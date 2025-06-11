«Начинали с трёх возрастов. А теперь их уже восемь!» Всё о самой южной школе хоккея России

Шикарная инфраструктура сочинской Олимпиады позволила создать на юге страны не только первый профессиональный клуб КХЛ, отметивший в прошлом сезоне своё 10-летие, но и большую детско-юношескую хоккейную школу, в которой хоккейное образование получают больше 200 мальчишек. Про школы Москвы, Омска, Челябинска и других хоккейных регионов мы слышим часто. А как живёт самая южная школа страны? Об этом рассказывает директор ДЮСШ «Сочи» заслуженный тренер России Вячеслав Угрюмов.

«Наши дети должны приучаться бороться за победу в каждой игре»

— ДЮСШ ХК «Сочи» завершила свой шестой по счёту сезон. Можно ли в целом считать этот год успешным для школы?

— Думаю, да. Три наши команды, которые по регламенту имели право участвовать в официальных соревнованиях ФХР, выиграли их все. Команды 2012 и 2013 годов подтвердили звание сильнейших, а ребята 2014 года рождения выиграли свой первый финал. Показали неплохую игру, характер в тяжёлых матчах. И это позволило трём командам завоевать путевки на всероссийские финалы Кубка Владислава Третьяка.

А вообще, я вспоминаю, что мы начинали с трёх возрастов и 50 детей, сейчас же будем набирать восьмой возраст и учить хоккею больше 200 мальчишек. Школа растёт, развивается, 2012 год теперь перешагнул детские соревнования и будет выступать в юношеских. Можно только порадоваться, какой за шесть лет мы проделали большой путь. Через четыре года будем играть во всероссийских соревнованиях всеми возрастами.

— Насколько на юге сейчас высокий уровень конкуренции?

— Объективно говоря, хотелось бы, чтобы уровень конкуренции был повыше, чтобы тяжёлых и напряжённых матчей было больше. По 2012 году мы конкурируем с «Гвардией» из станицы Северской, где собраны ребята из Омска, из уральских городов. По 2013 году есть неплохие команды во Владикавказе и Волгограде. По 2014 году в Ставрополе хорошая команда. Но хотелось бы, чтобы таких команд было не одна-две, а минимум пять-шесть в каждом возрасте для того, чтобы в условиях конкуренции росло мастерство детей. Таких вот игр, по-настоящему тяжёлых, упорных, именно здесь, в южных соревнованиях, пока не хватает.

— Но вы видите какую-то перспективу, что эта конкуренция будет выше, что на юге станет больше сильных хоккейных школ?

— Я очень надеюсь. Ждём, что там, где сейчас развивают детский хоккей, где функционируют хоккейные школы, будут максимально серьёзно относиться к работе. Не просто дети собрались и поиграли в хоккей, необходимо планомерное развитие, чтобы в работе была системность. Мы в ДЮСШ «Сочи» тоже заинтересованы, чтобы в других школах было необходимое количество льда для тренировок, чтобы команды участвовали во всех официальных соревнованиях, чтобы тренеры росли и развивались. Если это всё будет, тогда и конкуренция будет расти. Надеюсь, наша школа будет служить ориентиром для того, чтобы в других южных городах появлялись сильные команды.

— Проблем в южных школах хватает?

— Я много езжу на этапы соревнований первенства федеральных округов и стараюсь вникнуть во все детали работы своих коллег. Разговариваю с руководителями и тренерами других команд, интересуюсь условиями для занятий, спрашиваю о существующих проблемах. Мне это интересно. Если вижу в работе коллег что-то новое, стараюсь это потом и до наших тренеров донести, чтобы они в своей работе использовали. Как правило, если руководитель школы непосредственно вовлечён во все рабочие процессы, то там, соответственно, и конкуренция появляется, и дети растут.

Если говорить о проблемах, то всем хотелось бы, конечно, чтобы внимания местных властей к детско-юношескому хоккею было больше. Количество часов льда, экипировка, выезды на соревнования – есть много вопросов, которые приходится решать. Но там, где администрации на местах заинтересованы в развитии нашего вида спорта, эти вопросы решаются легче.

— После побед в региональных финалах команды ДЮСШ «Сочи» отправились на Кубок Третьяка. И там итоговые результаты оказались не слишком высокими: 11-е место – у 2014 года, восьмое место – у 2013 года и девятое место – у 2012 года. С чем это связано, на ваш взгляд? Или пока объективно вашим командам трудно на равных конкурировать со школами с большими традициями?

— У нас нет такого, что команда завоевала путёвку на Кубок Третьяка, и всё, задача на сезон выполнена. Ни в коем случае. Да, молодцы, хорошо сыграли, своё первенство выиграли. Но тем не менее надо дальше смотреть, развиваться и учиться. И перед всероссийскими финалами проводили собрания, где ставили перед каждой командой задачу бороться за как можно более высокие места.

Да, мы не витаем в облаках и прекрасно понимаем, что пока нам очень тяжело бороться за призовые места на этих соревнованиях, где собираются 12 победителей федеральных округов плюс две лучшие белорусские команды. То есть на этих турнирах представлены сильнейшие школы. Знаем, что нам будет тяжело бороться за призовые места, однако такая задача ставится. Наши дети должны приучать себя к тому, что необходимо сражаться за победу в каждой игре, и не важно, кто против тебя — ЦСКА или команда из малоизвестной школы.

Команда ДЮСШ «Сочи» Фото: Пресс-служба ДЮСШ «Сочи»

Вижу, что наши мальчишки стараются, по самоотдаче вопросов нет. Но с топовыми школами на сегодняшний день тяжело, конечно, соревноваться. И всё-таки стараемся их «укусить». Наша команда 2012 года третий год подряд участвовала в Кубке Третьяка. Да, каждый год мы боремся за места в интервале с 7-го по 12-е, однако важно, что меняется сама игра, само отношение детей в первую очередь. Они уже не робеют, видя на другой половине площадки джерси наших известных школ, команды, становившиеся многократными победителями и призёрами больших турниров.

С каждым годом наши ребята играют всё увереннее и увереннее с командами с Дальнего Востока, из Сибири. С командами с Урала, из Поволжья мы уже стараемся «покусаться». Матчей, которые мы проигрываем, как говорится, «в одну калитку», уже совсем мало. Боремся со всеми. В основном в одну-две шайбы либо побеждаем, либо уступаем. Вижу, что объективно и реально уже можем бороться за места с пятого по восьмое даже на таких крупных турнирах, как Кубок Третьяка.

— Но вот 2014 год в Красногорске в этом сезоне уступил «Красной машине» 0:22. В любом случае счёт аномальный. Почему всё-таки такая большая разница в уровне подготовки?

— Если конкретно про эту игру говорить, то бывают такие неудачные матчи. Думаю, он не совсем показателен в плане нашего развития. В региональном финале наша команда пропустила в четырёх матчах всего пять шайб, но, как видите, разница между региональным и всероссийским турнирами очень существенная. Это к вопросу об уровне конкуренции на юге.

При этом надо понимать, что «Красная машина» 2014 года – это, по сути, сборная России. Там селекция шла по всей стране, собраны наиболее талантливые дети из разных регионов, которых объединили в эту команду. Более того, в таких больших школах родителей и детей финансово стимулируют менять прописку и переезжать из родных городов. У нас такой возможности нет. «Красная машина» и выиграла Кубок Третьяка, причём очень уверенно. Но повторю: то, что нам они больше 20 голов забили, не значит, что мы работаем в 20 раз хуже. По одному матчу нельзя судить.

Где-то просто наши мальчишки расклеились, не смогли перестроиться. Они должны научиться играть и против таких сильных соперников. И я даже рад, что такой опыт они получили. И команда, и тренеры увидели, над чем надо работать. Надеюсь, на следующий год ситуацию поправим, будем стараться взять реванш у всех, кому в этом сезоне уступили.

Вячеслав Угрюмов Фото: Пресс-служба ДЮСШ «Сочи»

— 2013 год в стыковой игре на Кубке Третьяка проигрывает «Северстали» 1:8.

— Для ребят 2013 года это было повторение нашего прошлогоднего финала в Ухте. Только мы там с «Северсталью» играли за пятое место, здесь же обе команды шаг назад сделали. Играли с Череповцом за седьмое место. Не хватило «стержня», характера, не нашлось в данной игре лидера, кто повёл бы за собой. К сожалению, тренеры не смогли достучаться до ребят. Не наш день был. Но я опять-таки не сторонник судить обо всём по одной игре. Совершенно точно по уровню игры мы подтягиваемся к ведущим школам страны.

«В Сочи один из лучших с точки зрения организации турниров в России»

— Когда на Кубке Третьяка вы смотрите на «Сочи» и на других ребят из хоккейных регионов, что вам бросается в глаза? Есть ли разница в отношении к игре, в характере, в желании?

— Я в первую очередь на катание смотрю. И пока у детей из хоккейных регионов катание сильнее, лучше. Всё-таки у них есть зима, катки заливаются, массовое катание в более открытом, в более в хорошем доступе. Катания нам не хватает, плюс проигрываем в технике владения клюшкой. Но стараемся это компенсировать выполнением тренерского задания, самоотверженностью, игрой «через не могу». Я вижу, как наши ребята подходят к тренерам, спрашивают, над чем нам поработать. Получают советы, рекомендации, стараются всё это улучшить. Мы движемся в правильном направлении и отдельные аспекты игры, в которых уступаем, обязательно будем подтягивать. Пересмотрим наш план тренировочного процесса, чтобы катанию уделить особое внимание.

— Наверняка есть и такой момент. Скажем, в Челябинске, когда ребёнка записывают в школу, ему ещё надо пройти жёсткий отбор. Желающих много, и тренер может выбрать лучших из всех, кто приходит на просмотр. А в Сочи в силу того, что здесь ещё нет таких больших традиций, приходится брать всех.

— Берём всех, стараемся создать внутреннюю конкуренцию для того, чтобы дети развивались. Если не будет конкуренции, то хорошего развития тоже не будет. Поэтому наши тренеры стараются создать конкуренцию внутри команды, сделать так, чтобы дети доставали из себя всю энергию, были голодными до тренировок, голодными до игр. На сегодняшний день – да, мы не можем приглашать талантливых ребят из других регионов, как это происходит в больших школах. У нас нет интерната. Но мы ориентируемся на тех ребят, что сейчас живут в Сочи.

В последние годы на побережье переехало много семей с Урала, из Сибири, Центральной России, то есть из тех регионов, где есть хоккейные традиции. И они уже помогают нам закладывать традиции хоккея на юге. Мы верим в тех ребят, которые у нас занимаются, рассчитываем на них, думаю, с каждым днём, с каждым сезоном они будут становиться лучше и лучше.

— Какие проблемы есть у ДЮСШ «Сочи»? В распоряжении школы олимпийские объекты, но что вас беспокоит?

— Льда хватает, однако любой руководитель спортивной школы вам скажет, что хотелось бы больше. Хочется, чтобы при подготовке к каким-то важным соревнованиям у тренера была возможность варьировать количество льда, чтобы он мог провести техническую тренировку, тактику отработать либо дополнительно поработать над катанием. Тот объём льда, что у нас есть, стараемся по полной программе использовать. Нам грех жаловаться, мы искренне благодарны руководству Краснодарского края, Сириуса и дворца спорта «Большой» за возможность использовать самую современную инфраструктуру Олимпийского парка.

Кроме этого, уже в пятый раз совместно с федеральной территорией мы провели в этом году прекрасный турнир Sirius Sochi Cup. Я в своей жизни видел много детских турниров и могу без ложной скромности сказать, что это один из лучших в стране с точки зрения организации. Высочайший уровень. И мы видим, что происходит, когда власти и клуб объединяют усилия. Получается замечательный турнир, куда в этом году приехали команды 2017 года рождения со всей России и из столицы Турции. Совместными усилиями сделали большой праздник для юных хоккеистов, который они надолго запомнят.

— Профессиональный клуб «Сочи» полностью финансирует школу, тренировки ребят, платит за аренду льда и так далее. До прихода в ДЮСШ «Сочи» вы возглавляли хоккейную школу в Челябинске. Как там всё это было устроено?

— В Челябинске на тот момент была муниципальная школа, её учредителем была администрация города в лице управления по физической культуре и спорту. Финансирование шло по муниципальному заказу. Дворец и школа являлись разными юридическими лицами, но учредителем была администрация города. Поэтому лёд нам предоставлен дворцом спорта в полном объёме безвозмездно. В распоряжении школы были две ледовые площадки стандартного размера, одна ледовая площадка небольшого размера, поэтому льда хватало. И плюс был договор с хоккейным клубом «Трактор» о сотрудничестве. И здесь в Сочи было бы замечательно, если бы клубу не приходилось в свой бюджет отдельной строкой записывать аренду льда для школы. Это позволило бы снизить финансовую нагрузку на клуб, а освободившиеся средства можно было бы направить на улучшение материально-технической базы школы.

— Появилась информация, что на базе команды «Сочи» 2012 года будет формироваться сборная Южного и Северо-Кавказского федеральных округов? Что это дает, какие появляются перспективы?

— Само слово «сборная» уже звучит весомо. Да, сборная двух федеральных округов будет формироваться на базе нашей команды, так как «Сочи-2012» стал победителем в прошедшем сезоне. 13-летние игроки, прошедшие в состав сборной, окунутся в новую для них атмосферу первенства федеральных округов. Почувствуют, какие там скорости, какой там хоккей, какие там соперники. Понятно, что очень сильный состав участников, но постараемся достойно выступить.

Сборная будет сформирована из сильнейших игроков нашей школы и лучших хоккеистов 2012 года других региональных школ. Надеюсь, качественно подготовимся и никому не будет стыдно за нашу игру, постараемся доказать, что на одном коньке нас уже не объедешь. В последнем я даже не сомневаюсь: всем с нами придётся считаться. Мы примерно уже представляем график наших отборочных соревнований до Нового года, соответственно, уже легче будет спланировать подготовку.

Этим летом в нашей школе появится уже восьмой возраст, объявлен набор детей 2019 года рождения. Также к нам обращаются родители детей 2020 года рождения, мы не отказываем и записываем детей в ДЮСШ «Сочи». Надеюсь, наберём новый возраст в полном объёме, команда будет порядка 30-40 человек. Ребята начнут тренировки по программе общей физической подготовки с элементами хоккея, основанной на базе национальной программы «Красная машина».

ДЮСШ «Сочи» Фото: Пресс-служба ДЮСШ «Сочи»

Тренировки будут проходить четыре раза в неделю в будние дни в вечернее время. Это сделано для того, чтобы ребёнок мог спокойно в садике весь день находиться, а потом родители приводили его к 18-19 часам на спортивную арену. У детей обязательно будут развивающие тренировки: гимнастика, акробатика, подвижные игры. Стараемся, чтобы дети могли как можно больше двигаться, играть в футбол, баскетбол. Развиваем в детях все основные качества, которые помогут им стать сильными хоккеистами.

«Нам уже есть чем гордиться»

— В школе «Сочи» бесплатные занятия, она использует шикарную инфраструктуру олимпийских объектов. Можно ли сказать, что это одно главных конкурентных преимуществ ДЮСШ «Сочи» перед другими школами?

— Конечно, это здорово, что есть возможность тренироваться на олимпийских объектах, где проходили и проходят соревнования самого высокого уровня. Это и качество льда, и качество оборудования. Приятно тренироваться, приятно играть в таких условиях. Так что да — преимущество у нас есть, очень хорошие условия для проведения тренировок.

— Когда родителям не надо платить за тренировки, это огромное дело.

— Безусловно, это снимает с родителей финансовую нагрузку. Им необходимо только приобрести экипировку для своего ребёнка. А дальше ему нужно настроиться на тренировку, он должен слушать тренера и делать всё, что тренер говорит и показывает.

После зачисления ребёнка на первый этап спортивной подготовки – это происходит в 8 лет, клуб увеличивает расходы на каждого хоккеиста. Плюс медицинская страховка и выезд на все официальные соревнования тоже за счёт клуба. Только если команда изъявляет желание поехать на так называемый коммерческий турнир, то уже тогда родители подключаются к финансированию поездки.

— Что надо сделать, чтобы всё-таки подтянуться к ведущим хоккейным школам, чтобы не было таких результатов с двузначным счетом?

— Если коротко: ещё активнее, ещё усерднее тренироваться. Мы обязательно сделаем выводы. Каждое поражение чему-то учит, поэтому никто руки опускать не собирается. Откорректируем программу учебно-тренировочного процесса, над психологией детей поработаем. Будем добиваться, чтобы они из себя вот эту спортивную злость вытаскивали на играх. Я думаю, не будет больше таких чувствительных поражений. Для меня важно, что мы играем своими детьми, то есть бо́льшая часть ребят родились в Сочи. И на наших сочинских ребят мы делаем ставку. Условия для тренировок есть, лёд есть, тренеры прекрасные, опытные, со стажем, поэтому сделаем правильные выводы, и, думаю, на следующий год результаты ещё лучше будут.

Команда ДЮСШ «Сочи» Фото: Пресс-служба ДЮСШ «Сочи»

Но для меня как руководителя школы, помимо чисто спортивных результатов, ещё важно, чтобы грамотно был выстроен учебно-тренировочный процесс, чтобы дети получали правильную нагрузку, чтобы шло воспитание больших спортсменов. И я представитель того поколения тренеров, для которых важно, чтобы хоккей был комбинационный, остроатакующий и в то же время по-настоящему злой, по-настоящему мужской. Нам уже есть чем гордиться. В этом сезоне наши команды на различных турнирах обыгрывали топовые школы: и челябинский «Трактор», и «Металлург» магнитогорский, и «Авангард» омский, и московский «Спартак».

— Есть у вас надежда, что к Сочи подтянутся Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и хоккей в южных регионах будет развиваться ещё активнее?

— Я верю, что так и будет. Сейчас ДЮСШ «Сочи» — локомотив развития хоккея на юге страны. Это объективная реальность. Надеюсь на повышение конкуренции среди южных школ. И будем стараться выезжать в другие регионы для того, чтобы получать опыт игры с ведущими школами страны. Да, это нелегко, цены на билеты, на гостиницы растут. Тем не менее благодаря вниманию со стороны профессионального клуба и поддержке родителей будем ездить, играть. И если здесь не будет хватать конкурентных игр, значит, будем их добирать в других регионах. Но вообще, наше черноморское побережье, где после Олимпиады осталась шикарная инфраструктура, теперь подходит не только для пляжного отдыха, но и для планомерного развития детского хоккея. Главное, чтобы не ослабевало внимание ко всем хоккейным процессам. Я вижу здесь огромный потенциал для роста.