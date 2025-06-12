Большой трансфер в НХЛ, у ЦСКА — канадский новичок. Итоги дня в хоккее

Тем временем лига объявила имя обладателя ещё одной индивидуальной награды.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 12 июня.

ХК ЦСКА объявил о переходе канадского защитника Джереми Роя

Защитник Джереми Рой, выступавший за подмосковный «Витязь», стал игроком ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«28-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА сроком на два сезона, которое по истечении установленного регламентом срока не было повторено «Витязем», — сказано в сообщении ЦСКА.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

В НХЛ отреагировали на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане.

— Как вы знаете, сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026. По вашему мнению, плохо ли для хоккея, что Ови, Куч и другие не сыграют на турнире?

— Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Пономарёв объяснил, почему покинул Северную Америку ради игры за «Авангард»

Нападающий Василий Пономарёв объяснил, почему покинул Северную Америку ради игры за «Авангард». Ранее форвард выступал в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз», а также за их фарм-клубы в АХЛ.

— Почему всё-таки принял решение покинуть Америку?

— Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), у меня не было такой возможности. Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову, Алексею Сопину. Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае.

— Что в «Питтсбурге» не получилось?

— Да как-то вот так сложилось. Мне кажется, что мой хоккей больше подходил под игру «Каролины». В «Питтсбург» пришёл, попал в ротацию, затем уже другая молодёжь начала подходить под основу. Надо понимать, что в НХЛ это бизнес, конвейер. Наверное, пока я находился в «Каролине», то был на счету, а после обмена уже оказался в таком подвешенном состоянии, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Чемпион МЧМ-2011 Денис Голубев подписал контракт с «Барсом»

Нападающий Денис Голубев пополнил состав «Барса». Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт ВХЛ с форвардом рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон нападающий провёл в составе пермского «Молота» и набрал 34 (21+13) очка в 66 встречах. По набранным очкам игрок стал третьим бомбардиром команды.

33-летний нападающий выступал за команды системы «Ак Барса» на протяжении девяти сезонов (2008-2014, 2015-2018). В составе «Ак Барса» провёл 190 матчей и набрал 24 (11+13) очка. За «Барс» в чемпионатах МХЛ и ВХЛ Голубев отыграл 147 встреч, в которых набрал 164 (61+103) очка.

Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Рейнджерс» в «Анахайм»

Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка. Отмечается, что, кроме Крайдера, «утки» получат выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года. «Рейнджерс» получает нападающего системы «Дакс» Кэри Терранса и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

«Мы хотим поблагодарить Криса Крайдера за его вклад в организацию «Рейнджерс» во время его звёздной карьеры. Крис был неотъемлемой частью некоторых из самых знаковых моментов в истории «Рейнджерс», включая установление нескольких рекордов франшизы и помощь команде в продвижении к финалу Кубка Стэнли 2014 года. Крис всегда будет частью нашей команды, и мы желаем ему и его семье всего наилучшего», — заявил генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

НХЛ назвала победителя «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Это уже третий приз «Леди Бинг Трофи» для Копитара после его побед в 2016 и 2023 годах. Анже стал 10-м игроком в истории НХЛ, получившим эту награду три или более раз, и вторым игроком «Кингз» после Уэйна Гретцки (1991, 1992, 1994).

В сезоне-2024/2025 Копитар провёл 87 матчей, в которых записал на свой счёт 76 (23+53) очков.

Стали известны клубы, которые интересуются нападающим Джонатаном Тэйвзом

Стали известны клубы, которые интересуются форвардом Джонатаном Тэйвзом. Ранее 37-летний нападающий заявил, что намерен вернуться в НХЛ. Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года. После завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Как сообщает The Fourth Period, «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс» – клубы, которые проявили интерес к центрфорварду. Ожидается, что Тэйвз примет решение до начала драфта НХЛ.

Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».