Российские юниоры впервые за шесть лет устроят серию с канадцами. Что это будут за матчи?

На этой неделе российские юниоры впервые за шесть лет сыграют серию матчей с командами Канадской хоккейной лиги. Напомним, в рамках Суперсерии, проводившейся с 2003 по 2019 год, сборная России встречалась со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В 2020 и 2021 годах серия была отменена из-за коронавируса.

В марте 2022 года после отстранения сборной России от турниров ИИХФ Канадская хоккейная лига объявила об отмене молодёжной Суперсерии. Спустя три года после запрета со стороны CHL россияне сыграют с канадскими командами в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Таким образом, это будут первые подобные встречи в подобном формате за шесть лет.

При этом стоит заметить, что никакого официального статуса у этих встреч не будет. Да и со стороны России в предстоящей серии примут участие исключительно клиенты известного агента Дэна Мильштейна. Собственно, именно ему и принадлежит идея организации данного мероприятия.

В состав россиян вошли хоккеисты из системы ЦСКА, а также представители «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора». Главным тренером будет 43-летний Михаил Деев, в этом сезоне являвшийся главным тренером детской команды ЦСКА до 16 лет. Игроки, которые сыграют в этих матчах, родились с 2008 по 2009 год.

«Это очень сильная и талантливая команда. Я бы особенно рекомендовал понаблюдать за праворуким защитником Владимиром Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников из России. Это будет элитное мероприятие, ориентированное на качественную конкуренцию», – приводит слова гендиректора Gold Star Hockey, агента Дэна Мильштейна RG.

Первая игра состоится 14 июня в Торонто. Российская команда встретится с командой OHL. Затем россияне примут участие в турнире Andrews 2025, который пройдёт в Шарлоттауне. Отмечается, что в состав команды OHL войдут сыновья Олега Твердовского и Николая Кулёмина – Эли Твердовский и Алекс Кулёмин.

16-летний Кулёмин-младший в этом сезоне выступал за канадскую команду «Дон Миллз Флайерз». Твердовский-младший родился в Лос-Анджелесе 17 октября 2009 года и имеет американское гражданство. Последние два сезона 15-летний мальчик провёл в канадской команде хоккейной академии «Оканаган». В отличие от своего отца, который был известным защитником и выступал за сборную России даже на Олимпийских играх, Эли выступает на позиции форварда.

Полный состав российской команды:



Вратари: Яков Казанцев (2008), Даниил Мартынов (2009).



Защитники: Фёдор Андреев (2009), Леон Деев (2008), Владимир Мозжухин (2009), Лука Оклеба (2009), Иван Россинский (2009), Мурад Хаджимурадов (2009), Владимир Штырхунов (2009).



Нападающие: Даниил Ермолов (2009), Артём Кацуро (2009), Роман Кожевников (2009), Ярослав Красавчиков (2009). Макар Крутохвостов (2009), Никита Овчаров (2008), Глеб Ольховик (2009), Дмитрий Павлов (2009), Дмитрий Савин (2009), Сергей Скворцов (2009).

Серия должна стать своего рода прогревом перед драфтом юниоров НХЛ 2025 года, который в этом году пройдёт в Лос-Анджелесе. Драфт состоится на концертной и театральной площадке Peacock Theater. Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.

Сейчас же у скаутов НХЛ есть лишняя возможность своими глазами увидеть российских хоккеистов на североамериканских площадках, которой они были лишены из-за санкций в отношении национальных команд нашей страны. Неудивительно, что скауты из всех 32 команд НХЛ уже зарегистрировались, чтобы посетить игры.

Кстати, год назад акции Егора Сурина, героя чемпионского «Локомотива», серьёзно взлетели после кэмпа в Майами. Не исключено, что из нынешнего состава россиян кто-то повторит судьбу восходящей звёздочки нашего хоккея из Ярославля.