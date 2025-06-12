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Эксклюзивное интервью с вице-комиссионером НХЛ Биллом Дэйли, в НХЛ высказались о Бобровском и недопуске сборной России, финал НХЛ

«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Владимир Лаевский
Билл Дэйли
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Билл Дэйли высказался об игре Бобровского, о повторении прошлогоднего финала Кубка Стэнли и о том, смогут ли трофей привезти в Россию.

За последнее время случилось достаточно важных событий, связанных с НХЛ и российскими хоккеистами. Поэтому я по традиции решил вновь обратиться ко второму человеку в Национальной хоккейной лиге — вице-комиссионеру Биллу Дэйли.

Первой темой нашего разговора стал приближающийся недопуск сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2026. После недавних комментариев МОК и ИИХФ вероятность, что наша национальная команда сумеет попасть на турнир, близится к нулю.

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Это особенно обидно, учитывая, что в Олимпиаде-2026 впервые за 12 лет примут участие хоккеисты НХЛ. В последний раз лига отпускала своих игроков на ОИ в 2014-м, когда мероприятие проходило в Сочи. Так что вероятный недопуск сборной России повлияет и на НХЛ. Поэтому было интересно узнать мнение Дэйли по этому вопросу.

Функционер ответил коротко, но его чувства очевидны.

— Как вы знаете, сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпиаде — 2026. По вашему мнению, плохо ли для хоккея, что Ови, Куч и другие не сыграют на турнире?
— Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде, — ответил мне Дэйли.

Хотелось также поговорить напрямую о плей-офф НХЛ.

В этом году финал оказался идентичным тому, что был в прошлом сезоне. В решающей серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 сошлись «Флорида» и «Эдмонтон». Тогда «Пантерз» выиграли три матча подряд, поставив «нефтяников» на грань пропасти, но Коннор Макдэвид и компания не сдались и сумели совершить грандиозный камбэк с 0-3. В итоге судьба титула решилась в седьмой встрече, подарив зрителям одну из самых захватывающих серий в истории лиги. Кубок Стэнли в итоге забрала «Флорида».

Хоккеисты «Флориды» с Кубком Стэнли

Хоккеисты «Флориды» с Кубком Стэнли

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В нынешнем сезоне до главной серии вновь дошли «Пантерз» и «Ойлерз» — давненько в НХЛ не было повторения того же финала уже на следующий год. На этот раз первый матч забрал «Эдмонтон», однако в следующих двух встречах победу праздновали хоккеисты «Флориды».

Кажется, повторение финала устраивает руководство НХЛ.

— На ваш взгляд, хорошо ли для НХЛ, что второй раз подряд в финале играют одни и те же команды — «Флорида» и «Эдмонтон»?
— Это две великолепные команды. Нас устраивает «реванш», — сказал Дэйли.

Российским болельщикам хоккея, которые не поддерживают ни одного из финалистов, также есть за кем последить. Конечно, можно поглядеть и на игру Макдэвида, но многие обращают внимание на выступления своих соотечественников — и в этом плане плей-офф НХЛ не подкачал. В нынешнем сезоне Кубок Стэнли точно выиграет кто-нибудь из россиян.

За «Флориду» выступает пара, которая уже брала трофей год назад, — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. А в «Эдмонтоне» играет Василий Подколзин, который успел отметиться ассистом в финальной серии и суммарно набрал 7 (1+6) очков.

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Впрочем, есть и грустные новости. Видимо, в этом году Россия — в отличие от кого-нибудь из вышеперечисленных российских хоккеистов — вновь не увидит Кубок Стэнли.

— Есть ли шансы, что россиянам разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию?
— Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было, а это значит, что Кубок не привезут в Россию, — сообщил Дэйли.

Однако это не повод не следить за финалом. Особенно если учесть, что, как и год назад, одним из главных действующих лиц не только финала, но и всего плей-офф становится Бобровский. Вратарь «пантер» в первых двух матчах серии хоть и пропустил суммарно восемь шайб, но в то же время отразил по 42 броска. Боб стал первым голкипером в истории НХЛ, сумевшим дважды на старте финальной серии Кубка Стэнли совершить минимум 40 сейвов.

В третьей встрече Сергей спас команду 32 раза, пропустив лишь один гол. Сейчас его называют одним из главных кандидатов на «Конн Смайт Трофи». А главное — боссы НХЛ видят и отмечают его игру.

— Что вы думаете об игре Бобровского? Это его третий финал подряд.
— Боб — будущий член Зала славы. Потрясающая карьера, — сказал Дэйли.

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Не согласиться с вице-комиссионером НХЛ никак не выйдет. Кажется, что Боб идёт за вторым Кубком Стэнли, — вот только согласятся ли на очередное поражение в финале Макдэвид и Драйзайтль?

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