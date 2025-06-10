Станет ли Бобровский лучшим игроком плей-офф НХЛ? Топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи»

У 36-летнего россиянина есть все шансы на то, чтобы повторить достижение Андрея Василевского.

Минувшей ночью «Флорида Пантерз» учинила форменный разгром «Эдмонтон Ойлерз» (6:1) в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ, благодаря чему команда Пола Мориса захватила лидерство в решающем противостоянии за Кубок Стэнли. В минувшем сезоне эти команды уже встречались на аналогичной стадии сезона. Тогда «пантеры» впервые в истории стали чемпионом НХЛ, однако самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Год назад канадский форвард стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, получившим приз после поражения в финале. Ранее подобное удавалось Роже Крозье (в 1966 году), Гленну Холлу (в 1968-м), Реджи Личу (в 1976-м), Рону Хекстоллу (в 1987-м) и Жан-Себастьяну Жигеру (в 2003-м). Четверо из пяти перечисленных – вратари. Лишь Реджи Лич, который выступал за «Филадельфию» в 1976 году, до этого момента выигрывал приз из полевых игроков. А кто входит в число главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» в нынешнем сезоне?

н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Год спустя после поражения в финале Кубка Стэнли Макдэвид снова является одним из главных претендентов на индивидуальную награду. 28-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров плей-офф, опережая ближайшего преследователя, своего одноклубника Леона Драйзайтля, на два результативных действия. В 19 встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Коннор набрал уже 31 очко, выдав две затяжные результативные серии продолжительностью восемь и семь встреч соответственно.

Последний матч с «Флоридой» стал лишь третьим для Макдэвида в нынешнем плей-офф, в котором ему не удалось разжиться очками за результативность. Камбэк и титул «Ойлерз» позволят Коннору наряду со своим немецким партнёром по команде претендовать на звание MVP плей-офф. Но если этого не случится, представить себе ситуацию, при которой второй год подряд лучшим игроком плей-офф станет представитель проигравшей в финале команды, будет невероятно сложно. По крайней мере, такого в невероятно богатой истории североамериканской лиги ещё не происходило.

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н. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

Перед началом нынешнего финала многие аналитики отмечали возросшую у «Эдмонтона» глубину состава. Но сухие цифры статистики показывают, насколько сильно «нефтяники» продолжают зависеть от своего лидерского дуэта. Как только у Коннора и Леона не складывается игра, рассчитывать на победы их одноклубникам становится крайне сложно. 29-летний Драйзайтль занимает второе место как в гонке снайперов (10 шайб), так и в гонке бомбардиров (29) нынешнего плей-офф. В первом матче финальной серии Леон оформил дубль в ворота Сергея Бобровского, став главной звездой встречи и повторив редкий рекорд плей-офф НХЛ.

Для Драйзайтля второй гол во встрече стал третьим в овертаймах в нынешнем плей-офф, таким образом, он повторил рекорд Кубков Стэнли по заброшенным шайбам в дополнительное время в ходе одного розыгрыша. В 2017 году трижды забивал в овертаймах матчей плей-офф выступающий ныне за «Эдмонтон» Кори Перри, а спустя шесть лет столько же раз в дополнительное время отличился форвард «Флориды» Мэттью Ткачук. Также в 1939 году подобным достижением отметился Мел Хилл, а в 1951-м — Морис Ришар.

Леон Драйзайтль Фото: Leila Devlin/Getty Images

Как и Макдэвид, в текущем плей-офф Драйзайтль завершил лишь три встречи из 19 без результативных действий. Но о шансах Леона на приз самому ценному игроку плей-офф можно сказать то же, что и о вероятности заполучить это звание Макдэвиду. «Эдмонтону» нужно выигрывать чемпионский титул, чтобы один из лидеров получил престижный индивидуальный приз.

в. Сергей Бобровский («Флорида»)

Пока же «Флорида» лидирует в финальной серии (2-1) и находится всего в двух шагах от защиты своего титула. Не будет преувеличением сказать, что российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский является главной движущей силой команды на пути ко второму подряд чемпионству.

Даже в первой проигранной встрече финала многоопытный голкипер совершил свыше 40 сейвов, до последнего оставляя одноклубникам шансы на успех. Всего же за первые три игры финальной серии Бобровский записал на свой счёт 116 сейвов, что является повторением второго результата в истории Кубка Стэнли. В 1998 году столько же спасений совершил Олаф Колциг. Рекорд НХЛ принадлежит Туукке Раску — 120 сейвов в 2013 году.

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Пожалуй, именно Бобровский должен быть главным фаворитом в борьбе за приз MVP плей-офф, если «Флорида» выиграет титул. В этом случае Сергей пополнит российскую компанию обладателей этого приза, которая на данный момент насчитывает всего трёх хоккеистов. В 2009 году обладателем трофея впервые стал россиянин, Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз». В 2018 году успех магнитогорца повторил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 2021 году третьим обладателем трофея из России стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Спустя четыре года Сергей может повторить достижение Василевского.

н. Александр Барков («Флорида»)

«Флорида» нынешней сборки настолько хороша, что может вести в финале, даже когда один из её главных лидеров не набрал ни одного очка за три матча серии. Речь здесь идёт об Александре Баркове, который в серии с «Эдмонтоном» явно находится в тени своих партнёров.

Главная серия сезона пока совсем не складывается для 29-летнего нападающего. Помимо того, что у Баркова никак не получается набрать своё первое очко в финале, так ещё и его показатель полезности оставляет желать лучшего – в трёх встречах Александр заработал «-3».

Александр Барков Фото: Steph Chambers/Getty Images

По версиям североамериканских СМИ, после завершения трёх раундов финский форвард входил в топ-3 претендентов на «Конн Смайт Трофи», тогда как сейчас его шансы на титул оцениваются куда скромнее, чем котировки вышеупомянутого Бобровского или того же Сэма Беннетта, о достижениях которого ещё будет сказано ниже.

н. Сэм Беннетт («Флорида»)

Пока Барков ещё только готовится сыграть свой лучший матч в финальной серии, «пантер» тащат другие герои. Выдающийся плей-офф проводит 28-летний форвард «Флориды» Беннетт. Никогда ранее в своей карьере Сэм не забрасывал и 30 шайб за регулярный чемпионат. В нынешнем сезоне канадский форвард отметился 25 голами в 76 встречах регулярки, в то время как в розыгрыше Кубка Стэнли Сэм демонстрирует монструозную результативность.

Сэм Беннетт Фото: Steph Chambers/Getty Images

Шайба Беннетта в третьем матче финала стала для канадца 14-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм обновил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал Мэттью Ткачуку (11 голов в 2023 году) и Картеру Вераге (11 — в 2024-м). В этом же году Беннетт с лихвой перекрыл показатели своих одноклубников.

P. S. Шикарный финал проводит и 37-летний Брэд Маршан, пополнивший состав «Флориды» в дедлайн. Канадский форвард играет в третьем звене «пантер», помогая команде Мориса создавать ту самую глубину состава, о которой говорили применительно к их сопернику по финалу. «Эдмонтон», может быть, и стал сильнее в этом компоненте в сравнении с прошлогодним финалом, но до «Флориды» всё равно так и не дотянул.

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Маршан вместе с Беннеттом являются теми игроками, которые пока что отличались в каждой из игр финальной серии. Если Брэд продолжит выступать в том же духе и во второй части противостояния, то вполне возможно, что по итогу голосования он может занять даже более высокое место, нежели Барков, однако самым ценным игроком плей-офф в случае победы «Пантерз» всё-таки должен становиться Бобровский.