«Динамо» приобрело легионера, а Ротенберг будет тренировать детей. Хоккейные итоги дня

Известный агент высказался о ситуации в «Витязе», а Волков рассказал, почему перешёл в «Авангард».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 15 июня.

Волков рассказал, почему выбрал «Авангард»

Александр Волков, недавно пополнивший состав «Авангарда», дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, почему выбрал именно Омск.

— Александр, поделись первыми эмоциями от подписания контракта с «Авангардом».

— Очень рад, что легко смогли договориться и найти общий язык. Здорово, что теперь стал частью такой амбициозной и сильной команды.

— Почему именно трёхлетний контракт?

— Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт – всё по-другому, а тут можно забыть обо всём лишнем, полностью отдаваться интересам команды.

— На тебя был большой спрос в КХЛ. Почему твой выбор пал именно на «Авангард»?

— Повторюсь: очень лёгкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор – амбиции клуба. По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно.

Ротенберг рассказал о своём будущем

Роман Ротенберг, недавно покинувший пост главного тренера СКА, рассказал, чем планирует заняться дальше.

«Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений. Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне», — сказал Ротенберг.

Шуми Бабаев рассказал о ситуации в «Витязе»

Совсем недавно в интервью «Чемпионату» известный агент Александр Черных высказался о ситуации в «Витязе». Шуми Бабаев, у которого достаточно клиентов в подмосковной команде, тоже не остался в стороне.

«Сейчас такая ситуация, что «Витязь» рассматривает вариант продажи своих лидеров для того, чтобы заработать денег. Но и вариант того, что Иван Чехович продолжит карьеру в «Витязе», тоже остаётся, мы все варианты сейчас рассматриваем», — рассказал Бабаев.

Девин Броссо перешёл в московское «Динамо»

Экс-нападающий «Амура» Девин Броссо пополнил состав московского «Динамо». Контракт подписан на один год.

Генеральный директор московской команды Сергей Сушко прокомментировал переход: «Девин Броссо стал первым подписанием московского «Динамо» в межсезонье. Быстрый и юркий форвард, с хорошей техникой и броском, хорошо себя зарекомендовал в нашей лиге в «Куньлуне» и «Амуре». Канадский форвард добавит нам вариативности в нападении и повысит атакующий потенциал. Приветствуем новичка и желаем только удачи!»

В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ.

Симашев привёз Кубок Гагарина в Кострому

Совсем недавно Кубок Гагарина побывал в Воронеже, куда его привёз Егор Сурин. Дмитрий Симашев, как это обычно бывает, тоже привёз заветный трофей в родной город – в Кострому.

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«Симашев презентовал трофей воспитанникам клуба «Искра», за который сам играл в детстве. А ещё провёл автограф- и фотосессию с болельщиками», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

В прошедшем сезоне Симашев сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».