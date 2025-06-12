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Главные новости в хоккее 11 июня 2025 года, трансферные новости КХЛ, переходы КХЛ

Большой трансфер в НХЛ, у ЦСКА — канадский новичок. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее 11 июня 2025 года
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Тем временем лига объявила имя обладателя ещё одной индивидуальной награды.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 12 июня.

ХК ЦСКА объявил о переходе канадского защитника Джереми Роя

Защитник Джереми Рой, выступавший за подмосковный «Витязь», стал игроком ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«28-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА сроком на два сезона, которое по истечении установленного регламентом срока не было повторено «Витязем», — сказано в сообщении ЦСКА.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

В НХЛ отреагировали на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане.

— Как вы знаете, сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026. По вашему мнению, плохо ли для хоккея, что Ови, Куч и другие не сыграют на турнире?
— Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полная версия интервью:
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ

Пономарёв объяснил, почему покинул Северную Америку ради игры за «Авангард»

Нападающий Василий Пономарёв объяснил, почему покинул Северную Америку ради игры за «Авангард». Ранее форвард выступал в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз», а также за их фарм-клубы в АХЛ.

— Почему всё-таки принял решение покинуть Америку?
— Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), у меня не было такой возможности. Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову, Алексею Сопину. Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае.

— Что в «Питтсбурге» не получилось?
— Да как-то вот так сложилось. Мне кажется, что мой хоккей больше подходил под игру «Каролины». В «Питтсбург» пришёл, попал в ротацию, затем уже другая молодёжь начала подходить под основу. Надо понимать, что в НХЛ это бизнес, конвейер. Наверное, пока я находился в «Каролине», то был на счету, а после обмена уже оказался в таком подвешенном состоянии, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью:
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
Эксклюзив
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым

Чемпион МЧМ-2011 Денис Голубев подписал контракт с «Барсом»

Нападающий Денис Голубев пополнил состав «Барса». Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт ВХЛ с форвардом рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон нападающий провёл в составе пермского «Молота» и набрал 34 (21+13) очка в 66 встречах. По набранным очкам игрок стал третьим бомбардиром команды.

33-летний нападающий выступал за команды системы «Ак Барса» на протяжении девяти сезонов (2008-2014, 2015-2018). В составе «Ак Барса» провёл 190 матчей и набрал 24 (11+13) очка. За «Барс» в чемпионатах МХЛ и ВХЛ Голубев отыграл 147 встреч, в которых набрал 164 (61+103) очка.

Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Рейнджерс» в «Анахайм»

Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка. Отмечается, что, кроме Крайдера, «утки» получат выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года. «Рейнджерс» получает нападающего системы «Дакс» Кэри Терранса и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

«Мы хотим поблагодарить Криса Крайдера за его вклад в организацию «Рейнджерс» во время его звёздной карьеры. Крис был неотъемлемой частью некоторых из самых знаковых моментов в истории «Рейнджерс», включая установление нескольких рекордов франшизы и помощь команде в продвижении к финалу Кубка Стэнли 2014 года. Крис всегда будет частью нашей команды, и мы желаем ему и его семье всего наилучшего», — заявил генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

НХЛ назвала победителя «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Это уже третий приз «Леди Бинг Трофи» для Копитара после его побед в 2016 и 2023 годах. Анже стал 10-м игроком в истории НХЛ, получившим эту награду три или более раз, и вторым игроком «Кингз» после Уэйна Гретцки (1991, 1992, 1994).

В сезоне-2024/2025 Копитар провёл 87 матчей, в которых записал на свой счёт 76 (23+53) очков.

Стали известны клубы, которые интересуются нападающим Джонатаном Тэйвзом

Стали известны клубы, которые интересуются форвардом Джонатаном Тэйвзом. Ранее 37-летний нападающий заявил, что намерен вернуться в НХЛ. Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года. После завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Как сообщает The Fourth Period, «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс» – клубы, которые проявили интерес к центрфорварду. Ожидается, что Тэйвз примет решение до начала драфта НХЛ.

Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

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