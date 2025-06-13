«Витязь» на распутье. КХЛ скоро потеряет подмосковный клуб?

Внезапно в новостные ленты вернулись заголовки, которые мы успели забыть за последние лет этак 15. Многие коллеги (и я в том числе) не без оснований подумали, что история «Спасите «Витязь» является информационной ширмой для ожидаемого прихода в клуб Романа Ротенберга. Какие-то телеграм-каналы даже утверждали, что Роман Борисович собирает свой штаб для работы в следующем сезоне. Однако время шло, а позитивных для клуба новостей не появилось.

Бодрятся соцсети клуба, но их администраторы не могут найти деньги, которые необходимы для функционирования клуба. «Мы хорошо знаем на протяжении многих лет руководителей и менеджмент «Витязя». Мы им никого не предлагаем. Они всё знают и открыто говорят, что клуба на следующий сезон не будет. Для того чтобы «Витязь» остался в КХЛ, должно произойти что‑то невероятное. Насколько я знаю, у «Витязя» нет доступа в базу КХЛ для подписания новых контрактов», — заявил один из ведущих российских хоккейных агентов Александр Черных. Джереми Рой и Дмитрий Бучельников покинули команду ради ЦСКА: их трансферы ориентировочно принесут «Витязю» 90 млн рублей.

В общем, это напоминание примерно о конце нулевых — начале 2010-х. Пока одни клубы поздней Суперлиги и ранней КХЛ могли тратить миллионы долларов на звёзд НХЛ, пользуясь крепким рублём, другие летом выходили на паперть и просили подать на пропитание. Обычно лидерами в этом грустном забеге были «Кузня» и «Автомобилист», который до нынешней эры благоденствия был одним из самых бедных клубов лиги.

Впрочем, характерно это было и для футбола, и для других видов спорта. Почти обязательным атрибутом были открытые письма президенту (или премьер-министру) и акции за сохранение клуба, где обязательно употреблялся эпитет «самобытный». Иногда деньги давали, но чаще их всё-таки не находилось, и «Небесная лига» пополнялась новым участником — ну или клуб возрождался уже во Второй лиге со старым названием и новым юрлицом.

Именно в хоккее за последние 10 лет ситуация стабилизировалась. КХЛ потеряла бо́льшую часть клубов из дальнего зарубежья, но всё-таки не российских. В НХЛ (Небесную хоккейную лигу) отправился только «Медвешчак», который обанкротился уже в австрийском чемпионате. Более того, лига даже сама выгнала из своего состава несколько команд, которые по тем или иным причинам больше не тянули игру на высшем уровне.

«Атлант» уже покинул КХЛ. Ждёт ли это «Витязь»? Фото: РИА Новости

И сейчас в ситуации с «Витязем» удивляет в первую очередь даже не её тотальная внезапность (буквально за несколько дней до этого клуб продлевал контракты, были слухи о новых легионерах). Удивляет почти полная тишина вокруг неё — и вряд ли из-за того, что всем нечего сказать. Где привычные нам открытые письма, заявления и пресс-релизы лиги, призывы от экспертов «защитить самобытный клуб»? Всем как будто интереснее прикинуть, куда отправятся хоккеисты «Витязя», когда они все станут НСА.

История с финансовыми проблемами балашихинского клуба вообще не является какой-то особенной именно для КХЛ или для России. Даже в НХЛ уже в XXI веке клубы четырежды подавали на банкротство («Оттава» и «Баффало» в 2003-м, «Финикс» — в 2009-м, «Даллас» — в 2011-м). Про европейский футбол можно даже не упоминать: и в топ-лигах топ-стран (за исключением разве что Германии) финансовые проблемы и распродажи ведущих игроков — история почти что ежегодная.

Однако есть то, что отличает наши банкротные дела. Большинство из этих клубов спасали либо организации болельщиков, либо сердобольные помощники с большими банковскими счетами. Клубы либо были важны местному сообществу, либо новые владельцы понимали, что они могут заработать вистов на этом деле и сами в потенциале заработать. Так Юджин Мельник какое-то время пользовался почётом как человек, который спас «Оттаву» от разорения и переезда, Марио Лемье в конце 90-х выручил «Питтсбург», который слишком щедро сорил деньгами. Спасителей для «Витязя» не просматривается — по крайней мере пока.

Причиной этого может быть и то, что «Витязь» в его современном состоянии — это чуть ли не самый грустный клуб КХЛ. За 17 лет игры в лиге подмосковная команда сменила больше городов (Чехов — Подольск — Балашиха), чем выиграла матчей в плей-офф (один с «Локомотивом» в 2023-м). Когда-то у «Витязя» была собственная идентичность, которая позволяла клубу находиться в топе гостевой посещаемости КХЛ. Конечно, на шоу Мирасти и Веро ходили не за чистым хоккеем — ну так и пресс-конференции СКА в последние годы собирали просмотры не из-за глубокой аналитики игры.

И потом клуб идентичность потерял — как потерял и интерес болельщиков. Главной силой «Витязя» последние годы было приглашение крутых легионеров, только вот надолго удержать Сятери, Аалтоненов и Дэнфортов подмосковный клуб не мог, а замены не всегда получались равноценными. Клубу совсем не помогала негласная встроенность в систему СКА, когда ведущие таланты подольской школы (Демидов, Подколзин, Хуснутдинов и другие) уезжали в Петербург, не успев даже дебютировать за «Витязь». Однако теперь эта школа не входит в клубную структуру — она заявила самостоятельный клуб в НМХЛ и успела продать Александра Жаровского в «СЮ».

Джастин Дэнфорт после «Витязя» сразу уехал в НХЛ Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Итог закономерен. «Витязь» является наименее посещаемым российским клубом КХЛ (2839 зрителей), ненамного обгоняющий совсем чужой для Мытищ «Куньлунь» (2205). Как ходили бы в Балашихе без десантов московских болельщиков, приезжающих на игры грандов — даже представить страшно. Без «Витязя» средняя посещаемость КХЛ выросла бы на 200 зрителей и позволила бы занять второе место в Европе, опередив швейцарскую лигу. Телеграм-канал клуба не перевалил за 10 тысяч подписчиков, опять же единственный из российских. После переезда в Балашиху «Витязь» фактически потерял небольшую, но стабильную старую фан-базу Подольска.

Ситуация с клубом вписывается в печальный тренд жизни подмосковного спорта. За последние 17 лет почти все местные клубы главных лиг были выкошены. Хоккей потерял воскресенский «Химик», вернувшийся к жизни только в виде фарма «Спартака»; ХК МВД; сохранивший хотя бы клуб МХЛ «Атлант». В футболе «Химки» прекратили существование, оставив после себя гигантские долги — а ещё в 2010-м в схожую ситуацию попал «Сатурн». В баскетболе разорившиеся «Химки» оскандалились настолько, что Лига ВТБ не хочет принимать клуб обратно, а «Триумф» из Люберец переехал в Петербург и стал «Зенитом».

Все эти клубы объединяет одно: это молодые клубы из региона, где доминируют столичные супергранды с историей, деньгами и возможностями. Попытки догнать соседей стабильно заканчивались плохо — даже если зрительский интерес был неплохим (как у «Сатурна» и «Атланта»). Насколько вообще жизнеспособным является создание команды в такой ситуации? У нас не Лондон и не Буэнос-Айрес, где в рамках одной агломерации уживается по десятку популярных команд. Увы, клуб без болельщиков так долго на таком уровне жить не может — нельзя сказать, что это справедливо, но это ожидаемо.

Однако главный вопрос возникает в КХЛ. Совсем недавно лига подтвердила полный состав участников, буквально за неделю до нынешней ситуации Алексей Морозов заверил, что все команды зайдут в новый сезон лиги. Чего же тогда стоят все гарантийные письма, которые присылают в офис КХЛ? И не стоит ли нам ждать, что в каком-нибудь городе тоже в один момент повернут финансовый рубильник?

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