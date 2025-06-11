Никитин по своей воле оставил Ярославль. Что ждёт его в ЦСКА? Что будет с «Локомотивом»?

Всего несколько недель назад Ярославль был самым счастливым городом на хоккейной карте России. 21 мая 2025 года «Локомотив» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Гагарина, сломив в решающей серии сопротивление «Трактора» (4-1). Для железнодорожников этот финал стал вторым за последние два сезона. Год назад ярославский клуб остановился в шаге от титула, но со второй попытки команда Игоря Никитина всё-таки подарила великий праздник настрадавшемуся городу. В тот день я сам находился в Ярославле и воочию видел, как эмоционально восприняли его жители долгожданный триумф. Даже на следующее утро после «золотого» гола Максима Шалунова на улицах Ярославля простые люди вовсю обсуждали победу над «Трактором».

В тот момент казалось, что «Локомотив» намерен стать настоящей династией в российском хоккее. В активе команды уже было два финала за два года, а впереди перед ней простиралось максимально светлое будущее, ведь ещё по ходу регулярного чемпионата ярославский клуб смог договориться о продлении контракта со своим тренером. В октябре 2024-го Никитин поставил подпись под новым соглашением с «Локомотивом», продлив отношения с клубом на три года. Мощнейший тренерский штаб, топовый первый номер Даниил Исаев, идеальный альянс с Александром Радуловым, огромное число собственных воспитанников, находящихся в самом расцвете сил. В колоде Никитина были все карты для дальнейших побед с «Локомотивом», однако буквально через несколько дней после победы в финале стало очевидно, что сам тренер собирается разыграть совсем иную партию.

Игорь Никитин Фото: РИА Новости

Когда только появились первые слухи о предстоящем возвращении специалиста в ЦСКА, бросилось в глаза, что Никитин старательно уходит от вопросов о своём будущем. 52-летний тренер так ни разу и не упомянул, что с «Локомотивом» его связывает действующий контракт. И уже в тот момент в принципе всё стало ясно – пути тренера и ярославского клуба расходятся в разные стороны. Официально же об этом было объявлено сегодняшним утром, 11 июня.

«Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы ярославской команды.

Что будет дальше? В ближайшее время ЦСКА объявит о заключении контрактов с Никитиным и его тренерским штабом. Уже известно, что вслед за Игорем Валерьевичем в столицу России перебираются Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков. Также в штаб Никитина войдёт и его давний партнёр по «Авангарду» Александр Попов. В прессе сообщалось, что контракт с главным тренером будет рассчитан сразу на пять сезонов, а зарплата специалиста составит свыше 100 млн рублей

На новом-старом месте работы Игоря Валерьевича ждёт очень сложная задача. В последних двух сезонах армейцы Москвы вылетали из плей-офф уже в первом раунде. Очевидно, что перед Никитиным с ходу будут ставиться задачи самого высокого полёта. Несмотря на пятилетний контракт, понятно, что уже в первом сезоне от тренера будут требовать Кубка Гагарина, иначе никто бы не подписывал его на такие шикарные условия.

И здесь нужно понимать, что от прежнего чемпионского состава ЦСКА почти не осталось и следа. Фактически армейскую команду нужно собирать с чистого листа. С одной стороны, у Никитина будут полный карт-бланш на формирование состава и практически неограниченная финансовая поддержка, упирающаяся лишь в потолок зарплат. С другой — Игорю Валерьевичу всегда требовалось время, чтобы привить команде свою тренерскую систему. И далеко не факт, что уже в первом сезоне игроки ЦСКА смогут её принять.

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Что касается «Локомотива», то руководство ярославского клуба смогло на 100% воспользоваться победой в Кубке Гагарина. Регламент КХЛ устроен таким образом, что клуб-чемпион имеет право использовать легитимную опцию с неограниченной премией за титул, переведя часть денег туда и сохранив много свободного места под потолком зарплат. Именно так поступили в Ярославле, благодаря чему смогли сохранить всех своих лидеров. Ни Рушан Рафиков, ни Максим Берёзкин, ни Александр Радулов, ни Байрон Фрейз так и не покинули «Локомотив», несмотря на все разговоры. Остаются в клубе и Алексей Береглазов с Никитой Черепановым и Денисом Алексеевым.

Таким образом, в Ярославле удержали весь свой чемпионский костяк. Осталось дело за главным – найти нового главного тренера. Говорят, что в Ярославле в первую очередь изучают иностранный тренерский рынок. И здесь «Локомотиву» важно не совершить ошибку, сделав правильный выбор, потому что с тренерами-иностранцами в Ярославле угадывали далеко не всегда. Пока же можно констатировать, что развала «золотой» команды железнодорожникам удалось избежать, хотя решение Никитина в любом случае стало ударом в спину для его бывшего клуба, о чём свидетельствует то, насколько холодно в «Локомотиве» сегодня попрощались с бывшим тренером. И их можно понять. На протяжении всей своей работы в клубе Игорь Валерьевич так часто говорил о морали и своих тренерских принципах, что теперь очень сложно забыть все его слова. Особенно сложно это сделать, находясь в Ярославле.