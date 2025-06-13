Леон Драйзайтль забил Бобровскому броском одной рукой, а счёт в главной серии сезона стал равным.

Великий камбэк «Эдмонтона» в финале НХЛ! Ушли с 0:3, а гол в овертайме — безумие

Финальная серия Кубка Стэнли — 2025 после двух совершенно равных матчей в Эдмонтоне перебралась на юг США, и в третьем матче «Флорида» учинила «Ойлерз» натуральный разгром.

Потрясение «нефтяников» оказалось столь велико, что даже спустя два дня они не смогли отойти и ужасно провели стартовый период четвёртого матча. В его середине «Эдмонтон» остался втроём, и Мэттью Ткачук, получив шайбу после выигранного вбрасывания, реализовал двойное большинство.

А на 17-й минуте лидер «пантер» преуспел на добивании и оформил дубль. Дело также происходило при численном преимуществе хозяев льда.

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Наконец, на последней минуте периода Вераге «расколол» оппонента в прессинге, выложил шайбу на пятак, и Лунделль погрузил фанатов «Ойлерз» в отчаяние.

Как главному тренеру «Эдмонтона» Крису Ноблоху было привести в чувство своих подопечных, которые безропотно отдавали «Флориде» второй финал подряд? Коуч «нефтяников» начал со стандартного хода – заменил вратаря. Стюарт Скиннер, чей лимит спасений и надёжной игры закончился в прошлых раундах, уступил место Кэлвину Пикару со старта второго периода. И это помогло!

С самого начала отрезка «Эдмонтон» прибавил, «пантер» до поры до времени тащил Бобровский, но первое же большинство в матче гости быстро реализовали. Ньюджент-Хопкинс бросил неотразимо.

Дальше – больше. «Ойлерз» завладели ощутимым преимуществом, давили на оборону «пантер» и вскоре забили ещё раз. Нурс завершил позиционную атаку классным броском с неочевидной позиции. В этом эпизоде можно и с Бобровского спросить!

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Правда, после этого российский голкипер несколько раз крепко выручил «Флориду», отразив опаснейшие атаки раздухарившихся гостей.

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Бобровский сделал всё, чтобы восстановить пульс своей команде, но не помогло. «Эдмонтон» довёл камбэк до конца, а счёт 3:3 установил Василий Подколзин, «доев» очередной момент на пятачке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В перерыве «пантеры» смогли выдохнуть, но и «Эдмонтон» уже не собирался останавливаться. В третьем периоде пошла нервная, острая игра, в которой поинтереснее выглядели хозяева, но настрой «Флориде» сбило удаление Беннетта. В большинстве «Ойлерз» не забили исключительно из-за Бобровского, который сделал несколько эффектных сейвов, но в равных составах гости своего всё же добились. Выигранная борьба в чужой зоне, скидка под бросок защитнику, могучий и точный щелчок – вот секрет гола Джейка Уолмана.

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У этого броска защитника «Эдмонтона» были все шансы стать победным. Концовку «Ойлерз» проводили уверенно, даже когда Бобровский уступил место на площадке шестому полевому. Но «Флорида» есть «Флорида». Не имея большого количества моментов, «пантеры» как-то даже буднично отыгрались за 20 секунд до сирены – Райнхарт впервые в матче распечатал Пикара и отправил игру в овертайм.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В дополнительное время обе команды создали несколько великолепных моментов, выручали вратари и штанги, ну а развязка наступила на 72-й минуте игры. Драйзайтль вышел на смену, получил шайбу, затащил её в зону «Флориды», бросил одной рукой в направлении ворот. Далее рикошет от ноги защитника Микколы — и Бобровский бессилен!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эдмонтон» всё-таки вырвал важнейшую победу и сравнял счёт в серии. При счёте 2-2 она возвращается на канадскую землю.