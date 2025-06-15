«Понимаю, что нужно канадским тренерам». Интервью с новичком «Авангарда» Волковым

Александр Волков провёл великолепный прошлый сезон в составе минского «Динамо», и в это межсезонье за форвардом выстроилась настоящая очередь из топ-клубов КХЛ. В результате борьбу за обладателя Кубка Стэнли выиграл «Авангард», заключивший с Волковым трёхлетний контракт. Сразу после этого события нападающий дал небольшое интервью корреспонденту «Чемпионата».

«Очень лёгкие переговоры получились. Главный фактор в пользу «Авангарда» — амбиции клуба»

— Александр, поделись первыми эмоциями от подписания контракта с «Авангардом».

— Очень рад, что легко смогли договориться и найти общий язык. Здорово, что теперь стал частью такой амбициозной и сильной команды.

— Почему именно трёхлетний контракт?

— Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт – всё по-другому, а тут можно забыть обо всём лишнем, полностью отдаваться интересам команды.

— На тебя был большой спрос в КХЛ. Почему твой выбор пал именно на «Авангард»?

— Повторюсь: очень лёгкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор – амбиции клуба. По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно.

«Прошлый сезон у меня по цифрам лучший, да. Но некоторыми моментами остался недоволен»

— Вариант остаться в минском «Динамо» не рассматривал?

— Ну почему же? Так нельзя сказать. Было обсуждение, это не простое решение получилось, потому что в Минске всё складывалось великолепно. Очень благодарен «Динамо», ни одного плохого слова не могу сказать об организации, о городе, о тренерском штабе. Но всё-таки я решил пойти другим путём.

— Можно ли сказать, что в прошлом сезоне минское «Динамо» вышло на уровень топ-клуба?

— Это покажет время. Всё-таки топ-команда держит свою марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, что Минск к этому идёт. Там шикарное отношение к команде и потрясающая поддержка на трибунах.

Александр Волков в минском «Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Прошлый сезон у тебя получился лучшим в карьере по статистике. Чувствуешь, что можешь ещё этот результат приумножить?

— Да, по цифрам лучший, но всё равно – есть над чем работать, некоторыми моментами я был недоволен. Так что на достигнутом однозначно не останавливаюсь. Но самое главное – всё должно быть на команду, ведь главная задача – выиграть Кубок Гагарина, а там уже неважно, кто сколько очков набрал.

«С «Авангардом» мы подходим друг другу по стилю. И думаю, что я знаю, что нужно канадским тренерам»

— Ты в своё время работал с Бенуа Гру. Ожидаешь ли от Ги Буше похожего подхода, похожих требований?

— Пока не могу сказать, какой тренер Буше, и сравнить его с Гру. Но опыт работы с канадским специалистом есть, думаю, что я понимаю, чего ожидать. Понимаю, что им нужно, чтобы ты устраивал их как игрок и давал результат.

— Уже есть понимание, какая будет твоя роль, функция в «Авангарде»?

— Настолько конкретно пока ещё не успели обсудить. Тут всё ещё впереди. Был разговор о моих сильных сторонах, о моём видении хоккея, о видении команды. Мы пришли к тому, что с «Авангардом» подходим по стилю друг другу, о деталях обязательно поговорим позднее.

Александр Волков в домашней раздевалке «Авангарда» Фото: hawk.ru

— Так получается, что ты в своей карьере играешь за клубы из городов, где трепетно и требовательно относятся к хоккею. И в Омске будет точно так же.

— Я готов к повышенным вниманию, давлению, ажиотажу. И раньше знал, как в Омске болеют за «Авангард», сейчас – во время представления и автограф-сессии – увидел вживую. Повторюсь – готов играть в такой команде и показывать здесь свой уровень.