Он не хотел даже Кубок Стэнли? Рантанен отомстил «Колорадо» и забросил хоккей

Одна из самых голливудских историй нынешнего сезона НХЛ была связана с финской суперзвездой Микко Рантаненом. Несмотря на то что «Колорадо» является уже даже не прошлым, а позапрошлым клубом нападающего, его имя всё равно не перестаёт ассоциироваться именно с «Эвеланш», и эта инерция настолько сильна, что её тормозной путь будет весьма длинным. Ведь именно в Денвере Микко стал элитным вингером НХЛ, в одном из самых горных штатов США он провёл девять сезонов, а его связка с Маккинноном наводила ужас на всех соперников в лиге. Но как говорит комментатор Роман Скворцов, «жизнь — лучший драматург», и перипетии судьбы привели в итоге финна туда, где его главным желанием в сезоне стала не победа в Кубке Стэнли, а месть клубу, благодаря которому его имя стало известно широкой публике.

Ничего не предвещало разлада

Этот сезон был последним у Рантанена по действующему контракту с «Колорадо», и абсолютно логично, что стороны сели за стол переговоров, чтобы договориться о продолжении сотрудничества. Неизвестно, в какой именно день клуб и представители игрока провели первый диалог, но на момент сенсационного обмена в «Каролину» 25 января Микко был вторым бомбардиром «Эвеланш» после Маккиннона с 64 (25+39) очками в 50 матчах.

Микко Рантанен Фото: Matthew Stockman/Getty Image

Почему этот неожиданный обмен состоялся? Как сообщал инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, Рантанен и его агент выдвинули чересчур завышенные финансовые требования. По информации Фридмана, сторона игрока просила $ 14 млн в год, но, во-первых «Колорадо» не мог дать финну больше, чем своей главной «иконе» Натану Маккиннону, а во-вторых, генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик держал в голове будущую скорую сделку по звёздному защитнику Кейлу Макару. По слухам, в итоге Рантанен готов был пойти на некоторые уступки в финансовом вопросе, однако всё закончилось так, как закончилось — обмен в «Каролину» стал одним из самых громких в сезоне.

За «Харрикейнз» финский форвард провёл всего 13 матчей, набрав лишь 6 (2+4) очков. Лично я не готов гарантировать, что Рантанен вообще помнит этот мимолётный период в Роли, поскольку в то время он больше грустил, нежели думал о новой команде. В интервью он не скрывал своего разочарования от такого решения «Колорадо», назвав это «жестоким бизнесом», и в его словах отчётливо сквозила обида. Однако в «Харрикейнз» понимали ситуацию Рантанена, верили, что игроку нужно время, чтобы прийти в себя, и были не против серьезно вложиться в финна. По информации того же Фридмана, «Каролина» незадолго до дедлайна сделала Микко предложение на $ 100 млн. Но хоккеист тянул с ответом, поскольку все его мысли ещё были заняты уходом из столь родного «Колорадо».

Тем не менее «Каролина» известна в НХЛ как одна из самых прижимистых организаций в лиге, и, видя, что переговоры с Рантаненом идут непросто, генеральный менеджер «ураганов» Эрик Тулски пластаться перед звёздным вингером не стал, поэтому в дедлайн Рантанен оказался в «Далласе» с продлением контракта на восемь лет.

Обида, вылившаяся в месть

Первые матчи за техасский клуб Рантанен провёл не на сверхъестественном, но на добротном уровне, набрав в 20 играх перед плей-офф 18 (5+13) очков. Потихоньку финн начал понимать, что впереди новая жизнь, новый восьмилетний контракт с контендером, и все обиды нужно оставить в прошлом. Однако судьба распорядилась иначе… В первом раунде Кубка Стэнли — 2025 судьба свела «Даллас» именно с «Колорадо»!

Микко Рантанен Фото: Sam Hodde/Getty Images

В первых четырёх матчах серии финн будто бы не понимал, что вообще происходит, почему на нём зелёная форма и по какой вообще причине его хитуют Девон Тэйвз и Самуэль Жирар… За эти четыре игры Рантанен отметился лишь одной передачей. Но потом Микко опомнился, все события конца января 2025 года пронеслись перед его глазами, и с тех пор он выходил на лёд лишь с одним желанием — отомстить. В двух следующих играх Рантанен набрал 3 (1+2) и 4 (1+3) очка соответственно, а главный момент расплаты для «Колорадо» случился в решающем седьмом матче!

Середина третьего периода, «Эвеланш» ведут 2:0, у «Далласа» большие проблемы с организацией игры впереди, а фанаты «лавин» уже начали бронировать билеты в Виннипег, который ждал их во втором раунде. И тут начинается время Рантанена. Финн сделал дубль менее чем за шесть минут, буквально выбив у своей бывшей команды почву из-под ног! Буквально через две с половиной минуты Микко принял участие в комбинации в большинстве, в результате которой Уайатт Джонстон ввёл в экстаз «Американ Эйрлайнс Центр» — 3:2 в пользу «Далласа» и абсолютно обескураженные гости. «Эвеланш» отчаянно понеслись спасать сезон, сняли вратаря, но за три секунды до окончания основного времени хозяева вбили последний гвоздь в крышку гроба принципиальных соперников, и сделал это…. разумеется, Микко Рантанен!

Как это было

Неизвестно, что чувствовали в этот момент во фронт-офисе «Колорадо». Однако можно догадываться, что чувствовал в этот момент сам Рантанен. Он доказал. Он красиво закрыл эту историю. И последнее слово в ней оставалось за ним. Не захотевший платить ему «Колорадо» готовится к отпуску, а он — к походу за Кубком Стэнли. Но эта история могла закончиться ещё красивее…

Месть дороже кубка

Уже в следующем своём матче — первой игре серии второго раунда с «Виннипегом» (3:2), Рантанен вновь сделал хет-трик! После того, что он сотворил с «Колорадо», финн был на таком эмоциональном подъёме, что выглядел в том матче реактивнее самих «реактивщиков». Как оказалось, это была лишь некая инерция после шоу в третьем периоде с «Эвеланш»…

Трудно сказать, что произошло с финном в следующих матчах, но абсолютно внезапно до самого конца плей-офф он стал абсолютно малозаметной фигурой на льду. За следующие 10 матчей Рантанен отметился лишь одной заброшенной шайбой и только в одной встрече набрал более одного очка при пяти вообще безочковых! И если серию с «Виннипегом» «звёздам» удалось вытащить благодаря невероятной фартовости в седьмых матчах главного тренера Питера Дебура, то в противостоянии с «Эдмонтоном» в финале Запада пассивность Рантанена обошлась его команде слишком дорого… За пять матчей Микко отметился лишь тремя ассистами, а его команда третий сезон кряду вылетела на данной стадии.

Микко Рантанен Фото: Richard Rodriguez/Getty Images

Трудно сказать, что же так резко произошло с нападающим, но сложилось впечатление, что Рантанен был слишком удовлетворён своей местью бывшей команде. Причём удовлетворён настолько, что каких-то других целей перед собой в этом сезоне даже не замечал. И несмотря на то что борьба за Кубок Стэнли только начиналась, Микко выходил на лёд с чувством уже выполненного долга. И ни тренерский штаб «звёзд», ни целая банда его одноклубников-соотечественников не смогла вытащить форварда из этой нирваны. И это очень печально… Ведь логичным завершением этой истории был бы именно Кубок Стэнли в руках Рантанена.