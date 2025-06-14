Драйзайтль должен был убить будущее «Эдмонтона». Но сейчас он — главный герой Кубка Стэнли

Год назад, 21 июня 2024-го, в преддверии шестого матча финальной серии Кубка Стэнли Леон Драйзайтль сокрушался: «Конечно же, я недоволен тем, как играю. Я не нашёл свою игру. Не отвечаю стандартам, которые установил для себя. Проблема во мне. Я задал для себя экстремально высокие стандарты, и если не соответствую им, то, очевидно, недоволен этим».

А ведь злиться на свою игру у нападающего «Эдмонтона» были все причины. В том финале Драйзайтль так и не смог пробить Сергея Бобровского, записав в актив лишь три ассиста. Результат для звезды НХЛ и лидера «Ойлерз» в такой ответственный момент — провальный. Причём за весь-то плей-офф Леон наколотил 31 (10+21) очко в 25 матчах — если б не геройства Коннора Макдэвида, немец с немалой вероятностью претендовал бы на «Конн Смайт» наравне с Бобом.

Спустя почти год, 13 июня 2025-го, Драйзайтль готовится выйти на очередную смену. Он получает передачу в чужой зоне. Середина овертайма, 1-2 в серии для «нефтяников». Проигрывать нельзя. Леон, несмотря на столь длительное время на льду (25+ минут, третий показатель среди всех нападающих встречи), берёт игру на себя. Защитник буквально повисает на нём, пытаясь помешать прорыву немца, но тот продирается, словно через колючие заросли джунглей, напрямик к своей цели и с неудобной протыкает шайбу в сторону ворот. Та, ударившись об ноги Нико Микколы, залетает в «домик» Бобу — победа! Драйзайтль радостно вскидывает руки и, улыбаясь, принимает поздравления от партнёров. А после идёт и эмоционально отбивает кулачки товарищам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего восемью днями ранее, 5 июня, Леон уже делал нечто подобное. Он так же, победно и эмоционально, вскидывал руки, отдаваясь радости всей команды. В первом матче финала форвард забил решающий гол в овертайме в ворота «Флориды».

Вот так, потихоньку, словно крадучись, главным героем нынешнего плей-офф становится Леон Драйзайтль.

Немецкий нападающий уже дважды (!) в рамках финальной серии принёс победу «Эдмонтону», причём оба раза — в овертаймах. Это первый подобный случай в XXI веке и лишь второй — за 32 года. Последний раз две шайбы в овертаймах в одной финальной серии забрасывал хоккеист «Монреаля» Джон Леклер в противостоянии с «Лос-Анджелесом» в 1993 году.

Кроме того, на счету Леона уже два решающих броска за пределами основного времени в нынешнем плей-офф. Таким образом, Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Он оставил позади Мела Хилла (1939), Мориса Ришара (1951), Кори Перри (2017) и Мэттью Ткачука (2023), у каждого из которых по три таких шайбы.

Сейчас форвард затмевает даже Коннора Макдэвида. Леон за четыре матча финала забил четыре гола и набрал семь очков — это уже более чем вдвое больше, чем год назад. Всего же на его счету 32 (11+21) очка за 20 встреч. То есть, сыграв меньше, чем в плей-офф-2024, немец записал на свой счёт больше результативных действий. А помимо этого, ещё и за один только финал наколотил более трети всех шайб.

Леон Драйзайтль Фото: Steph Chambers/Getty Images

Драйзайтль, известный своим непростым характером, болезненно воспринял прошлогоднее поражение. И он вернулся. Вернулся, чтобы своими руками творить историю и вести команду к долгожданному кубку.

Интересный факт: «Эдмонтон» стал первым клубом за всё время существования НХЛ, который, уступая со счётом 0:3 после первого периода в матче финальной серии, сумел в итоге одержать победу. До этого в 37 подобных случаях команда неизменно проигрывала. И в этом успехе огромная роль самого Драйзайтля. Немец своим первым ассистом начал камбэк, вторым — завершил его, а голом принёс итоговую победу.

Во многом именно из-за этого прямо сейчас удивительно вспоминать, что ещё прошлым летом немец мог спокойно оставить «Эдмонтон», в котором стал суперзвездой и который уже доводил до финала. Нынешний контракт Леона истекает по завершении сезона-2024/2025, так что перед хоккеистом открывались фантастические просторы. Он мог получить роль единоличного лидера практически в любом клубе лиги — а вместе с ней и космическую зарплату, которую было бы тяжело перебить в ближайшие годы кому-либо.

Тем не менее Леон выбрал команду. Не деньги. Да, его $ 14 млн — всё ещё самый крупный кэпхит в истории НХЛ, однако Драйзайтль всё равно явно продешевил. Немец мог получить куда больше практически в любом клубе или на крайний случай подписать контракт-мостик, чтобы дождаться значительного повышения потолка зарплат в ближайшие сезоны. О чём говорить, если контракт Александра Овечкина, подписанный более 15 лет назад — в начале 2008 года, всё равно оказался крупнее аж на $ 12 млн ($ 124 млн против $ 112 млн)? Конечно, это не восемь лет, как у Леона, а 13, но и потолок зарплат с тех пор сильно вырос.

Сам Драйзайтль же наконец мог выйти из тени Макдэвида и в другом городе повести за собой целую франшизу, стать её главным лицом.

Однако для самого Леона оказалось важнее и дальше играть вместе со своим другом Коннором. И дальше играть в команде, которая взрастила его, в которой он превратился в хоккеиста уровня поколения и для которой он готов делать скидки. И дальше играть в канадском городке, который хоть и находится крайне далеко от его родины, но всё равно стал для него домом.

Причём это чувство взаимно. Драйзайтль стал родным для Эдмонтона, своим парнем, лицом города и франшизы. Чуть менее важным и ярким, нежели Макдэвид, тем не менее всё-таки лицом. Официально вторым в «Ойлерз».

Он поверил в эту команду, у которой, как казалось, нет будущего. Места под потолком зарплат особо не было, поэтому Леон согласился сделать скидку «нефтяникам». Хотя ситуация оставалась настолько тяжёлой, что в Северной Америке часть журналистов и экспертов уверенно заявляли, что даже «дисконтное» соглашение не поможет «Эдмонтону» избежать проблем. Возможно, даже усугубит и убьёт будущее клуба.

Об этом открыто говорил даже генеральный менеджер «Ойлерз» Стэн Боумэн: «Конечно, в будущем будут проблемы [из-за контракта], но их нам предстоит решить в будущем. Мы решим всё остальное в будущем, а сейчас просто рады, что Леон остаётся с нами».

Ситуация была тяжёлой, но в клубе согласились пойти на риск ради своего парня, отдать ему должное.

И сам Драйзайтль сделал свой выбор. Он поставил «Эдмонтон» выше себя, личных интересов и выгоды. И теперь, спустя год после болезненного поражения, он забивает в двух овертаймах финальной серии и сохраняет шансы команды на Кубок Стэнли.

Леон самолично принёс «нефтяникам» две победы в финале. Вот для этого он и остался в городе. Не чтобы нажиться на команде, которая его ценит, не чтобы обеспечить себе спокойную хоккейную старость, при этом убив будущее клуба. А чтобы затмить даже Макдэвида. И переписать историю лиги. Ради команды.

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