ЦСКА выменял молодого таланта, «Динамо» бьётся за Рашевского. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 11 июня.

Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива» по собственной инициативе и возглавит ЦСКА

Специалист Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

«Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении команды.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

Как стало известно «Чемпионату», Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами. В тренерский штаб российского специалиста войдут Дмитрий Юшкевич, Александр Попов, Антон Курьянов, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.

Отметим, что Никитин ранее уже работал с ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к Кубку Гагарина.

Егор Коршков продолжит карьеру в «Тракторе»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Егор Коршков продолжит карьеру в «Тракторе». Напомним, сегодня, 11 июня, 28-летний форвард покинул «Ак Барс», контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отметим, что контракт Коршкова и челябинского клуба будет рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

«Локомотив» заключил контракт с канадским защитником Маком Холлоуэллом

«Локомотив» заключил однолетний контракт с 26-летним канадским защитником Маком Холлоуэллом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Последние два сезона защитник играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

«Металлург» подписал контракт с форвардом Дереком Бараком

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с Дереком Бараком. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год – до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Отметим, что ранее об этом сообщал «Чемпионат». С 2023 по 2025 год нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь». В общей сложности в КХЛ у форварда 136 встреч и 78 (31+47) очков.

«Комплектование команды продолжаем подписанием Дерека Барака – сильного центрального нападающего, за которым мы давно и пристально следили. Дерек – не новичок для КХЛ, он отлично знает нашу лигу, а мы в курсе его игры и сильных качеств.

В «Витязе» он всегда был на ведущих ролях, недаром по итогам прошлого сезона стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды. Его нацеленность на ворота и голевое чутьё говорят о желании побеждать в каждом матче, а значит, помогут команде. К тому же он играет на позиции центра, а ни для кого не секрет, насколько это дефицитная позиция в современном хоккее.

Мы рассчитываем на Дерека как на игрока, способного добавить креатива при игре «5 на 5» и в большинстве, а также как на сильного центрального нападающего, умеющего выигрывать важные единоборства. Что насчёт адаптации в команде, то не думаю, что с этим возникнут проблемы. В «Металлурге» играет соотечественник Дерека Люк Джонсон, а наш штаб всегда готов помочь с любыми вопросами», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Кейл Макар стал обладателем награды лучшему защитнику сезона-2024/2025 в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила обладателя награды «Норрис Трофи». Лучшим защитником сезона-2024/2025 был признан игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. По итогам голосования канадский защитник набрал 1861 балл.

Для Макара это вторая подобная награда в карьере, он также становился её лауреатом в 2022 году. В 80 матчах регулярного чемпионата Макар набрал 92 (30+62) очка.

Второе место в голосовании занял защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, набравший 1266 баллов. Тройку замкнул защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз с 918 баллами.

ЦСКА официально объявил об обмене нападающего «Витязя» Дмитрия Бучельникова

ЦСКА официально объявил об обмене нападающего «Витязя» Дмитрия Бучельникова. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, подмосковный клуб получит денежную компенсацию. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене.

21-летний Бучельников с начала октября 2023 года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки. В межсезонье 2024 года форвард был обменян в «Витязь».

В прошлом сезоне Бучельников провёл за «Витязь» 65 матчей и установил личный рекорд результативности, набрав 54 (15+39) очка. Всего в КХЛ на счету нападающего 85 (29+56) очков в 130 матчах.

Московское «Динамо» повторило контрактное предложение «Авангарда» Дмитрию Рашевскому

Московское «Динамо» повторило контрактное предложение «Авангарда» нападающему Дмитрию Рашевскому. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Если бы московский клуб отказался повторять данное предложение, то Рашевский перешёл бы в «Авангард», а «Динамо» получило бы денежную компенсацию.

В минувшем регулярном сезоне Рашевский провёл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).