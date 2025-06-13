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Игорь Никитин покинул Локомотив и подпишет контракт с ЦСКА, всё главное, 13 июня 2025 года

Не судите Никитина. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться
Павел Панышев
Игорь Никитин подпишет контракт с ЦСКА — главное
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Российский тренер привёз Кубок Гагарина в Ярославль и заслужил уважение.

Все последние дни хоккейные болельщики обсуждают тему ухода Игоря Никитина из «Локомотива». Ярославский клуб сообщил о случившемся сухо и с явным намёком на обиду, не поблагодарив специалиста за работу и употребив термины «оставил пост» и «по собственной инициативе». Сразу отмечу, что и руководство железнодорожников, и ярославских болельщиков можно понять: на Игоря Валерьевича в городе продолжали рассчитывать, его любили и уважали, а тёплые объятия Никитина с президентом клуба Юрием Яковлевым после завоевания долгожданного Кубка Гагарина до сих пор стоят перед глазами.

Как Никитин покинул «Локомотив»:
Никитин по своей воле оставил Ярославль. Что ждёт его в ЦСКА? Что будет с «Локомотивом»?
Никитин по своей воле оставил Ярославль. Что ждёт его в ЦСКА? Что будет с «Локомотивом»?

Конечно, ситуация для «Локомотива» более чем неприятная. Футбольные болельщики ЦСКА недавно пережили примерно то же самое. Правда, бывший главный тренер футбольной команды Марко Николич променял армейцев не на какого-то мирового гранда, а на непонятный и захолустный греческий клуб без традиций и истории. Никитин же получил привлекательное во всех смыслах предложение от легендарного хоккейного ЦСКА, отказаться от которого попросту невозможно — как в финансовом плане, так и в плане карьерного роста.

При этом Игорь Валерьевич в своё время уже успел взять с москвичами Кубок Гагарина, а затем и уступить в финале всё тому же «Авангарду», после чего случилось памятное и неожиданное для всех увольнение. Однако, как видим, какой-то большой обиды на ЦСКА у Никитина не осталось, либо же время всё вылечило. Информация о возвращении специалиста в систему армейцев давно являлась секретом полишинеля, но, даже если переговоры велись по ходу плей-офф, со своей главной задачей тренерский штаб «Локомотива» справился: выводы после проигранного финала «Металлургу» были сделаны, и столь вожделенная для Ярославля победа в итоге добыта.

При этом менеджменту удалось сохранить чемпионский состав практически на 100%, а вот тренерский штаб отныне придётся собирать с нуля: вслед за Никитиным уходят тренеры Юшкевич, Курьянов, тренер по вратарям Давыдов и тренер по физической подготовке Пирожков.

Игорь Никитин и тренерский штаб «Локомотива»

Игорь Никитин и тренерский штаб «Локомотива»

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Сейчас можно с грустью наблюдать, как кто-то из наиболее радикально настроенных болельщиков готов бросить в спину Никитина камень и полить титулованного специалиста оскорблениями с ног до головы. Чемпионские эмоции улеглись, а счастье от победы сменилось едва ли не ненавистью, вызванной сложным, но личным выбором человека. К слову, ни тренер, ни ЦСКА в данном случае ничего не нарушили. Регламент и все юридические процедуры полностью соблюдены, действовавший до 2027 года контракт выкуплен согласно правилам. Более того, «Локомотив» получил очень приличную денежную компенсацию, а Никитин оставил в городе мощнейшую и сделанную под ключ чемпионскую команду. То бишь тренерская миссия Игоря Валерьевича полностью выполнена: никаких руин и выжженной земли.

Эмоции бьют через край:
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»

Да, можно поговорить о морали и заявить что-то вроде: «Не делайте этого, поскольку мы не сможем на это ответить». Однако ведь подобные разговоры — инфантилизм чистой воды.

Нужно понимать, что без большого желания самого Никитина вернуться в ЦСКА перехода не состоялось бы, а значит, ключевую роль сыграла заинтересованность обеих сторон. Да, «Локомотив» в данном случае никто не спрашивал, и железнодорожникам пришлось принимать сложившуюся ситуацию такой, какой она есть. Но, опять же, должна же быть хоть какая-то благодарность к человеку, который принёс в твой дом столько тепла и радости. Расставаться всегда лучше по-доброму, без взаимных претензий и обид. Хочется верить, что какого-то изгоя и врага в замечательном старинном русском городе Ярославле из Игоря Никитина всё же не сделают.

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