лучшей форме теперь нужно больше отдыхать — и делать это грамотно. На протяжении всего сезона Карбери находился в тесном контакте с капитаном и настраивал игру команды в зависимости от состояния Александра. Благодаря этому «Вашингтон» меньше зависел от своего лидера, который в то же время по-прежнему был важным элементом системы и мог приносить результат.

Без Карбери Овечкин не смог бы провести такой гениальный сезон и добраться до рекорда Уэйна Гретцки, в этом сомнений нет никаких. При том что по всем метрикам Ови должен был забить в лучшем случае около 30 голов. Но не 44!

В этом плане важно и то, как Спенсер наигрывал капитана с Диланом Строумом. Он понимал, что канадец и россиянин могут найти нужную «химию» — так оно и вышло. Причём Строум при этом ещё и провёл лучший сезон в карьере, набрав 82 (29+53) очка в 82 матчах — гроссмейстерский показатель в одно очко за встречу, между прочим.

Перед стартом сезона считалось, что у «Вашингтона» нет будущего. Карбери пришлось всё строить почти с нуля. Результаты «столичных» в нынешнем сезоне — это даже не оверперформанс, это нечто на грани фантастики. Поэтому абсолютно не удивлён таким доминированием Спенсера в голосовании на «Джек Адамс»

Всего за год Карбери создал команду, у которой есть будущее. Светлое будущее. Даже после ухода Овечкина.

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