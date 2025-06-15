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Эдмонтон — Флорида — 2:5 — видео, голы, обзор пятого матча финала Кубка Стэнли — 2025, плей-офф НХЛ, 15 июня

Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Максим Макаров
«Флорида» выиграла пятый матч финала Кубка Стэнли
Аудио-версия:
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А канадский ветеран «пантер» сделал заявку на «Конн Смайт Трофи».

Четвёртый матч по уровню драматургии с запасом превзошёл первые три, хотя и там было, на что посмотреть. После первого периода дело шло к уверенной победе «Флориды», однако «Эдмонтон» проявил характер, сравнял счёт во второй двадцатиминутке, а в овертайме сумел вырвать важнейшую победу несмотря на досадную пропущенную шайбу в самой концовке.

Пятый матч в воротах начал Кэлвин Пикар, который успешно заменил Стюарта Скиннера два дня назад. К слову, до сегодняшней игры Пикар не проигрывал.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Флорида» вновь активно начала стартовый отрезок, мучая хозяев излюбленным форчеком. «Эдмонтон» успешно справлялся с натиском соперника, однако со взрывным ускорением Брэда Маршана из средней зоны ничего поделать не смог – Экхольм потерял позицию и дал сопернику свободное пространство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Пантеры» продолжили контролировать игру и под занавес первого периода забили ещё раз – Сэм Беннетт забросил 15-ю шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Гостям было важно учесть ошибки из прошлого матча и не дать сопернику поднять голову во второй трети матча. «Эдмонтон» получил две возможности в большинстве, Коннор Макдэвид попал в штангу, а Корри Перри имел верный момент сократить отставание в счёте, но Сергей Бобровский сделал эффектный сейв плечом. В равных составах «Флорида» играла правильно и надёжно, почти не давая «нефтяникам» шансов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В момент, когда «Ойлерз» позарез нужен был гол, на авансцену вновь вышел Брэд Маршан, который играюче убрал с пути Уолмана и оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Коннор Макдэвид подарил небольшую надежду на чудо, но Райхарт тут же забросил четвёртую, выпустив последний воздух из «нефтяников».

«Флорида» одерживает выездную победу и останавливается в шаге от второго Кубка Стэнли подряд. Главным героем сегодня, естественно, стал Брэд Маршан, который уничтожил оборону «Эдмонтона», оформив два шедевра. А не заявка ли это на «Конн Смайт»? Как будет, неизвестно, но в финале Брэд безальтернативно самый ценный игрок.

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