Маршан — идеальный трансфер НХЛ. Суперветеран стал воплощением командной идентичности

Очень часто дедлайн в НХЛ превращается в конкурс «Купи слона». Все говорят «зачем», но всё равно слонов покупают. Например, был ли так уж нужен «Рейнджерс» в 2023-м Патрик Кейн, которого взяли с большой скидкой из-за желания поиграть в Нью-Йорке? В игровом плане — не особенно, но «дают — бери». Уже потом выяснилось, что команде нужны были люди другого амплуа.
«Флорида» несколько лет назад тоже принимала участие в весенней ярмарке трансферного тщеславия и крупно ошиблась. В 2022-м команда отдала за Клода Жиру и Бена Шьяро два пика первого раунда и идеально вписавшегося бы в нынешний хоккей «пантер» бросающего силовика Оуэна Типпетта. Впрочем, тогда у команды была совсем другая концепция, и два недешёвых приобретения мало чем помогли в серии второго раунда с «Тампой» (0-4).
Нынешние «пантеры» своей простотой убивают. Это буквально возведённое в абсолют «бей-беги», где сценарий большинства игровых эпизодов укладывается в одну схему, начинающуюся со вброса шайбы. Выиграл борьбу за чужими воротами — молодец, проиграл — наседай на игрока оппонента, провоцируй потерю или безуспешный вброс в зону «Флориды», после которого цикл разворачивается заново. Даже удивительно, что до 2023-го никто до такой ломовой простоты не додумался.
Впрочем, всю эту концепцию два года назад мог единолично пустить под откос Брэд Маршан. Тогда он ещё не играл во «Флориде», а положение «пантер» было довольно мрачным. Отставку Эндрю Брюнетта даже после 0-4 во втором раунде мало кто понял, ведь в регулярке команда одержала 58 побед. Ещё более странным тогда выглядело назначение Пола Мориса: он в «Виннипеге» смотрелся как человек, которого всё давно и прочно достало, а сами «Джетс» на момент ухода Пола ехали на автопилоте по фамилии Хеллебайк.
Брэд Маршан и будущий одноклубник
Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС
Бо́льшую часть того сезона «Флориду» трясло, всего за месяц до конца регулярки команда шла вне зоны плей-офф и пробила путёвку в восьмёрку благодаря серии из шести побед и параллельному краху «Питтсбурга». Впрочем, в первом раунде «Пантер» ждала лучшая команда в истории, выигравшая 65 встреч в регулярке «Бостон», у которой как будто не было слабых мест. «Мишки» победили в трёх матчах из четырёх, и на последней секунде пятой встречи при счёте 3:3 Маршан убегал «в ноль» против Бобровского — однако Сергей бросок отразил.
Через шесть игровых минут после этого Ткачук забил победный гол в овертайме, а в шестой и седьмой играх «Флорида» оформила одну из самых главных сенсаций в истории современной НХЛ. Несмотря на четыре очка Маршана в шестом матче, совокупно он схватил «-4» за две ключевые игры — и именно провалы суперветеранов «мишек» были одной из причин провала суперфаворита. Ну а «Флорида» после чудо-камбэка выиграла девять серий плей-офф из 10 — и очень близка к тому, чтобы сделать 10 из 11.
Происходит это опять же благодаря Маршану. Вообще, практика показывает, что чемпионские команды на дедлайне редко забирают больших звёзд НХЛ. «Колорадо»-2022 весной усилился сразу четырьмя игроками, но это были трансферы для глубины. Приобретения Коулмэна и Гудроу «Тампой» уже вошли в историю хоккейного менеджмента, однако на момент перехода это не были сверхочевидные трансферы. Редким исключением за последние лет 15 стал переход Мариана Габорика в 2014-м: словака приобретали для того, чтобы разнообразить вертикальный хоккей «Лос-Анджелеса», и Мариан забил 14 голов в чемпионском походе.
При этом по ходу сезона Маршан вляпался в скандал. В январе радиоведущий Рич Киф заявил: «Обстановка в раздевалке «Бостона» стала катастрофической, и в центре всего — Давид Пастрняк. Паста сказал команде, что не хочет играть в одном звене с Брэдом Маршаном, и это якобы связано с тем, что Маршан критиковал уровень игры чеха». Однако бостонские фанаты особенно в эту историю не поверили: в ответах к видео они предположили, что всю историю со сливом устроили высшие менеджеры команды.
Впрочем, оба игрока гневно всё опровергли. «Никогда не говорил игрокам или тренерам, что не хочу играть с Брэдом. Я обожаю играть с ним, ведь мы так давно вместе в команде», — сказал Пастрняк. Маршан, как всегда, был менее сдержан: «Они просто выдумали это всё, это позор. В сказанном по радио ровно 0 правды. Пусть этот парень проваливается обратно в чулан, из которого вылез». Правда, внимательные фанаты заметили, что две звезды «Бостона» были разведены не только по звеньям, но даже и по бригадам большинства.
Весной «Бостон» решил не цепляться на плей-офф и начал распродажу. Цена на Маршана (пик второго раунда, который мог превратиться в первый — и уже превратился) заставила многих говорить, что «пантеры» опять жульничают. Однако сложно представить, что легенду «Бостона» обменяли бы туда, куда он сам не захотел — вполне возможно, что «мишки» держат в уме то, что летом форвард вполне может вернуться в Массачусетс. Так что канадец уехал в клуб, который вряд ли мог дать лучшее предложение, но зато идеально подходил по философии.
Брэд Маршан
Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС
Да, эти «пантеры» большие и злые, вертикальные и агрессивные. Правда, есть в лиге ещё одна команда, которая играет по принципу «Халк злой, Халк крушить и бросать по воротам», называется «Каролина». Однако «ураганы» в столкновении с «Флоридой» оказались абсолютно беспомощными, как и за два года до этого в финале Востока, а звёздные игроки команды оказались втиснуты в схемы тренера.
Главная сила «Флориды» в том, что талант там идёт на первом месте, а злость, провокативность и умение забрасывать грязные шайбы – уже на втором, но они органично сочетаются. И игра Маршана в пятом матче, его издевательства над несчастной парой Экхольм — Уолман это наглядно демонстрируют. Да, в 90% случаев «пантеры» вбросят шайбу по борту и побегут за ней, сломя голову — однако у них остаётся 10% на то, чтобы рисовать красоту.
Говорить, что Маршан — это живое олицетворение «Флориды», было бы слишком громко, пока в команде на постоянной основе играют Ткачук, Сэм Беннетт и король голов с пятака Сэм Райнхарт. Однако переход Брэда — это самый логичный шаг, который могла сделать «Флорида», и прямо сейчас он полностью оправдывается.
В конце концов, могло ли быть иначе с хоккеистом, которого за глаза все называют «крысой» и который попал в команду, где крыса — это знак победы?