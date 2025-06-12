«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым

Не так давно «Авангард» объявил о крупном обмене со «Спартаком», в результате которого в Омск отправились права на форварда Василия Пономарёва. Как выяснилось, боссы «Авангарда» давно вели диалог с красно-белыми, так что неудивительно, что вскоре после заключения сделки Пономарёв покинул систему «Питтсбурга», где провёл прошлый сезон, и отправился прямиком в Сибирь. В день прилёта Василий провёл автограф-сессию для болельщиков «ястребов», тут же заключил трёхлетний контракт с омским клубом, после чего немного побеседовал с корреспондентом «Чемпионата».

Реакция генменеджера «Авангарда» на подписание Пономарёва: В «Авангарде» оценили подписание контракта с нападающим Василием Пономарёвым

«Спасибо руководству «Авангарда» за интерес ко мне. Думаю, вместе сможем сделать Омск счастливым»

— Василий, прокомментируй подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом».

— Рад настолько, что не передать словами, так как вся эта история длилась на протяжении долгого времени. Все знают только о свершившемся факте обмена, но это был целый процесс, который долго не получалось завершить. И я сейчас очень рад. У меня не стояла задача вернуться в Россию, я просто хотел играть на максимально высоком уровне и бороться за кубок. В Омске великолепная атмосфера на играх, прекрасные, дружные болельщики, у «Авангарда» классный тренерский штаб и подбирается серьёзный состав.

— Почему всё-таки принял решение покинуть Америку?

— Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ), у меня не было такой возможности. Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову, Алексею Сопину. Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае.

Василий Пономарёв, Герман Чистяков и Алексей Сопин Фото: hawk.ru

«Не так просто из «Спартака» выбраться. Хорошо, что клубы смогли договориться»

— Что в «Питтсбурге» не получилось?

— Да как-то вот так сложилось. Мне кажется, мой хоккей больше подходил под игру «Каролины». В «Питтсбург» пришёл, попал в ротацию, затем уже другая молодёжь начала подходить под основу. Надо понимать, что НХЛ – это бизнес, конвейер. Наверное, пока я находился в «Каролине», был на счету, а после обмена оказался в таком подвешенном состоянии.

— Как, с твоей точки зрения, происходил обмен прав на тебя из «Спартака» в «Авангард»?

— Думаю, об этом лучше расскажет Алексей Николаевич Сопин.

— «Авангард» был заинтересован в тебе. Можешь сказать, когда начались движения по обмену?

— Наверное, не совсем корректно говорить, когда это началось. Я ведь был прикреплён к другой команде. Но скажу, что не так просто из «Спартака» выбраться, спасибо обеим организациям, что в итоге смогли договориться.

Василий Пономарёв в «Спартаке» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Думаю, хоккей Ги Буше будет похож на то, к чему я привык в последнее время»

— Уже понимаешь, в какой роли тебя видят в «Авангарде»?

— Ещё нет. Но в любом случае нужно приходить и доказывать, как и всегда. Всё через работу происходит.

— Готов ли к работе с Ги Буше? Ожидаешь ли, что это будет похоже на то, что у тебя было в Северной Америке?

— Понимая план на предсезонку, вижу, что это будет похоже на то, к чему я привык в последние годы.

— Ты отлично владеешь английским языком. В нынешнем «Авангарде» это большой плюс.

— Для меня это точно будет преимуществом. Не скажу, что мой английский прямо идеальный, но в плане понимания хоккейного сленга всё отлично.

«Считаю себя чистым центром. Думаю, в «Авангарде» понимали, кого подписывают»

— Несколько лет назад ты дебютировал в КХЛ, но сыграл тогда немного. Как думаешь, придётся ли сейчас тратить время на адаптацию?

— Интересный вопрос. Хочется уже столкнуться с этим и самому всё понять, во всём разобраться.

— А вообще, удавалось следить за КХЛ?

— Да, старался следить. Хотя это не совсем просто. Приходилось постоянно через левые сайты заходить, и там не всегда выкидывало туда, куда нужно.

— Многие отмечают, что ты хорош как двусторонний центр. Сам считаешь универсальность своим козырем?

— Да, уверен, что могу везде сыграть и в любой расстановке на льду: большинство, меньшинство, «три на пять», «четыре на шесть».

— Ты чистый центральный? Или на фланге сыграть тоже можешь без проблем?

— Считаю себя именно центральным нападающим. И «Авангард» на меня вышел с запросом, что им нужен центрфорвард. Думаю, в клубе прекрасно понимали, кого подписывают.