Мичков упустил приз лучшему новичку сезона в НХЛ, Овечкин, Бобровский и Капризов сыграют в «Матче года».

Легенда «Вашингтона» завершил карьеру, Голдобина могут обменять в СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 10 июня 2025 года.

Макдэвид — об 1-2 в серии с «Флоридой»: четвёртая игра станет решающей в финале

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал разгромное поражение в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-2).

«Мы разочарованы, конечно. Третья игра финала Кубка Стэнли, хотелось бы сыграть лучше. Но мы приехали сюда за как минимум одной победой, сегодня сделать этого не получилось. В четверг у нас будет ещё одна прекрасная возможность победить на площадке соперника. Четвёртая игра — это действительно важная игра в серии. Вы возвращаетесь домой при счёте 2-2 или проигрываете 1-3. Это будет очень важная игра, решающая игра в серии. В этом нет никаких сомнений», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды».

Нападающие «Спартака» Голдобин и Локтионов близки к переходу в СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Николай Голдобин близок к обмену в СКА. В армейском клубе должен продолжить карьеру и форвард красно-белых Андрей Локтионов в качестве неограниченно свободного агента.

29-летний Голдобин предыдущие два сезона провёл в составе «Спартака». Прошлый сезон-2024/2025 стал для форварда менее результативным — за 62 матча регулярки Голдобин набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.

Локтионов за прошлый сезон в составе красно-белых набрал 33 (17+16) очка в 64 матчах регулярки и 10 (2+8) очков в 12 играх плей-офф.

Напомним, и Локтионов, и Голдобин были клиентами нынешнего главного тренера СКА Игоря Ларионова в те времена, когда он занимался агентской деятельностью.

Защитник «Монреаля» Хатсон признан лучшим новичком сезона в НХЛ, Мичков — четвёртый в голосовании

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила, что приз лучшему новичку сезона-2024/2025 получил защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. По итогам голосования Хатсон набрал 1832 очка.

На втором месте по результатам голосования оказался вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф, набравший 1169 очков. Третье место занял первый номер прошлого драфта форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини с 1104 очками.

Четвёртое место занял российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, набравший лишь 645 очков. Ни один респондент не поставил россиянина на первое место. В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков записал на свой счёт 63 очка, из которых 26 составили заброшенные шайбы, а 37 — результативные передачи.

Результаты голосования Фото: НХЛ

Стали известны составы команд НХЛ и КХЛ на «Матче года» в Москве

Стали известны составы команд звёзд НХЛ и КХЛ для участия в благотворительном «Матче года» в Москве.

Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин, Игорь Шестёркин (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина Харрикейнз»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида Пантерз»), Михаил Сергачёв («Юта Мамонт»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»).

Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артём Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владимир Ткачёв, Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков.

Отмечается, что в составах команд могут быть изменения.

38-летний форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ

38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге во время мероприятия для болельщиков в Вашингтон-Харбор в Джорджтауне.

Это событие ознаменовало годовщину памятного празднования хоккеистами «Вашингтона» победы в Кубке Стэнли. 7 июня 2018 года Оши с товарищами по команде отметили завоевание трофея, искупавшись в фонтане в этих же местах.

Американский хоккеист провёл суммарно 16 сезонов за два клуба НХЛ — «Вашингтон» и «Сент-Луис Блюз». За это время он набрал 695 очков, забив 302 гола и отдав 393 результативные передачи в 1010 матчах. Оши является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Болельщица «Флориды» вылила напиток на игрока «Эдмонтона», уходившего в раздевалку

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли завершился разгромной победой «Флориды Пантерз» над «Эдмонтон Ойлерз» (6:1, 2-1). Третий период изобиловал драками и частыми стычками, в результате которых сразу несколько игроков обеих команд были удалены до конца встречи. Болельщица «Флориды» вылила напиток на нападающего «Эдмонтона» Каспери Капанена, уходившего в раздевалку.

Капанен перед уходом в подтрибунное помещение остановился и вступил в перепалку с болельщиками «Пантерз», которые показывали хоккеисту неприличные жесты.

По итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.