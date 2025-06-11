«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым

Никита рассказал, почему перешёл в новосибирский клуб, как «Адмирал» мог пройти «Трактор» в плей-офф и какой характер у Тамбиева.

Никита Сошников стал первым трансфером «Сибири» в нынешнее межсезонье. Экс-капитан «Адмирала» отлично провёл прошедший сезон, и у него было достаточно вариантов для продолжения карьеры.

Никита дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

почему ему подходит «Сибирь»;

по какой причине было неудобно играть с новосибирским клубом в прошлом сезоне;

о длительных перелётах;

о мифах касательно характера Тамбиева;

о роли капитана в «Адмирале»;

и о том, что могли обыграть «Трактор» в серии плей-офф.

«Многие, кто не мог найти команду год назад, всем всё доказали: я, Якупов, Прохоркин»

– Никита, какая первая мысль приходит в голову при упоминании Новосибирска?

– Хороший, приятный город. Когда приезжали, всегда была отличная атмосфера: что на старом стадионе, что на новом. Крики «Славься, «Сибирь»!», опять же, всегда об этом говорят. В основном мысли связаны с болельщиками, они хорошо поддерживают команду.

– Как прошли переговоры, как долго длились?

– Недолго, буквально пару недель. Агент обсудил с генменеджером все нюансы. Были другие варианты, но посидел с семьёй, поговорил и принял решение поехать в «Сибирь».

– Чем зацепило предложение?

– Наверное, команда всё равно будет заново строиться, будут новые ребята, легионеры ушли. Тренера знаю ещё с МХЛ, он там начинал свой тренерский путь в «Атланте». Понимаю, чего ожидать от Вадима Сергеевича [Епанчинцева].

Мне «Сибирь» по всем параметрам подходила: город, условия. Поэтому принял такое решение.

– Не было мысли, что перешли в клуб того же статуса, не сделали шаг вперёд? Хотя сезон получился отличным.

– Да нет. Я конкуренции не боюсь, при этом понимаю, как меня будут использовать в Новосибирске. Были предложения и от команд, где, возможно, у меня бы не было такой роли, которая будет в «Сибири». На меня там рассчитывают.

Я бы не сказал, что у «Сибири» статус какой-то не такой. В том году убедился, что нет такого слова. Мы с «Адмиралом» чуть не прошли «Трактор», пятая игра могла закончиться по-другому. Кто знает, как повернулась бы серия. У нас был реальный шанс! Тогда статус бы никого уже не волновал. Я считаю, что «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом?

Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики.

– Сейчас игроки действительно готовы ехать почти в любой город?

– Я в прошлом году ведь оказался в ситуации, когда не мог долго найти команду. Не знали, какой рынок будет, лимит на легионеров увеличили. Клубы привезли иностранцев, которые, мягко говоря, не оправдали ожиданий.

Многие, кто не мог найти команду год назад, всем всё доказали: я, Якупов, Прохоркин. Мы хорошие хоккеисты, нас рано списывать. Это задело каждого из нас, в этом году все подписали контракты.

– Вы всё-таки считаете, что та ситуация возникла из-за увеличения лимита на легионеров, а не, допустим, из-за тренда, который задал «Металлург», выигравший кубок с молодым составом?

– Победа «Магнитки», конечно же, задала этот тренд – на омоложение, скорость. Но, давайте начистоту, не у каждой команды тренер Разин. Он очень грамотно подошёл к серии с «Локомотивом» и вчистую их переиграл. У «Трактора» в этом году не получилось, хотя я бы не сказал, что у них возрастная команда. Всё было, однако не получилось.

«Магнитка» играет в очень интересный хоккей — когда против них выходишь, видишь тренерскую идею.

«Там уже ни головы, ни ног не было – существуешь просто. Это тяжело, ты выживаешь»

– Тамбиев после очных матчей с «Сибирью» говорил, что новосибирская команда неудобна для «Адмирала». В чём это выражалось?

– Такое ощущение, что в прошлом году они почему-то играли с нами в откат, конкретно вставали в средней зоне и ждали наших ошибок. У нас по 40 бросков в каждой игре было, но мы не могли Костина пробить, он с нами проводил хорошие матчи.

Когда в последней игре смогли забить свои голы, то они уже начали раскрываться, нервничать, удаляться.

– Можете подробнее рассказать о перелётах при игре на Дальнем Востоке? Для вас это первый опыт был.

– К примеру, у нас выезд начался с Хабаровска, мы туда приехали, не меняя часовой пояс. Я ни разу в сезоне так хорошо себя не чувствовал, чтобы вы понимали. Потом мы полетели на запад, через день был матч в Москве. Там уже ни головы, ни ног не было – существуешь просто. Это тяжело, ты выживаешь. Играешь почти в пять утра по своему времени, когда идёт третий период, организм не обманешь.

Даже если ты прилетаешь и пытаешься дольше поспать, у тебя не получится. Всё равно в четыре-пять утра тебя «подкинет», будешь лежать в потолок смотреть. Биологические часы никуда не деть.

По себе заметил, что первая игра на выезде самая тяжёлая. В середине сезона поменяли план, начали прилетать заранее, стали хоть очки брать.

– А вы по своему времени на выезде жили? Тренеры «Амура» рассказывали, что там живут по новосибирскому.

– Всегда жили по местному времени, то есть по часовому поясу города, где проходит матч. Бесполезно подстраиваться. Хоть как пробуй, первую игру будет непросто провести. Обычно мы брали очки в третьей и четвёртой встречах, неважно, кто был соперником, потому что чувствовали себя уже лучше.

«У Тамбиева игрок никогда не находится в расслабленном состоянии»

– Как вы думаете, где находятся истоки успеха «Адмирала»? Команда два из трёх последних сезонов провела отлично.

– У нас был хороший коллектив. Я приехал в сложный момент для команды, но вернулись домой потом и выиграли все игры. Так у нас в начале и было: на своём льду все матчи выигрываем, на чужом – все проигрываем (смеётся). Потом исправили это.

Хочу сказать про Леонида Григорьевича Тамбиева отдельно. Он умеет очень хорошо мотивировать. Как это делает, я не знаю, но он находил порой такие слова, которые тебя подстёгивают. Игрок никогда не находится в расслабленном состоянии. Розовых очков нет, даже если хорошо провёл предыдущую встречу: всё чётко, по делу. Это большая часть успеха.

Он не какой-то злой, сумасшедший, не кричит как ненормальный. Некоторые так могут думать.

– То есть подобные разговоры про Тамбиева – миф?

– До того как я туда приехал, так же думал. Когда немного поработал, понял, что он относится с уважением к честному труду. Мне понравилось с ним работать.

– Когда вас назначили капитаном, стали помогать Тамбиеву с речами в раздевалке?

– Было несколько раз в сезоне, точно помню, что в конце регулярки. Я понимал тогда, что в плей-офф мы уже попали. Да, играли не очень хорошо, но смысла говорить особо не было, потому что первую задачу выполнили. После матча с «Барысом» был разговор, что так нельзя делать, это неправильно.

По ходу серии с «Трактором» тоже в один момент была серьёзная беседа. Жаль, что пятую встречу не смог провести из-за повреждения, помочь команде. Пацаны делали всё правильно почти весь матч, но за 12 минут отдали игру. К сожалению, тогда исход серии и решился.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Если у ребят из Челябинска спросить, то они, наверное, скажут, что с нами было тяжелее всего играть. За исключением «Локомотива»

– Вы говорили о том, что получение капитанской нашивки – бесценный опыт. Как оцените такую ответственность?

– В первую очередь важно, что твоё поведение отражается на всей команде. Ты должен фильтровать, что говоришь. Это как с детьми: если говоришь неправильные вещи, то и от них не стоит ждать, что они будут правильно расти.

Если психуешь, показываешь эмоции, где не надо, нет смысла ожидать порядка в команде. Ты ответственный, нужно начинать с себя. Капитан должен оставаться хладнокровным.

– Почему «Адмирал» смазал концовку регулярки? Начали морально к плей-офф готовиться?

– Наверное, да. Немного расслабились, думали, что на 100% попадём в плей-офф. Настроя не хватало. К тому же «Нефтехимик» очень хорошо играл, они нас прилично «причесали» в Нижнекамске (смеётся).

– Как шла подготовка к серии с «Трактором», какие уязвимости пытались найти у соперника?

– Просто пытались играть как единое целое: жёстко, без проката, выходить из каждой стычки победителями. Был до этого в Челябинске, хорошо знал ребят: с кем лучше не связываться, а кого можно спровоцировать. Все нюансы знали.

Серия получилась напряжённой. Если у ребят из Челябинска спросить, то они, наверное, скажут, что с нами было тяжелее всего играть. За исключением «Локомотива».

Владимир Ткачёв и Никита Сошников Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

– В трёх из четырёх победных матчей «Трактор» отыгрывался. Как они это делали, в чём их феномен?

– Это вообще наша больная точка – неорганизованность, когда команда ведёт в счёте. Мы продолжали делать рискованные вещи, надо было сыграть по-другому. «Локомотив» показал, как надо удерживать нужный результат: спокойно, не сидя у своих ворот, параллельно исключая необдуманные решения. Мы очень слабо проводили вторые периоды, это нас подвело.

– Отыграв шестиматчевую серию, можете сказать, в чём особенность «Трактора»?

– По ходу серии я начал уже понимать, во что они играют. Там была видна картина, поставленная тренером: все шайбы идут вперёд, сразу начинают давить на защитников. В принципе, ничего нового. Считаю, что мы могли их пройти – как с 4:0 отдали, до сих пор не понимаю.

– Что было в раздевалке после того матча: тишина, буйство?

– Просто тишина. Мёртвая была раздевалка.

– Это опустошение и не позволило показать прежнюю игру?

– Думаю, что да. Хотя мы не вышли «пустыми», такого не было. Они забили первые и сыграли по счёту, поэтому так всё и получилось.

– Новый календарь, растянутый ещё на месяц, помогал «Адмиралу» в плане восстановления?

– Конечно, это было очень хорошей идеей. Для Дальнего Востока – однозначный плюс. У нас было три-четыре дня пройти адаптацию, когда возвращались домой.

Мы сейчас не играем на чемпионатах мира, смысла в сжатом календаре не было. Надо продвигать свой чемпионат и становиться сильнее внутри.