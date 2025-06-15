Кто заменит Никитина в «Локомотиве»? Похоже, всё идёт к назначению иностранца

Накануне теперь уже бывший главный тренер «Локомотива» очень трогательно попрощался с болельщиками ярославской команды, а также принёс извинения президенту клуба Юрию Яковлеву. Босс железнодорожников — человек непростой, следующий определённым жизненным принципам, поэтому далеко не факт, что он эти извинения принял. Однако программу-минимум, как говорят в таких случаях, Никитин выполнил. Напомним, Игорь Валерьевич забрал с собой в ЦСКА Юшкевича, Курьянова, Давыдова и Пирожкова, поэтому тренерский штаб чемпионов КХЛ опустел практически полностью. Да, можно сделать выбор в пользу Дмитрия Красоткина или, скажем, Антона Бута, но есть ли уверенность, что оба этих тренера справятся с такой ответственностью и нагрузкой? Сомнительно.

В этой связи напрашивалось возращение в Ярославль ныне свободного специалиста Ильи Воробьёва, однако и здесь, по моей информации, сыграл роль трудный характер Яковлева. Президент клуба до сих пор держит в себе обиду на давний уход Ильи Петровича из системы ярославцев в магнитогорский «Металлург». Удивительно, но это так. При этом Воробьёв уходил без каких-то скандалов, вырос в сильного тренера-чемпиона и уж точно мог помочь железнодорожникам в их нынешнем положении. Всё-таки в первую очередь нужно смотреть на профессиональные качества и заслуги человека, а не ворошить прошлое.

Но в «Локомотиве» решили пойти другим путём. Менеджмент клуба активно шерстит рынок иностранных тренеров, которых в Ярославле уже было немало. Вуйтек, Шуплер, Хейккиля, Гарднер, Суйканен, Роу, Кинг, Симпсон, Мактавиш, — какие только фамилии не приходят на ум. При этом далеко не все внесли в игру команды что-то экстраординарное, за что без раздумий отправлялись в отставку всё тем же Яковлевым. Это к вопросу о том, что никто с тренерами в «Локомотиве» особо не церемонился, зато теперь наиболее радикально настроенные болельщики обвиняют Никитина, сделавшего свой выбор, едва ли не во всех смертных грехах.

Юрий Яковлев Фото: Владимир Беззубов, hoto.khl.ru

Сейчас, согласно информации от нескольких источников, наиболее вероятным вариантом для «Локомотива» рассматривается Тодд Рирден. Тот самый американец, успевший поработать главным тренером у Александра Овечкина в «Вашингтоне», а также всерьёз рассматривавшийся «Авангардом». Однако до Омска Рирден так и не доехал (во многом из-за определённых семейных проблем), в результате чего «ястребы» назначили Ги Буше и вряд ли прогадали.

Довелось прочитать в интернете и про якобы возможное подписание контракта с Патриком Фишером, который тоже находится в шорт-листе «Локомотива». Но, если честно, верится в подобный вариант с трудом. Фишер долгие годы работает главным тренером сборной Швейцарии, где востребован, любим и уважаем. Все мы видим, как прогрессирует на мировой арене швейцарская национальная команда, а уходить в преддверии Олимпиады из родной сборной Патрик практически наверняка не планирует. Да и на клубном уровне он не работал почти 10 лет. И вот теперь просто так всё бросать и срываться в Россию? Крайне сомнительная авантюра.

Вот и получается, что в следующем сезоне нас с большой долей вероятности ждёт третий тренер-североамериканец в КХЛ. Вслед за «Авангардом» (Ги Буше) и «Трактором» (Бенуа Гру), по заокеанскому пути, по всей видимости, пойдут и в «Локомотиве». Большой вопрос, приведёт ли этот путь к успеху, однако команду после себя Никитин оставил более чем достойную. А уж найдёт или нет к ней подход новый рулевой ярославцев — совсем другой вопрос.