Железная хватка чемпиона! «Флорида» разорвала «Эдмонтон» и повела в серии

Каждый зритель, который встаёт по ночам/утрам, чтобы посмотреть финал Кубка Стэнли понял, что нельзя выделять железные временные рамки для просмотра хоккея. Обе игры в этой серии ушли в овертайм, где команды обменялись победами.

В решающий момент на помощь «Флориде» пришёл Брэд Маршан, роль которого с каждым мигом растёт всё больше. Именно канадец был самым заметным игроком на площадке три дня назад, и именно он принёс победу «пантерам».

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На волне того успеха началась и третья встреча. Третье звено, которое стабильно достаёт душу из каждого соперника в этом плей-офф, открыло счёт уже на первой минуте, а отличился вновь Брэд Маршан.

Назвать первый период особо жёстким не получится, однако судьи нашли возможность раздать аж восемь (!) двухминутных удалений. «Флорида» в концовке периода сумела воспользоваться одним из них – Картер Вераге послал шайбу в ближнюю девятку аккурат над плечом Скиннера.

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Одну шайбу в большинстве смог выудить и «Эдмонтон» — Корри Перри с пятака пробил Бобровского.

Далее включился тот самый прессинг «Флориды», от которого уже три года страдает каждая команда в НХЛ. Сначала хозяева накрыли соперника в чужой зоне – Сэм Райнхарт забросил первую шайбу с момента седьмого матча с «Торонто», вновь в ближний угол над плечом вратаря.

А следующий гол надолго запомнит… Василий Подколзин. Россиянина жёстко на синей линии встретил Сэм Беннетт, а через несколько секунд «Флорида» забросила четвёртую – лучший снайпер нынешнего плей-офф уверенно реализовал выход «один в ноль».

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«Пантеры», как и подобает хищникам, не дали «Эдмонтону» даже помечтать о камбэке – Аарон Экблад сделал счёт 5:1 и отправил Стюарта Скиннера на досрочный отдых.

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В середине периода, когда исход матча стал понятен, «Эдмонтон» прибег к классическому методу для задела на следующую игру – устроил массовую драку. Фредерик промассажировал спину Беннетту, и пошла битва «пять на пять». Дольше всех продержалась пара Нурса и Гаджовича, но несмотря на преимущество в кулачном поединке «Небо Аустерлица» Джона показать Дарнеллу не смог.

Стычки продолжились и после провокации, провокации тоже, а «Флорида» вновь реализовала лишнего, продолжая портить статистику по нейтрализации большинства «Эдмонтону».

6:1 – «Флорида» взялась железной хваткой за «Эдмонтон» и буквально разорвала сегодня соперника. Цифра дня: 140 минут штрафа заработали команды на двоих.