Тренер-чемпион вернулся в СКА спустя 10 лет. Чем Игорь Захаркин займётся в Петербурге?

С момента внезапного прихода Игоря Ларионова в СКА прошла неделя — и пока мало кто понимает, какой именно клуб мы увидим. Ларионов провёл пресс-конференцию, где мы услышали почти тот же торжественный комплект, что был хорошо знаком и по Нижнему Новгороду. Официально пока не представлены даже будущие помощники по тренерскому штабу (хотя с большой долей вероятности в Петербург проследуют несколько торпедовских тренеров прошлого года), новичков в клубе тоже нет — лишь сегодня появились слухи о Егоре Савикове из «Спартака».

Однако совершенно внезапно СКА объявил о назначении функционера, о котором мы в последнее время стали забывать. Игорь Захаркин возвращается в клуб, где 10 лет назад выигрывал Кубок Гагарина как ассистент Вячеслава Быкова — теперь же в СКА он будет советником генерального директора. Никаких утечек до самого назначения мы не слышали, да и сама должность заставляет задаваться вопросами о её функционале.

Штаб СКА в 2015-м Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как известно, некоторые советники имеют влияние, вполне сопоставимое с людьми, которые носят титулы генеральных менеджеров и спортивных директоров. Из недавних примеров можно вспомнить работу Рашида Хабибулина в «Авангарде», который числился советником Александра Крылова, а также не вполне понятную закулисную работу Андрея Сафонова в «Динамо». Почти каждое межсезонье мы слышали, что бывший шеф бело-голубых вернёт себе всю полноту власти вполне официально.

При этом спортивного директора или генерального менеджера у СКА всё ещё нет. Сам Ларионов, как уже не раз проговаривалось, это не тренер в привычном в последнее время понимании — это английский футбольный менеджер, который обычно имеет и последнее слово в трансферной политике. Политика эта в прошлом сезоне вышла двойственной: ветераны Кагарлицкий и Войнов отпущены на вольные хлеба, а канадская пара Томпсон — Филлипс в прошлом сезоне стала нижегородским мемом.

О Захаркине в КХЛ мы не слышали целых восемь лет — с осени 2017-го. Перед тем сезоном специалист внезапно для многих пришёл в «Югру», которая за пару лет до этого торжественно отказалась от легионеров — при этом на сильных российских игроков денег у команды не было, и комплектовалась «Югра» по остаточному принципу. Правда, как раз Захаркин эту стратегию нарушил. Перед сезоном главный тренер заявил: «На собрании я сказал простую вещь: «В следующем сезоне вы все останетесь без работы и не найдёте себе команду».

Захаркин угадал — только вот и для «Югры» тот сезон был последним в КХЛ, и сам тренер надолго остался без работы. Увольнение последовало уже через месяц, а об уровне того состава многое говорит то, что в первом звене выходили ветераны Дмитрий Макаров и Евгений Скачков, после окончания того чемпионата покинувшие КХЛ. После отставки Игорь Владимирович возглавлял центр развития игроков альметьевского «Нефтяника», а потом на несколько лет пропал с новостных лент.

Захаркин снова вернулся туда осенью 2021-го, когда возглавил немецкий «Крефельд», куда приходил ассистентом главного тренера. В составе той команды выступало немало игроков, знакомых нам по КХЛ: Александр Бергстрём, Артур Кулда, почти 40-летний Эдуард Левандовски — однако клуб выбыл во вторую лигу. Сам Захаркин объяснял это так: «Очень болезненная история. Когда девять игроков основного состава выпадают, когда из шести защитников остаётся двое, когда команда теряет определяющего при игре «5х4» хоккеиста. Плюс отстранения игроков из-за пандемии».

При этом генеральный менеджер той команды Сергей Савельев в своём телеграм-канале после прихода Захаркина СКА написал: «Ларионов обладает огромным уважением к Владимировичу как к специалисту и человеку ещё с игровых времён. Именно Ларионов отмечал в мемуарах, как Владимирович менял бесщадную систему подготовки Тихонова. В общем, если и есть в этом мире человек, которого Игорь Ларионов может слышать, то это Игорь Захаркин».

Впрочем, в карьере Игоря Владимировича уже был момент, когда он приходил на должность с непонятными полномочиями. В августе 2015-го «Салават» вернул одного из творцов Кубка Гагарина – 2011 на пост тренера-консультанта. Леонид Вайсфельд, тем же летом возглавивший команду и устроивший масштабную трансферную перестройку, объяснял: «Он будет работать в качестве тренера-координатора клуба. Причём со всеми командами системы, включая «Торос» и «Агидель». Будет проводить методическую работу».

Игорь Захаркин в «СЮ» Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Однако «СЮ» завалил старт сезона. Очень быстро работы лишился Анатолий Емелин — правда, тренер, который пришёл вместе с Вайсфельдом из «Автомобилиста», не был уволен, а остался в штабе как старший тренер. В том сезоне «Салават» дошёл до финала конференции, Однако последовавший сезон больше запомнился всем открытыми трениями Захаркина и Вайсфельда, которые закончились уходом тренера.

Прямо сейчас логично было бы представить, что Игорь Владимирович — это ещё и связующее звено между главным тренером и топ-менеджментом корпорации. И Ларионову, и старым газпромовским боссам фигура Захаркина хорошо знакома. Представить его в роли селекционера достаточно сложно, менеджерские посты тренер не занимал и очень давно работал в современной КХЛ.

Однако главный тренер СКА в случае чего должен помнить: если у него возникнут очень большие проблемы, то консультант может стать «планом Б» руководства команды, степень нетерпеливости которого мы пока не можем оценить.