Не судите Никитина. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться

Все последние дни хоккейные болельщики обсуждают тему ухода Игоря Никитина из «Локомотива». Ярославский клуб сообщил о случившемся сухо и с явным намёком на обиду, не поблагодарив специалиста за работу и употребив термины «оставил пост» и «по собственной инициативе». Сразу отмечу, что и руководство железнодорожников, и ярославских болельщиков можно понять: на Игоря Валерьевича в городе продолжали рассчитывать, его любили и уважали, а тёплые объятия Никитина с президентом клуба Юрием Яковлевым после завоевания долгожданного Кубка Гагарина до сих пор стоят перед глазами.

Конечно, ситуация для «Локомотива» более чем неприятная. Футбольные болельщики ЦСКА недавно пережили примерно то же самое. Правда, бывший главный тренер футбольной команды Марко Николич променял армейцев не на какого-то мирового гранда, а на непонятный и захолустный греческий клуб без традиций и истории. Никитин же получил привлекательное во всех смыслах предложение от легендарного хоккейного ЦСКА, отказаться от которого попросту невозможно — как в финансовом плане, так и в плане карьерного роста.

При этом Игорь Валерьевич в своё время уже успел взять с москвичами Кубок Гагарина, а затем и уступить в финале всё тому же «Авангарду», после чего случилось памятное и неожиданное для всех увольнение. Однако, как видим, какой-то большой обиды на ЦСКА у Никитина не осталось, либо же время всё вылечило. Информация о возвращении специалиста в систему армейцев давно являлась секретом полишинеля, но, даже если переговоры велись по ходу плей-офф, со своей главной задачей тренерский штаб «Локомотива» справился: выводы после проигранного финала «Металлургу» были сделаны, и столь вожделенная для Ярославля победа в итоге добыта.

При этом менеджменту удалось сохранить чемпионский состав практически на 100%, а вот тренерский штаб отныне придётся собирать с нуля: вслед за Никитиным уходят тренеры Юшкевич, Курьянов, тренер по вратарям Давыдов и тренер по физической подготовке Пирожков.

Игорь Никитин и тренерский штаб «Локомотива» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Сейчас можно с грустью наблюдать, как кто-то из наиболее радикально настроенных болельщиков готов бросить в спину Никитина камень и полить титулованного специалиста оскорблениями с ног до головы. Чемпионские эмоции улеглись, а счастье от победы сменилось едва ли не ненавистью, вызванной сложным, но личным выбором человека. К слову, ни тренер, ни ЦСКА в данном случае ничего не нарушили. Регламент и все юридические процедуры полностью соблюдены, действовавший до 2027 года контракт выкуплен согласно правилам. Более того, «Локомотив» получил очень приличную денежную компенсацию, а Никитин оставил в городе мощнейшую и сделанную под ключ чемпионскую команду. То бишь тренерская миссия Игоря Валерьевича полностью выполнена: никаких руин и выжженной земли.

Да, можно поговорить о морали и заявить что-то вроде: «Не делайте этого, поскольку мы не сможем на это ответить». Однако ведь подобные разговоры — инфантилизм чистой воды.

Нужно понимать, что без большого желания самого Никитина вернуться в ЦСКА перехода не состоялось бы, а значит, ключевую роль сыграла заинтересованность обеих сторон. Да, «Локомотив» в данном случае никто не спрашивал, и железнодорожникам пришлось принимать сложившуюся ситуацию такой, какой она есть. Но, опять же, должна же быть хоть какая-то благодарность к человеку, который принёс в твой дом столько тепла и радости. Расставаться всегда лучше по-доброму, без взаимных претензий и обид. Хочется верить, что какого-то изгоя и врага в замечательном старинном русском городе Ярославле из Игоря Никитина всё же не сделают.