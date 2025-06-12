Топ-матчи пятницы: финал Кубка Стэнли, футбол и теннис

Яркое 13 июня: «Флорида» Бобровского против «Эдмонтона», «Атланта» Миранчука — в МЛС и российское дерби в Хертогенбосхе!

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⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: команда Миранчука начнёт подъём по таблице?

«Атланта Юнайтед» рассматривалась как один из фаворитов сезона МЛС. Однако после 17 матчей команда занимает 24-е место в общей таблице лиги (из 30). Печально. Пора начинать подъём! В следующем туре «Атланту» ждёт выезд к «Нью-Йорк Сити». Клуб занимает 16-е место в таблице и также показывает нестабильные результаты. Кто окажется удачливее среди не самых успешных команд?

Но у Алексея не всё так плохо в США: Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте»

🏆🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал, четвёртый матч

Интрига: приблизится ли «Флорида» к Кубку Стэнли на расстояние одного шага?

После поражения на старте финальной серии Кубка Стэнли «Пантерз» взяли два матча подряд. Причём во втором «Флорида» просто размазала «Эдмонтон» со счётом 6:1. Теперь «пантеры» ведут в серии — 2-1. И уже этой ночью могут вновь поставить «нефтяников» на грань пропасти. А помогать им в этом будет, конечно же, Сергей Бобровский, за три встречи отразивший 116 бросков. Но смирится ли «Эдмонтон» с такой участью?

🎾 12:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Хертогенбосх, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третье российское дерби в Хертогенбосхе?

На женском турнире в Хертогенбосхе приняли старт шесть россиянок, и в каждом круге было по одному дерби между нашими соотечественницами. Так, в первом круге Вероника Кудерметова выбила из сетки свою младшую сестру Полину, во втором — Екатерина Александрова одолела Анну Блинкову и вот теперь в 1/4 финала Вероника и Екатерина разыграют между собой путёвку в следующий круг. Девушки ранее встречались семь раз, и чуть впереди пока Александрова — 4-3. В частности, она выиграла их последний матч на недавнем «Ролан Гаррос». Победительница нового поединка сразится в полуфинале Хертогенбосха с кем-то из пары Юань Юэ — Элисе Мертенс.

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 5) — Мэдисон Киз (США, 2), Лондон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Шнайдер с чемпионкой Australian Open?

Диана Шнайдер успешно добралась до 1/4 финала на новом турнире в Лондоне. Но пробиться дальше ей будет очень сложно, ведь россиянке будет противостоять чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз. Девушки раньше пересекались на корте однажды — в Майами-2024 успех праздновала американка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Татьяна Мария — Елена Рыбакина.