Ротенберг высказался об уходе из СКА, «Авангард» представил Волкова. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 14 июня.

«Сейчас есть финансовые трудности». Известный агент прокомментировал ситуацию с «Витязем»

— Читал ваше недавнее интервью о «Витязе». Можете поподробнее рассказать о ситуации с клубом?

— Если не будет клуба, это будет печально. Я помню, когда «Витязь» вообще только появился, кто был у руля, как дальше продолжалось его развитие. Клуб уже имеет свои корни и традиции. Но что непосредственно будет дальше, это вам нужно обратиться в лигу, чтобы они дали какое-то объяснение, что планируется делать со стороны КХЛ. Я агент, я целиком и полностью представляю интересы игроков, а не клуба, поэтому не могу отвечать, что произойдёт и что будет дальше.

Знаю, что сейчас есть финансовые трудности, и это может привести к тому, что клуба на следующий сезон может не быть. Это я знаю точно. Это не выдумки, это действительно правдивая информация. Поэтому ждём, как будет дальше развиваться эта ситуация. Здесь уже вопрос к лиге, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Авангард» заключил трёхлетний контракт с обладателем Кубка Стэнли Александром Волковым

«Авангард» заключил трёхлетний контракт с обладателем Кубка Стэнли, 27-летним нападающим Александром Волковым. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в семи играх, а его полезность составила «+6».

Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступал с 2019 по 2021 год.

Защитник Кирилл Готовец заключил новое соглашение с московским «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец заключил новое соглашение с московским ХК «Динамо». Односторонний контракт защитника действует до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В прошлом сезоне игрок обороны провёл за столичный клуб 74 игры и набрал рекордные для себя 16 (1+15) очков при показателе полезности «+3», а также заблокировал 164 броска соперника.

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 31-летний форвард за нижнекамский клуб провёл 59 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.

Генеральный директор «Трактора» заявил, что Бенуа Гру останется главным тренером команды

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что канадский специалист Бенуа Гру останется главным тренером команды на следующий сезон.

— Канадец Бенуа Гру остаётся главным тренером «Трактора»?

— Да, Бенуа остаётся. Его ассистенты Борис Миронов и Юрий Кузьменков уходят в другие клубы. Мы рады, что у нас выросли достойные тренеры. Команду будем усиливать под те задачи, под тот функционал, что требует Бенуа Гру.

Хочу сказать, что в целом он задал высокую планку, высокие стандарты работы для всего тренерского штаба. Все они всегда ищут какие-то улучшения, усиления игры… Вот, к примеру, взять игру «Трактора» в первых периодах. Бывает, что не идёт игра, что-то не получается. В перерыве или по ходу матча Бенуа вносит коррективы, направляет, меняет сочетания звеньев. И такой поиск даёт результат и лично меня подкупает.

Нападающий «Витязя» Станислав Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Витязя» Станислав Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, «ураганы» выбрали 21-летнего форварда на драфте 2023 года в четвёртом раунде под общим 126-м номером.

В прошлом сезоне Яровой за подмосковный клуб сыграл 49 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Станислав провёл 133 игры, в которых записал на свой счёт 39 (22+17) очков.

«Партия сказала «надо». Ротенберг рассказал, как отреагировал на своё увольнение из СКА

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, как относится к своему увольнению из санкт-петербургского клуба.

«Для любого человека увольнение — не очень приятное событие. Нужно воспринимать это как должное, в эмоциональном плане я больше переживаю за тех ребят и малышей, с которыми мы только начинали работу, которую планировали довести до определённого результата. Есть руководство: партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть», — приводит слова Ротенберга ТАСС.