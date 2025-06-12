Списывай точь-в-точь. «Флорида» — «Локомотив» из НХЛ, а «Эдмонтон» — канадский «Трактор»?

Когда следил за плей-офф НХЛ и наблюдал конкретно за финалом, поймал себя на ощущении дежа вю. Чёткая мысль: «Где-то я уже что-то подобное видел», — не оставляла. Причём в начале розыгрыша Кубка Стэнли это чувство было практически на нулевом показателе, но чем ближе к решающим стадиям мы приближались, тем сильнее оно росло и зрело внутри.

После второй победы «Флориды» в финальной серии наконец понял: на самом деле уже видел нечто подобное. Причём совсем недавно.

Нынешний плей-офф НХЛ — это словно повторение плей-офф КХЛ сезона-2024/2025. Почти один в один.

Смотрите сами: команда, которая в прошлом году играла в финале, без проблем проходит первый раунд. Во втором встречает самое серьёзное сопротивление за весь розыгрыш, а серия уходит в седьмой матч. В полуфинале борьбы толком не получается — фаворит выходит в финал, управившись всего за пять встреч.

О ком речь? Правильно: о «Локомотиве». Хотя погодите-ка, может, всё-таки о «Флориде»? Очень уж схожее описание, не так ли? С единственной разницей в том, что «Пантерз» год назад не просто сыграли в финале, но ещё и кубок взяли.

В остальном же их пути очень похожи. Так, в первом раунде «Флорида» разобралась с «Тампой» (4-1), в то время как «Локомотив» разнёс «Торпедо» (4-0). Затем обе команды ушли в седьмой матч, ведя в ходе серии 3-2 (у ярославцев, правда, преимущество на определённом этапе было чуть значительнее — 3-1). В итоге «Пантерз» выбили «Торонто», а железнодорожники — «Авангард». Полуфинал оказался лёгкой прогулкой для обоих клубов: первые разделались с «Каролиной», а вторые — с «Салаватом Юлаевым». По 4-1.

Примечательно, что в составах обеих команд есть возрастной хоккеист 35+ лет, который ведёт товарищей за собой. Своего рода лидер, восхищающий своих товарищей и болельщиков и залезающий под кожу соперникам. У одних это Брэд Маршан, у других — Александр Радулов.

Брэд Маршан и Александр Радулов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Переходим ко второму финалисту.

Плей-офф начинается с двух поражений в трёх встречах, и, хоть затем команда всё-таки оставляет первого соперника за бортом плей-офф, он вплоть до финала остаётся самым сложным препятствием на пути. Потом — 4-1 во втором раунде, 4-1 — в полуфинале с одним из фаворитов розыгрыша.

Более того, финал начинается с тяжёлой победы с минимальным перевесом. Затем же следуют два поражения подряд.

Про кого мы в этот раз? Да, про «Эдмонтон». И про «Трактор», кстати, тоже.

Так, «Ойлерз» проиграли стартовые матчи «Лос-Анджелесу», но затем взяли четыре встречи подряд, выбив «Кингз» — 4-2. «Трактор» дважды уступил в первых трёх матчах стартового раунда с «Адмиралом», однако всё-таки расправился с цепким дальневосточным соперником. После этого вплоть до финала обе команды не позволяли оппонентам взять больше одной встречи.

Во втором раунде «Эдмонтон» в пяти матчах обыграл «Вегас», в то время как «Трактор» оставил за бортом розыгрыша минское «Динамо». В полуфинале обоим клубам выпали соперники, считавшиеся одними из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Впрочем, и те не смогли навязать достойной борьбы. «Нефтяники» в пяти встречах разобрались с «Далласом», а челябинцы — с московским «Динамо».

Ну а в финале обе команды ждал соперник, который уже доходил до решающих матчей год назад.

Естественно, между сценариями двух лиг есть свои различия, есть разница и в стилях, составах команд. До таких сравнений доходить, пожалуй, нет смысла. Тем не менее всё-таки тяжело избавиться от ощущения, что в этот раз и сходства уж очень сильны. Пожалуй, впервые в истории пути команд из разных лиг настолько похожи.

Вот только хотелось бы, чтобы финальная серия хотя бы в НХЛ продлилась подольше, чем всего пять встреч. Нам нужно больше топового хоккея — особенно после лишь пяти матчей шикарного финала КХЛ.

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