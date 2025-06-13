НХЛ не видела подобного 10 лет! Американец превзошёл россиян, забрав «Харт» и «Везину»

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялось объявление победителей двух престижных индивидуальных наград, которые вручаются по итогам регулярного чемпионата – были названы самый ценный игрок и лучший вратарь. Впервые за 10 лет победный дубль в этих двух номинациях оформил голкипер. Обладателем обеих наград сегодня стал американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Важный момент, который необходимо подчёркивать каждый раз, когда речь заходит о вручении личных наград НХЛ, заключается в том, что в Северной Америке существует лишь один индивидуальный приз, который даётся за выступление в плей-офф – это «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли. Все остальные призы вручаются исключительно на основании игры в регулярке.

Более того, все голосования проводятся сразу после завершения регулярного чемпионата, чтобы выступление игроков в плей-офф уже не могло оказать дальнейшего влияния на ход борьбы за призы. Пауза же в два месяца между голосованием и постепенным объявлением победителей является своего рода театральной, чтобы поддерживать высокий зрительский интерес к этой процедуре. Именно это обстоятельство и стало ключевым в двойной победе 32-летнего Хеллебайка. Давайте вернёмся мысленно на два месяца назад. Какие исходные данные на тот момент были у членов жюри?

В начале апреля 2025 года «Виннипег» впервые в истории стал обладателем Президентского кубка НХЛ, оказавшись победителем регулярного чемпионата. «Джетс» прошлись катком по гладкой части сезона, опередив ближайшего преследователя в общей турнирной таблице «Вашингтон Кэпиталз» на пять очков. Это дистанция двух с половиной побед. Американский голкипер провёл выдающийся чемпионат, одержав с учётом серий буллитов в общей сложности 48 (!) побед в 63 матчах. Коэффициент надёжности Коннора составил 2,00, процент отражённых бросков – 92,5. Оба статических показателя являются действительно выдающимися. Неудивительно, что все они стали лучшими в карьере голкипера в НХЛ, а ведь в его активе были ещё и восемь «сухарей», благодаря чему он заодно поставил и свой личный рекорд по их количеству в регулярке.

Коннор Хеллебайк Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

Дальнейшая кубковая неудача всего коллектива «Джетс» и персонально Хеллебайка в плей-офф уже имела никакого отношения к раздаче наград. Поэтому уверенная победа Хеллебайка (158) во вратарской номинации читалась и была фактически предрешена задолго до объявления победителя. Второе место в голосовании занял россиянин Андрей Василевский (80) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». На третьем месте — Дарси Кемпер (33) из «Лос-Анджелес Кингз». При этом всё-таки можно заметить и такую интересную деталь: среди тройки лауреатов в дальнейшем лишь Хеллебайку удалось помочь своей команде пройти хотя бы первый раунд в розыгрыше Кубка Стэнли.

Американский голкипер «Виннипега» выиграл «Везина Трофи» второй раз подряд и третий раз – в своей карьере (2020, 2024, 2025). Чаще Хеллебайка в XXI веке лучшим вратарём НХЛ признавался лишь легендарный канадец Мартин Бродо, выступавший в начале столетия за «Нью-Джерси Дэвилз». Мартин четыре раза становился обладателем «Везины», победив в 2003, 2004, 2007 и 2008 годах.

Впервые с 2015 года одному и тому же голкиперу удалось не только стать лучшим во вратарской номинации, но заодно и выиграть «Харт Трофи». 10 лет назад подобный триумф отпраздновал голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс. Теперь же его достижение повторил Хеллебайк (1346). Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (1209), замкнул тройку российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (973).

Если «Везина» вручается на основании голосования генеральных менеджеров лиги, то обладатель «Харта» определяется по итогам голосования представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги. И тут бросается в глаза, что ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Кучеров в результате голосования даже не оказался лучшим среди полевых игроков. Североамериканские журналисты котировали Драйзайтля заметно лучше, тогда как Никита стал третьим, лишь на один балл опередив Натана Маккиннона (972) из «Колорадо Эвеланш».

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images

Вполне вероятно, что свою роль в итоге голосования сыграл и тот ореол, который российский форвард старательно выстраивает вокруг себя. Кучеров никогда не любил общаться с журналистами, поэтому и те, в свою очередь, закономерно не питают большой любви к российскому хоккеисту. Это очевидный факт, который наверняка осознаёт и сам нападающий, поэтому вряд ли подобный итог голосования стал для Кучерова разочарованием. Тем более свою индивидуальную награду в этом сезоне он уже получил, став лучшим по итогам голосования своих коллег-хоккеистов. Поэтому многие вполне резонно считают, что «Тед Линдсей Эворд» является даже более престижной индивидуальной наградой, нежели «Харт», ведь за тебя голосуют твои коллеги по цеху.

Сегодня же были представлены ещё и различные символические сборные по итогам регулярки. Помимо Кучерова, в первую символическую сборную чемпионата попали Хеллебайк, защитники Кейл Макар («Колорадо») и Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), нападающие Маккиннон и Кайл Коннор («Виннипег»).

Во вторую символическую сборную вошёл одноклубник Кучерова вратарь Василевский. Также там оказались защитники Виктор Хедман («Тампа») и Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), нападающие Брэндон Хагель («Тампа»), Драйзайтль и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

Матвей Мичков Фото: Rebecca Villagracia/Getty Images

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошёл в символическую сборную новичков по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Также в неё, помимо Мичкова, попали вратарь Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), защитники Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») и Дентон Матейчук («Коламбус»), нападающие Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») и Каттер Готье («Анахайм Дакс»). Ранее сообщалось, что приз лучшему новичку сезона получил Хатсон.