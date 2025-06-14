Самый лакомый кусочек на рынке НХЛ. Где может оказаться Митч Марнер?

Канадцу придётся крепко подумать над тем, чего он больше хочет: Кубок Стэнли или огромный чек.

Североамериканские СМИ уже открыто говорят, что самый лакомый кусочек на рынке, звезда «Торонто» Митч Марнер не продлит контракт с клубом и с 1 июля станет свободным агентом. Информацию сложно назвать удивительной, так как после очередного звонкого вылета из розыгрыша Кубка Стэнли Митч между строк будто бы начал прощаться с организацией.

Митч Марнер Фото: R.J. Johnston/Toronto Star via Getty Images

Фанаты «Торонто» восприняли эту информацию так, будто Дональд Трамп перестал в своих ярких речах упоминать Канаду в качестве «51-го штата». В социальных сетях отчаянные болельщики «Мэйпл Лифс» вылили на Марнера кучу помоев, и все как один обрадовались такой новости. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится.

Но сейчас интересно нам другое – кто по-настоящему может претендовать на Митча и на какую сумму контракта рассчитывает сам хоккеист? Пока ситуация выглядит так: игрок и его агент начнут переговоры с упоминания нового контракта Леона Драйзайтля ($ 14 млн), а менеджмент команды, которая потенциально может подписать Марнера, возьмёт за ориентир соглашение Микко Рантанена и «Далласа» ($ 12 млн). Сойдутся, по обыкновению, где-нибудь посередине.

А вот куда конкретно может перейти Марнер? Есть как минимум четыре крепких претендентов на Митча.

«Вегас»

Рубрика «удивительно, но факт» — «Вегас» по котировкам букмекеров является главным фаворитом в борьбе за подписание Марнера. Форвард, по информации The Athletic, мог оказаться в стане «рыцарей» ещё перед прошедшим дедлайном в результате трёхстороннего обмена между «Голден Найтс», «Торонто» и «Каролиной», однако «рыцари» и «ураганы» не смогли подобрать активы для завершения сделки.

Прямо сейчас у «Вегаса» под потолком свободно всего $ 9,6 млн, а это значит, что для подписания Марнера нужно совершить один-два обмена. Среди претендентов на эту роль назывался Иван Барбашёв, чей контракт в размере $ 5 млн будет действовать ещё три сезона.

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Если знать менеджмент «Голден Найтс», можно даже сказать, что в зоне риска находятся все, кроме Джека Айкела. В «Вегасе» не боятся играть по-крупному, а провал в последнем плей-офф может только подстегнуть руководителей к смелым решениям.

При этом сам Марнер наверняка должен будет подвинуться по деньгам, потому что «рыцари» в ближайшие годы будут неизменно входить в пятёрку главных претендентов на кубок.

«Анахайм»

«Анахайм» не только подбирает игроков, которые оказались не нужны «Рейнджерс», но и всерьёз задумывается о больших шагах навстречу выходу в плей-офф. В клубе осталось много важных игроков на минимальных контрактах, этот факт открывает перед «утками» перспективу пошуметь на рынке свободных агентов.

Джеймс Миртл из The Athletic сообщил: «Поговаривают, что они могут предложить Митчу Марнеру рекордную годовую зарплату, превышающую $ 14 млн, которые Леон Драйзайтль из «Ойлерз» в настоящее время получает как самый высокооплачиваемый игрок НХЛ».

Что ж, «Дакс» вполне могут себе позволить такое – под потолком для этого есть $ 33 млн. Да и надоело уже «уткам» собирать высокие драфт-пики, которые через годы превращаются не в звёзд, а в часть обменного фонда.

Марнер может срубить куш, но готов ли он потерпеть, пока команда всплывёт на сушу?

«Лос-Анджелес»

В этом году «Лос-Анджелес» сделал шаг вперёд в плане развития команды, однако на результате это никак не отразилось – последовал четвёртый подряд вылет в первом раунде от «Эдмонтона».

Поговаривают, что новый генеральный менеджер команды Кен Холланд очень решительно настроен на работу этим летом, так как нужно ломать неутешительную тенденцию. Свободные $ 24,6 млн под потолком позволят Холланду расправить плечи и внимательно посмотреть на рынок.

Очень часто таким командам, как «Лос-Анджелес», не хватает одного яркого штриха для рассвета. Митч Марнер на сегодняшний день кажется самым подходящим вариантом. Да и по стилю игры Митч наверняка беспроблемно впишется в нынешний «ЛА», а главный тренер Джим Хиллер, с которым Марнер уже работал, поможет ему.

Для самого форварда это тоже очень хороший вариант: хороший город, отсутствие массового давления, большие деньги (в потенциале) в команде, которая будет претендовать минимум на уверенный выход в плей-офф.

«Каролина»

Увидим ли мы третью серию хитового сериала «Каролина» приобретает суперзвезду»? С Гюнцелем и Рантаненом в главных ролях не получилось совсем, может быть, удастся с Марнером?

Естественно, в «Каролине» не руководствуются принципом «Бог любит троицу», просто менеджмент «Харрикейнз» (и их владелец) понимает, что с абсолютно однообразными вылетами во втором-третьем раундах надо что-то делать.

Как пишут в североамериканских СМИ, «Каролина» и «Торонто» ещё в дедлайн пытались договориться об обмене Марнера на Рантанена, однако Митч не стал снимать запрет на обмен. Желания стать ещё одним деревянным солдатом Урфина Джюса у канадца не оказалось.

По сообщению инсайдера НХЛ Дэвида Паньотты, «Каролина» готова предложить Марнеру семилетний контракт на $ 14 млн. Даже такое не заставит Митча подумать?