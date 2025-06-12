Джокер «Эдмонтона» — бывший фигурист! Обыгрывал Патрика Чана и идёт за Кубком Стэнли

Едва ли в составе команд-финалистов НХЛ этого года есть игрок, который больше прочих ждёт Кубка Стэнли и в каком-то смысле больше всех его заслуживает, нежели Джефф Скиннер. Бывшему нападающему «Каролины» и «Баффало» пришлось подождать 14 сезонов и сыграть 1078 матчей регулярного сезона, чтобы впервые появиться в розыгрыше плей-офф уже в свитере «Эдмонтона»

Это, возможно, вечный рекорд лиги, который побить будет сложнее, чем рекорд Александра Овечкина. В хоккейной среде даже шутили про «проклятие» Скиннера, вспоминая в числе прочего спортивное прошлое канадца. До 14 лет Джефф никак не мог выбрать между хоккеем и фигурным катанием, успев среди прочего стать призёром крупных соревнований в других коньках. Будет ли на главном трофее НХЛ выгравирован первый в истории фигурист?

Джефф Скиннер в составе «Эдмонтона» Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Это будет волнительно. Это цель каждого сезона. У каждой команды одна и та же цель. Когда ты подходишь так близко, ты хочешь показать себя с лучшей стороны», — в словах Джеффа Скиннера в преддверии финала Кубка Стэнли, казалось бы, нет ничего необычного. Только за банальными фразами наверняка скрывается весь спектр эмоций. Ещё бы, первую шайбу в плей-офф один из лучших чистых снайперов современной НХЛ забросил только в 33 года. Спустя 15 лет после первого выхода на лёд в лучшей лиге мира и 1016 встреч за бедовые «Каролину» и «Баффало». Понятное дело, что не вина Джеффа в неудачных отрезках в истории «ураганов» и «клинков». И всё-таки трудно сохранить мотивацию играть в хоккей, когда раз за разом сезон для тебя завершается уже в апреле.

Ещё в сезоне-2022/2023 Скиннер превзошёл рекорд Рона Хэйнси по количеству матчей без плей-офф. Американский защитник прервал свою полосу неудач после 907 встреч регулярного сезона, когда на дедлайне Хейнси обменяли из всё той же «Каролины» в «Питтсбург». «Пингвинам» как раз не хватало игрока обороны после травмы Криса Летанга, так что опытный Хэйнси пришёлся ко двору в коллективе Майка Салливана. Хэйнси с ходу смог взять Кубок Стэнли, так что многолетние страдания не прошли даром. Джефф вполне может повторить этот путь, став чемпионом в первом же розыгрыше плей-офф. Крис Ноблох использует канадца эпизодически, но в двух сыгранных матчах Скиннер точно погоды не портил и даже отметился результативными действиями, голевой передачей в первой встрече серии с «Лос-Анджелесом», а также шайбой в пятой игре с «Далласом».

Джефф Скиннер празднует гол в ворота «Далласа» Фото: Steph Chambers/Getty Images

В финальной серии Скиннер на лёд ещё не выходил. Его появление будет в любом случае событием неординарным. Не только из-за возможно вечного антирекорда, но ещё и из-за биографии игрока. Вероятно, впервые в решающих матчах за Кубок Стэнли играет бывший фигурист. Хоккеистов, которые в детские годы занимались фигурным катанием немало, многие ходили на дополнительные тренировки. Были и обратные примеры: трёхкратный олимпийский чемпион Скотт Моёр сделал карьеру в фигурном катании, хотя время от времени играл и в хоккей. Однако в большинстве случаев всё ограничивалось совсем юным возрастом, и до серьёзного уровня сразу в двух видах спорта никто не доходил. Кроме Скиннера, который протянул в муках выбора до, казалось бы, критических 14 лет. Причём Джефф был удивительно хорош и с клюшкой в руках, и без.

Шутка ли – последним стартом Скиннера в фигурном катании стал юниорский чемпионат Канады, где он стал третьим. Обыграв среди прочих Майкла Маринаро, будущего участника Олимпиады в парном катании. «Он переодевал фигурные коньки на хоккейные прямо в машине. Бегом за амуницией – и снова на лёд», – рассказывал отец Джеффа Энди. У парня было по четыре ледовых тренировки за день, с небольшими перерывами – отдохнуть и покушать. «Он был очень талантливым фигуристом. У Джеффа отличная скорость, но при этом он был очень артистичным», – вспоминает тренер Трэйси Уэйнмэн, которая занималась с Джеффом фигурным катанием шесть лет. На одном из детских стартов Скиннер был сильнее Патрика Чана, будущего олимпийского чемпиона и одного из самых культовых фигуристов прошлого 10-летия. А также фаната хоккея, Чан тоже долго тянул с выбором вида спорта, но остановился на фигурном катании в 10 лет.

Патрик Чан Фото: Harry How/Getty Images

«Я хотел играть в хоккей, но моя мама хотела, чтобы я сначала попробовал заняться фигурным катанием. Она считала, что будет проще, если я вначале хорошо поставлю технику», – вспоминал затем Чан. История с подкатками для Патрика закончилась большой карьерой в другом виде спорта, хотя о том, что ему никогда не поднять над головой Кубок Стэнли, он часто вспоминал с грустью. В одной из альтернативных реальностей Чан со Скиннером могли поменяться местами. Ведь кто знает, как сложилась бы карьера Джеффа-фигуриста, если бы не проблемы с голеностопом при изучении многооборотных прыжков. Ведь, в отличие от Чана, он даже и не выбирал спорт сердцем, а просто остановился на последнем из доступного. «Я решил, что карьера в хоккее продлится дольше», – рассказывает Скиннер. С учётом того, что Патрик старше всего на год, но не выступает с 2018-го – выбор логичный.

В хоккейных раздевалках над партнёром-фигуристом часто подшучивали, пока дело не касалось практики. Вместе с убойным кистевым броском отличные навыки владения коньком сделали Джеффа одним из самых опасных нападающих НХЛ 2010-х. Выбранный седьмым на драфте в 2010-м (выше Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова), Скиннер в первом же сезоне набрал 63 (31+32) очка и стал обладателем «Колдер Трофи». За бодрым стартом последовала стагнация, как, впрочем, и у всей «Каролины» тех лет. Встряхнул Джеффа обмен в «Баффало», где в первый же год он забил 40 голов. Однако вновь он застрял в команде, где давно назрела перестройка. В прошлом межсезонье Скиннер крайне серьёзно выбирал себе команду, отказав среди прочего «Торонто», где ему предлагали место в первом звене с Остоном Мэттьюсом и Митчеллом Марнером. Всё ради предложения «Эдмонтона».

Джефф Скиннер в составе «Каролины» Фото: Jacob Kupferman/Zuma/ТАСС

«Ойлерз» только что были в шаге от Кубка Стэнли, а с учётом того, что ключевые действующие лица оставались на месте, шанс на повторение успеха был большой, поэтому Скиннер предпочёл «листьям» «нефтяников», и, как мы видим, не прогадал. Как и менеджмент «Ойлерз»: 29 (16+13) очков в 72 матчах – не так и плохо для игрока четвёртой тройки за $ 3 млн. Наверняка своё слово в пользу приглашения Джеффа сказал олимпийский чемпион Давид Пеллетье, который больше 10 лет работает в «Эдмонтоне» тренером по катанию. Правда, в плей-офф Джеффа использовать будто испугались, начитавшись о «проклятии Скиннера». Болельщики шутят, что высшие силы так наказали его за смену вида спорта, намекая на то, что фигуристу на место в хоккее.

Однако, если учитывать кадровые проблемы «Эдмонтона» после травмы Зака Хаймана, выход Скиннера на лёд в серии с «Флоридой» практически неизбежен. Если даже Гарри Кейн в этом году взял свой трофей, то должен и Скиннер – все проклятия когда-либо заканчиваются.