«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом

Межсезонье — время серьёзных перемен. Причём эти перемены случаются не только с хоккеистами, но и с клубами. А порой и со всей лигой.

Именно поэтому на первый план в межсезонье выходят агенты. Составы хоккейных команд серьёзно обновляются из сезона в сезон, миграция игроков ежегодно находится на высочайшем уровне. Так что и без того достаточно важная работа агентов в этот период приобретает особый статус.

Я обратился к одному из ведущих российских агентов Александру Черных, который представляет интересы большого числа наших хоккеистов. Мы обсудили самые актуальные темы:

как идёт процесс переговоров с клубами НХЛ о звезде КХЛ Максиме Шабанове;

какие команды из Северной Америки интересовались лидером «Трактора»;

какова сейчас ситуация с нападающим «Айлендерс» Максимом Цыплаковым, чей контракт с «островитянами» завершается в этом сезоне;

какой оценки заслужил дебют лучшего защитника КХЛ Александра Никишина в НХЛ;

что сейчас происходит с «Витязем».

Александр Черных Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Критерий при выборе команды для Шабанова один»

— Как проходит переговорный процесс с клубами НХЛ о Максиме Шабанове?

— Общаемся с клубами, слушаем их предложения, анализируем.

— Вы говорили о 12 командах, с которыми находитесь на связи. Могли бы назвать хотя бы несколько?

— «Юта», «Вегас». «Бостон» интересуется, «Айлендерс» тоже проявляет интерес.

— Какой критерий главный при выборе команды для Максима?

— Критерий-то один. Нам надо просто посмотреть составы команд и понять, где у него действительно будет своё место, как это происходило с другими игроками. Чтобы он приехал туда и играл в НХЛ, чтобы у него было время и место в составе.

— Играет ли роль уровень амбиций клуба?

— Для нас играет роль место игрока в НХЛ. Мы думаем сейчас в большей степени про игрока, не про клуб.

— Как оцените дебют Александра Никишина в НХЛ? Защитник в конце сезона подписал контракт с «Каролиной».

— Всё получилось немножко быстро. Скажем так, скоропалительно. Поэтому было бы лучше, если бы он приехал пораньше либо если бы матчей было побольше. А так, в принципе, я оцениваю дебют положительно.

«У «Витязя» есть финансовые трудности, но здесь уже вопрос к КХЛ»

— Как сейчас обстоят дела с Максимом Цыплаковым? У него подходит к концу контракт с «Айлендерс».

— У клуба недавно появился новый генеральный менеджер, поэтому наши представители Quartexx, которые ведут дела игрока за рубежом, будут общаться в ближайшее время по контракту Максима.

— То есть пока никакие переговоры ещё не начались?

— Нет. У нас есть время. В ближайшие даты они уже приступят к переговорам.

— Будете ли рассматривать предложения других клубов или сначала обстоятельно обсудите всё с «Айлендерс»?

— Максиму город нравится, ему нравится и команда. «Айлендерс» оставили у него хорошее впечатление в этом сезоне. Поэтому в любом случае мы прежде всего рассмотрим условия команды, в которой он играл, а уже потом — всё остальное.

— Читал ваше недавнее интервью о «Витязе». Можете поподробнее рассказать о ситуации с клубом?

— Если не будет клуба, это будет печально. Я помню, когда «Витязь» вообще только появился, кто находился у руля, как дальше продолжалось его развитие. Клуб уже имеет свои корни и традиции. Но что непосредственно будет дальше, это вам нужно обратиться в лигу, чтобы они дали какое-то объяснение, что планируется делать со стороны КХЛ. Я агент, я целиком и полностью представляю интересы игроков, а не клуба, поэтому не могу отвечать, что произойдёт и что будет дальше.

Знаю, что сейчас есть финансовые трудности, и это может привести к тому, что клуба на следующий сезон может не быть. Это я знаю точно. Это не выдумки, это действительно правдивая информация. Поэтому ждём, как будет дальше развиваться эта ситуация. Здесь уже вопрос к лиге.

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