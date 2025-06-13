Вратарь «Ак Барса» едет в НХЛ, Никитин объяснил уход из «Локомотива». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 13 июня.

Мифтахов отказался подписывать контракт с «Ак Барсом» и перейдёт в «Каролину»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Амир Мифтахов отказался принимать квалификационное предложение «Ак Барса» по новому соглашению и намерен покинуть команду.

Мифтахов планирует перейти в НХЛ и находится на финальной стадии переговоров по контракту с «Каролиной Харрикейнз». Хоккеист рассчитывает на регулярное игровое время в НХЛ, учитывая проблемы со здоровьем у основного вратаря Фредерика Андерсена и возможную занятость последнего в олимпийский сезон подготовкой к матчам за сборную Дании на ОИ в Милане.

При этом в контракте Мифтахова возможен пункт о досрочном расторжении в случае длительного пребывания в АХЛ.

«Ак Барс» планирует заместить потерю Мифтахова вратарём системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артуром Ахтямовым, ранее выступавшим за казанский клуб. Также предложение вернуться в систему «Ак Барса» поступило ещё одному воспитаннику казанцев из системы «Торонто Мэйпл Лифс», Вячеславу Пексе, которого планируют задействовать в «Нефтянике». Права на Мифтахова в КХЛ останутся также за «Ак Барсом».

Игорь Никитин попрощался с болельщиками «Локомотива» и объяснил своё решение покинуть клуб

Игорь Никитин обратился к болельщиками «Локомотива» после своего ухода из клуба, а также объяснил своё решение покинуть пост главного тренера железнодорожников.

«Всем болельщикам ярославского «Локомотива» хочу сказать слова благодарности за поддержку, за веру, за понимание, терпение, за возможность разделить радость победы, за ту энергетику, которую вы давали мне и нашей команде. Низкий поклон.

Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых [факторах], ни на каких-то конфликтах. Я пришёл к нему по одной простой причине: я всё, что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали всё, что разыгрывалось. Я горжусь тем, какими они стали, но их потенциал до конца не раскрыт.

Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, всё заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймёте. В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы. «Локомотив» — чемпион!» — цитирует Никитина телеграм-канал «50 оттенков бронепоезда».

«Трактор» заключил контракт с нападающим Егором Коршковым

ХК «Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Егором Коршковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». 11 июня 28-летний форвард покинул «Ак Барс», контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять встреч и одна результативная передача.

«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ. Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в «Трактор» — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бенуа Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Два нападающих клубов ВХЛ приняли контрактное предложение «Нефтехимика»

Нападающие Матвей Надворный из «Кристалла» и Никита Попугаев из «Рубина», находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

22-летний форвард Надворный в прошлом сезоне за «Кристалл» провёл 58 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 23 результативные передачи. 27-летний Попугаев сыграл за «Рубин» 70 встреч, в которых записал на свой счёт 48 (31+17) очков.

Леон Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах одного Кубка Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2-2).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для Драйзайтля эта шайба оказалась четвёртой в овертаймах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ, что стало рекордом лиги. Ранее по три шайбы в дополнительное время одного розыгрыша Кубка Стэнли забросили Мел Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Кори Перри (2017) и Мэттью Ткачук (2023).

Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.

Крайдер — об обмене из «Рейнджерс» в «Анахайм»: испытываю довольно широкий спектр эмоций

Нападающий Крис Крайдер прокомментировал свой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс». О переходе игрока стало известно в четверг, 12 июня.

«Испытываю довольно широкий спектр эмоций. Чувствую себя невероятно счастливым, что играл за «Рейнджерс» так долго. 18-летний парень, которого задрафтовали из хоккейной школы в Массачусетсе, — этот процесс произошёл для меня очень быстро. Всё это было, как вихрь, и прошло очень быстро. Но завести такие дружеские отношения, которые я и моя семья смогли построить, играя за «Рейнджерс»… это друзья, которые останутся со мной на всю жизнь, и, очевидно, некоторые из них есть в «Дакс», — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.