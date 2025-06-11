Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»

Что ж, этот момент всё же настал. Казалось, что почти с момента завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина, все эти три недели, было понятно: Игорь Никитин покинет клуб. Но не из-за того, что контракт подходил к концу, не из-за конфликтов с руководством, не из-за достигнутого потолка команды. Причина крылась в другом.

Не секрет, что тренер близок к назначению в ЦСКА. Вероятно, москвичи уже в ближайшее время объявят об этом. Остаётся только дождаться официальной информации.

Оценивать перспективы Никитина в стане армейцев пока рановато, а вот подумать о его наследии в Ярославле — самое время, лучший момент для этого. Момент, в который болельщикам «Локомотива» — и, уверен, ряду фанатов иных клубов — не хотелось верить до последнего.

Кем же Игорь Валерьевич останется в истории ярославской команды?

Вопрос на удивление сложный.

С одной стороны, Никитин подарил всему Ярославлю счастье. Во многом благодаря его стараниям и усилиям удалось построить команду, которая способна не просто хвалиться своей молодёжью, но и претендовать на самые высокие достижения.

Когда-то, ещё совсем недавно, «Локомотив» ходил в статусе пре-топа. Железнодорожники регулярно выдавали перспективных юнцов, которые росли, матерели, а после и зажигали — либо в Ярославле, либо в других клубах КХЛ, либо даже в НХЛ. Но этого всегда было недостаточно, чтобы команда поборолась за кубок. Ещё, быть может, лет пять назад «Локо» подвергали критике за их подход к комплектованию состава. Вплоть до того, что ярославцев называли донором для клубов лиги.

И с этим было тяжело поспорить. Всё-таки железнодорожники действительно делали слишком большой упор на своих воспитанников. А те, в свою очередь, либо со временем уходили в другие клубы, где становились лидерами и помогали завоёвывать трофеи, либо утыкались в потолок общего уровня команды и переставали развиваться дальше. Печальная ситуация для организации с одной из сильнейших хоккейных школ в России.

Георгий Иванов, Егор Аверин, Николай Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К моменту, когда Никитин возглавил ярославцев в 2021 году, «Локомотив» не видел финалов уже 12 лет. Наивысшими достижениями за это время стали три бронзы — результаты, которые совершенно не отражали реальный потенциал команды. И именно с приходом Игоря Валерьевича начались изменения.

Тренер, уже бравший Кубок Гагарина с ЦСКА, знал, как строить чемпионскую команду. Знал, как прививать чемпионский дух и характер. Конечно, ему потребовалось время, чтобы сломать статус-кво. Пришлось даже набить шишек: в дебютном сезоне «Локомотив» вылетел в первом раунде, на следующий год — во втором. Оба раза от бывшего клуба Никитина — ЦСКА.

Зато на третий год ярославцы совершили настоящий прорыв, дойдя до финала Кубка Гагарина, в котором они даже считались фаворитами. Щелчок по носу от «Металлурга» (0-4) мог стать сильным ударом для команды, но Игорь Валерьевич использовал поражение как мотивацию и полезный опыт для роста.

Это сработало. В сезоне-2024/2025 «Локомотив» доминировал. Вообще везде — и в регулярке, и в плей-офф. Ярославцы разнесли всю лигу и взяли долгожданный — первый в своей истории — Кубок Гагарина. Без Никитина этого трофея, этого доминирования точно не случилось бы. Он осчастливил весь город, для которого Кубок Гагарина значил значительно больше, чем для любого другого города России.

Так что заслуги Никитина в Ярославле никогда не забудут. Он уже вошёл в книгу хоккея как тренер-чемпион, настоящий герой и легенда.

С другой стороны, то, как он покинул команду, стало настоящим предательством для города, для болельщиков. Возможно, и для самого клуба. Об этом может свидетельствовать холодное прощание «Локомотива» с тренером.

«Игорь Никитин оставил пост главного тренера.

Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года.

Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Кроме того, пост сопровождался картинкой со скупыми словами: «Игорь Никитин покинул «Локомотив».

Смущает в этом заявлении сразу несколько моментов. Прежде всего, отсутствие слов благодарности в адрес тренера, который принёс Ярославлю долгожданный трофей. Конечно, «Локомотив» частенько критикуют за слабую медийную работу, но благодарить за всё, что сделали для клуба его работники, — это основа, которая не чужда и железнодорожникам. На сей раз ничего подобного не было. Зато были слова «оставил», «покинул», которые как бы намекают на то, что в самой команде подобного исхода не желали.

Уход Никитина можно назвать предательством по разным причинам. Во-первых, уже в ходе сезона-2024/2025, ещё осенью, главный тренер продлил контракт с ярославцами вплоть до 2027 года. То есть они рассчитывали друг на друга, в клубе делали ставку на специалиста.

Во-вторых, именно в контексте нового соглашения и дальнейшего разрыва по собственной инициативе многие предыдущие слова и высокие стандарты, которым Игорь Валерьевич учил своих хоккеистов, теперь выглядят, мягко говоря, немного странно. Ведь если же учишь кого-то чему-то, то и сам должен придерживаться этого, не так ли?

В-третьих, непонятны причины и мотивы ухода.

«Локомотив» сохранил вообще всех своих лидеров (помимо, конечно, Дмитрия Симашева и Даниила Бута, но к их уходу были готовы, да и их нельзя назвать ключевыми хоккеистами чемпионской команды): Александра Радулова, Максима Берёзкина, Рушана Рафикова и многих других. Остаётся и Егор Сурин, который, по сути, только начал раскрываться, и остальная перспективная молодёжь. Остаётся и лучший вратарь КХЛ Даниил Исаев. Иными словами, «Локомотив» сохранил все ключевые фигуры. Очевидно, что команда не дошла до своего предела, потолка — ей есть куда развиваться. Поэтому едва ли причиной ухода Никитина стали проблемы с составом.

Новый вызов? Тоже вряд ли. Игорь Валерьевич уже возглавлял ЦСКА и даже приводил клуб к Кубку Гагарина (тоже первому в истории для москвичей, кстати). Тренер уже выигрывал регулярку и в тот же сезон главный трофей, сломав проклятье Кубка Континента. Уже получал награду лучшему наставнику сезона. Всё это — уже было с ЦСКА. То есть все гештальты уже закрыты. Поэтому едва ли это можно назвать новым вызовом, повышением или логичным шагом вперёд. Продолжение карьеры в стане армейцев походит, скорее, на топтание на одном месте, даже несмотря на то, что команда серьёзно обновилась.

Особенно удивительно понимать, что Никитин вернётся в ЦСКА, учитывая то, как произошло расставание клуба с ним в 2021-м. До Сергея Фёдорова именно эпоха Игоря Валерьевича была самой успешной для армейцев в КХЛ. За четыре года под руководством тренера москвичи трижды добирались до финала Кубка Гагарина, а единственный раз, когда сделать этого не удалось, выпал на год, когда вообще весь розыгрыш КГ был прерван из-за коронавируса. Но, даже несмотря на все успехи, руководство армейцев просто расторгло контракт со специалистом после поражения в финале-2021. Это было неожиданным и будто бы не самым продуманным решением, но и такое отношение, видимо, не отпугнуло Никитина.

Игорь Никитин в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В СМИ циркулируют слухи о крупной зарплате, которую ЦСКА предложил тренеру, — более 100 млн рублей (пресса в основном публиковала информацию о сумме между 130 и 150 млн; в «Локомотиве» он, по данным СМИ, получал 85 млн) при пятилетнем контракте. Пока это кажется главным мотивом ухода из «Локомотива». Можно ли судить Никитина за стремление заработать побольше? Наверное, если бы не то, чему он сам учил своих подопечных и о чём не раз говорил в СМИ, было бы сложно это сделать. Но сейчас погоня за звонкой монетой выглядит так, будто он пошёл против своих же принципов.

Возможно, дело не в деньгах. Может быть, причина кроется в чём-то другом. Но её на данный момент совершенно не выходит разглядеть. Впрочем, этот факт будто бы говорит сам за себя.

ЦСКА же вновь забирает тех, кого захотел. Это не первый подобный случай — такая уж эта организация. Периодически москвичи пользуются своим статусом — вспомним ситуации с Кириллом Капризовым, с Иваном Дроздовым, с Иваном Федотовым. Теперь настало время Никитина. К сожалению, сейчас такова реальность в России. В советское время, которое, как казалось, осталось далеко позади, всё было точно так же. Но видеть такое в современность как-то… дико.

Впрочем, стоит понимать, что хоккеисты не всегда способны что-то сделать — их могут просто обменять без их согласия. В случае со свободными агентами и тренерами — всё иначе. А у Никитина-то на руках находился даже действующий контракт, который был разорван по инициативе самого тренера.

Конечно, Игорь Валерьевич всеми своими достижениями заслужил глубокое уважение. Он потрясающий тренер и при этом приятный в общении человек. Да и циничные методы ЦСКА всем давно известны и понятны, с этим даже КХЛ ничего не удаётся сделать. Но всё-таки, несмотря на те ресурсы, которыми обладают и которые предлагают армейцы, каждый человек несёт личную ответственность, особенно когда дело касается взрослого и опытного специалиста с действующими контрактными обязательствами. До тех пор, пока люди, специалисты эту ответственность — а вместе с ней и собственную реальную силу — не начнут понимать и принимать, советские методы «конкуренции» из нашего хоккея никуда не исчезнут.

А учитывая все вводные данные, описанные выше, именно Никитину в итоге придётся понести эту самую ответственность за собственные же решения.

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