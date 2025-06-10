«Сибирь» удивит в новом сезоне? Клуб мощно начал трансферную работу на рынке

В первые дни межсезонья все болельщики находятся в ожидании громких сделок, особенно от топ-клубов, которые могут перебивать предложения менее статусных оппонентов условиями, размером зарплаты, а также наличием высоких турнирных задач. Поэтому одна из главных целей для клубов ниже рангом – сделать всё возможное для того, чтобы не пришлось формироваться по остаточному принципу.

«Сибирь» прямо сейчас является одним из клубов, который активно работает на трансферном рынке, пытаясь не только заткнуть дыры после ухода ряда хоккеистов, но и стать сильнее перед новым сезоном.

Усиления

Позиция Игрок Защитник Роман Калиниченко Защитник Андрей Чуркин Защитник Дэвид Фэрренс Нападающий Никита Сошников Нападающий Владимир Ткачёв Нападающий Оскар Булавчук

Де-факто «Сибирь» приняла решение формироваться, ориентируясь на российский рынок. Недешёвые подписания Никиты Сошникова, который вышел на новый уровень, играя за «Адмирал», и Владимира Ткачёва, который, по меркам КХЛ, давно является общепризнанным топом, довольно ясно говорят об этом. Оба игрока почти безальтернативно закроют проседающие позиции в топ-6.

Никита Сошников Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Мы рассматриваем его как игрока первых двух звеньев, в том числе при игре в большинстве. Он быстрый и напористый нападающий, с хорошим голевым чутьём, может индивидуально решить любой эпизод, сыграть в пас», — сказал генменеджер «Сибири» о подписании Сошникова.

Меркулов — о подписании Ткачёва: В «Сибири» оценили подписание контракта с Владимиром Ткачёвым

После всех пертурбаций в СКА появился шанс, что Тревор Мёрфи может остаться в Новосибирске, где он был главной звездой команды всё это время. О предложении, действующем ещё какое-то время, говорил сам Меркулов, но вчера «Сибирь» подписала американского защитника Дэвида Фэрренса, который минувший сезон провёл в финской лиге. Это прямая ролевая замена Тревору – пластичный атакующий защитник с ярко выраженными проблемами при игре в обороне. Следовательно, шансы на то, что Мёрфи продлит контракт, упали почти до нуля.

Слухи

Сообщалось, что в Новосибирск может переехать экс-нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон, который после того, как покинул Магнитогорск, провёл очень сильный отрезок в чемпионате. В том числе в плей-офф с самой «Сибирью». Если это в итоге случится, то это будет довольно-таки качественное усиление в топ-6.

Также «Чемпионат» сообщал, что контракт с новосибирским клубом подпишет Архип Неколенко. 29-летний форвард в прошедшем сезоне доказал, что может быть полезен не только в роли рабочей лошадки, а и игрока второго-третьего звена. Архип набрал в прошлой регулярке 30 очков, а его показатель игры на точке перевалил за 50%.

Проседающие позиции

Конечно, в глаза бросается бригада вратарей новосибирского клуба. В «Сибири» после ухода Костина, кажется, готовы доверить роль первого номера Красоткину, который неубедительно провёл прошлый сезон. Причём вопросы вызывает не только физическая форма Антона, но и его ментальное состояние – травмы, роль бэкапа и кажущееся со стороны недовольство могут стать бомбой замедленного действия для «Сибири».

Также стоит ждать подписаний в линию обороны, потому что на данный момент она выглядит довольно шаткой, с учётом неопределённого положения Ильи Морозова, а также того факта, что в обновлённом тренерском штабе «Сибири» нет человека, который играл бы в защите по ходу карьеры. За этим будет любопытно понаблюдать в следующем сезоне.

Предварительный облик команды

Если слухи, о которых шла речь выше, станут явью, то у «Сибири» соберётся очень добротный топ-6, способный делать разницу на льду. За нижние тройки нападения тоже переживать особо не стоит – сплав опыта и дерзкой молодости выглядит органичным. Главное, чтобы в этих условиях сделали шаг вперёд молодые игроки: братья Климовичи, Михалёв, Першаков.

Александр Першаков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Защита «Сибири» не будет топовой и элитной, но при том условии, что каждый игрок будет понимать свою роль в системе, можно нивелировать отсутствие класса на бумаге.

Радует, что «Сибирь» не стала отсиживаться в кустах и сделала несколько очень хороших подписаний. С учётом того, как прошёл прошлый сезон, как прошли адаптацию в Новосибирске новые руководители и тренерский штаб, можно рассчитывать на то, что «снежинки» могут удивить многих любителей хоккея. Но речь, естественно, не идёт о финале-полуфинале. А вот о выходе во второй раунд можно сказать и вслух.