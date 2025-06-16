Смена вектора «Салавата», агрессивность «Авангарда». Как начали межсезонье на Востоке КХЛ

Первое в истории КХЛ межсезонье, которое началось летом, пока идёт сравнительно тихо. Легионерский рынок находится в положении standby, и прогнозы по нему слышны весьма противоречивые — возможно, именно поэтому менеджеры пока выжидают. Однако первые итоги подводить можно, ведь кто-то свою трансферную кампанию почти завершил. Сегодня начнём с Востока.

«Барыс»

После вылета Казахстана из элиты ЧМ в местном хоккее повисла напряжённая тишина. Единственная новость о «Барысе» за последние недели три — проверка клуба местным антикоррупционным органом, что уже очень показательно. Нет даже слухов о новых игроках, а статус НСА получили опытные местные хоккеисты – Старченко, Савицкий и Панюков.

Статус «Барыса» — большая загадка Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Всё упирается в «закон о легионерах» и запрет прямого или косвенного госфинансирования их зарплат. Из-за этого закона баскетбольная «Астана» снялась с розыгрыша Лиги ВТБ. Здесь, как и в баскетболе, состав казахстанской команды, составленный исключительно из местных игроков, будет неконкурентоспособным — и мы уже видели это во второй половине прошлого сезона. Остаётся надеяться лишь на появление чудесного инвестора, который даст денег на десяток иностранцев. В ином случае «Барыс» прямо сейчас выглядит претендентом большинство антирекордов КХЛ в новом году.

«Амур»

Хабаровский клуб столкнулся с почти такой же проблемой, что и «Барыс» – впрочем, на Дальнем Востоке пока хотя бы оставляют Гальченюка и Бродхёрста, у которых действующие контракты. И ведь опыт прошлых сезонов КХЛ показывает, что играть исключительно местным составом — утопия, если у тебя нет многомиллиардного бюджета. При этом финансирование «Амуру» сильно не сокращают, но ты ещё попробуй привези местных игроков в Хабаровск.

Первые трансферы клуба в этом плане не очень оптимистичны: в Хабаровске подписали игрока четвёртого звена «Нефтехимика» Кирилла Уракова и дают второй шанс в КХЛ 23-летнему Артёму Шварёву, который неплохо показал себя в «вышке». Впрочем, у «Амура» из-за географии будет далеко не первый приоритет на рынке. Логично было бы в стиле «Адмирала» выцеливать контракты, которые топ-клубы будут скидывать для того, чтобы вписаться в потолок.

«Лада»

В Тольятти сейчас поменялось всё: главный спонсор, руководство и тренерский штаб. После денежных вливаний от новых попечителей состав команды раздулся чуть ли не до шести полных пятёрок хоккеистов, а ведь будут ещё новички. Здесь и большой обмен с «Авангардом», и приход новых НСА, и подписание контрактов с лидерами АКМ, и приезд трёх новых легионеров. Хотя бэкграунд у тольяттинских канадцев весьма смущает даже с учётом постоянных жалоб на бедность рынка.

Правда, прямо сейчас непонятно даже, в какой конференции будет играть «Лада» в наступающем сезоне. Если «Витязь» не удастся «откачать», то на Западе останется лишь 10 команд, и основным претендентом на переезд выглядит тольяттинский клуб. Однако в любой конференции пределом мечтаний «Лады» в нынешнем составе пока выглядит седьмое место.

«Нефтехимик»

Первые же шаги Нижнекамска на трансферном рынке показывают, что стратегия клуба не меняется. Впрочем, когда тебе выделяют денег впритык, только и остаётся выцеливать молодых хоккеистов – в первую очередь в ВХЛ. Проведший сильный сезон в аутсайдере лиги Матвей Надворный может удивить многих на уровне выше. По данным «СЭ», сейчас у «Нефтехимика» контрактов лишь на 260 млн рублей — и чтобы попасть в пол зарплат, нужно подписать четверых-пятерых статусных игроков. Здесь, скорее всего, клуб будет ждать уже до августа, когда лучшие НСА разбредутся по клубам. Станет ли одним из кандидатов Дамир Жафяров?

Игорь Гришин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако главная интрига связана с главным тренером. Игорь Гришин в «Спартак» зашёл красиво, но не особо удачно, после чего выиграл Кубок Петрова с «Химиком» и довёл питерское «Динамо» до седьмого матча полуфинала. Нельзя сказать, что «Нефтехимик» раньше не играл в атаку, однако это была довольно вертикальная команда — а вот теперь мы можем рассчитывать на появление нижнекамской версии «Северстали».

«Адмирал»

После весьма неплохого года «моряки» сохранили почти всех, кого могли. Понятно, что Никиту Сошникова удержать после такого сезона было бы крайне сложно, однако Либор Шулак не стал повторять свою ошибку с «Авангардом», плюс остаются все игроки, на которых у «моряков» были права. Костяк остаётся прежним, и «Адмирал» идёт знакомым путём: принимает плохие контракты из топ-клубов (переход Семёна Кошелева) и доверяет не самым очевидным кандидатурам молодых игроков (23-летний лучший бомбардир Экстралиги Валентин Демченко).

Пока ключевой вопрос — вратарский, он для команды Тамбиева традиционно крайне важен. Кажется, «Авангард» будет пробовать Андрея Мишурова в основе, а привезти иностранного вратаря сейчас очень сложно. Однако Омск явно будет расставаться с Михаилом Бердиным, которого в прошлом году мы толком в игре и не увидели. Пока Владивосток представляется самым логичным вариантом продолжения карьеры голкипера.

«Сибирь»

Политику «Сибири» двух последних лет можно назвать «Автомобилист»-лайт»: ставка идёт в первую очередь на свободных агентов в возрасте 30+, а из-за меньшего бюджета и игроки в Новосибирск едут не такие звёздные. Впрочем, конкретно для «Сибири» переходы Сошникова и «челябинского» Владимира Ткачёва — это бомбы. Российских игроков такого уровня здесь не было очень давно, переход Николая Прохоркина в своё время был коротким и не очень-то удачным.

Владимир Ткачёв — звёздный новичок «Сибири» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Однако главная потеря Новосибирска — уход лидеров большинства, которое и позволило «Сибири» в прошлом году выйти в плей-офф. Тейлор Бек уже подписался в Швейцарии, а судьба Тревора Мёрфи пока непонятна. Ожидался его переход в СКА, но смена скатерти в Петербурге сорвала все договорённости. Если один из лучших атакующих защитников лиги всё-таки останется в Новосибирске, обновлённая «Сибирь» будет восприниматься совсем иначе.

«Авангард»

Сверхагрессивная трансферная политика образца второй половины прошлого сезона продолжается. Омск всё-таки пришёл за Дмитрием Рашевским, которого выцеливал ещё зимой, ожидается переезд из-за океана Клима Костина и давнего лидера бомбардирского топа АХЛ Эндрю Потуральски. Добавим к этому переход игрока первого звена минского «Динамо» Александра Волкова и большой обмен прав на Василия Пономарёва. Пока в Омске как будто бы хотят собрать побольше громких имён, разбираться с которыми должен будет уже Ги Буше. Правда, подойдут ли все эти игроки под строгие схемы канадца?

Впрочем, для реализации всех желаний «Авангарда» нужна чистка пространства под потолком. Владимир Ткачёв, несмотря на старые слухи, Омск не покидает. Контракты Михаила Бердина, Павла Коледова и Алексея Соловьёва суммарно тянут на 130 млн — это игроки, которые могут покинуть клуб, и это те деньги, в которые нужно уместить ещё одну партию громких имён. При этом крайняя амбициозность нового омского руководства может привести и к другим трансферам: «Авангард» чисто по именам выглядит фаворитом Востока.

«Ак Барс»

А в Казани пока относительная тишина: новичков в «Ак Барсе» нет и слухи не клубятся. Впрочем, клуб сделал важное дело, продлив контракты с Артёмом Галимовым и Ильёй Сафоновым. Первого отправляли в НХЛ, но в это особо не верилось, а второго уже якобы давно ждали в «Чикаго». Однако в Америку уедет бэкап казанского клуба Амир Мифтахов — впрочем, его место должен занять кто-то из казанских вратарей, сейчас играющих за океаном.

Артём Галимов остался в Казани Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

Расставание с Егором Коршковым и Семёном Кошелевым освобождает место в платёжной ведомости. Главная проблема «Ак Барса» прошлого сезона — скромная глубина в атаке, и 250 млн под потолком, которые нужно потратить ещё и на усиление защиты, не способствуют её решению. Пока главное имя, которое звучало в контексте Казани — это Евгений Кузнецов: подписание в перспективе крайне рискованное как по хоккейным, так и по нехоккейным факторам, зато он прекрасно знаком главному тренеру Анвару Гатиятулину.

«Автомобилист»

В Екатеринбурге сохранили практически всех игроков прошлого года, добавив к этому костяку Рида Буше и Романа Горбунова из Минска. В этом плане политика «Авто» не меняется последние несколько лет, и коллеги все эти последние годы в каждое межсезонье пишут, что «Автомобилист» остаётся самым стабильным топ-клубом лиги. Пока единственный знак вопроса — допинговое дело Анатолия Голышева, но, учитывая слухи о подвёдшем хоккеиста сиропе от кашля, вряд ли дисквалификация будет долгой.

Однако уход Даррена Дица, Джесси Блэкера и хронический травматизм Ника Эберта ставят под вопрос атакующий потенциал линии обороны «Авто», где бо́льшую часть мест занимают защитники-домоседы. При этом в атаке есть явный перебор вингеров, среди которых лишним выглядит проведший блеклый сезон Ник Меркли. На бумаге как будто бы можно провести обмен Меркли на защитника, однако канадец свою трансферную стоимость резко уронил. Реалистичный вариант – обмен за тысячу рублей в клуб победнеее и поиск игрока на освободившиеся деньги на рынке свободных агентов.

«Металлург»

Возможно, по именам трансферная политика «Металлурга» может кого-то смущать, однако в плане стратегии у «Магнитки» пока всё логично. В хоккее Андрея Разина прекрасно чувствуют себя небольшие техничные хоккеисты и скоростные работящие ролевики. Первая позиция закрывается переходом Дерека Барака и настойчивыми слухами о подписании Ника Петана. Вторая — трансфером одного из самых быстрых игроков лиги Никиты Короткова. Кроме того, «Магнитка» ещё на год смогла удержать Илью Набокова, которого арендовала у «Колорадо»

Линия центров «Магнитки» в прошлом году смущала, а теперь может выглядеть так: Петан — Зернов — Барак — Джонсон. Солидно, согласитесь? Главная вакансия в «Магнитке» — это забивной вингер. Клуб якобы ищет обмен для Никиты Михайлиса, который на свои 80 млн рублей так и не заиграл. В связи с «Металлургом» уже всплывали имена Рашевского и Ремпала, который якобы нацелился на возвращение в НХЛ. Ну и не забудем про важный резерв «Металлурга» — молодёжь, которая будет получать свои возможности.

«Салават Юлаев»

Расставание с Ремпалом, Нэйтаном Тоддом и Миихаилом Науменковым говорит о проблемах с деньгами лучше любых инсайдов. Впрочем, если слухи верны и клуб реально год будет выплачивать долги перед возвращением к привычному статусу, для «Салавата» это может стать полезным. Клубная модель развития последних лет может быть условно названа «Витязь» на максималках». В этом сезоне русский костяк «Салавата» был самым скромным из топов лиги, что хорошо видно хотя бы по цифрам зарплаты. Местные форварды зарабатывали на круг около 100 млн рублей, чуть больше одного Ремпала.

Где в новом году сыграет Джош Ливо? Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

И вот сейчас, с учётом слухов об интересе СКА к Ливо, на бумаге у «СЮ» появляется прекрасная возможность заложить фундамент этого костяка. Рекордсмен КХЛ вполне может принести «Салавату» трёх-четырёх молодых игроков из раздутой питерской системы, а ведь на обмен могут встать и другие высокооплачиваемые хоккеисты. У «СЮ» есть все возможности для того, чтобы на год создать местную версию «Северстали», а через год прокачать её новыми Ливо. Однако в реальности «Салават», скорее всего, будет продавать игроков за деньги.

«Трактор»

Отъезд Максима Шабанова в НХЛ назывался неизбежным ещё в середине прошлого сезона. В теории это всего лишь один игрок, но в реальности Шабанов значил для атаки «Трактора» намного больше и постоянно генерировал опасность. Найти такого игрока среди доступных россиян просто невозможно. Рынок легионеров оживится только ближе к середине июля, когда в сторону Европы будут смотреть люди, не получившие контракты в НХЛ.

«Трактор» очень удачно подписал Джордана Гросса на позицию основного атакующего защитника, по принципам Алексея Волкова подписал Коршкова (194 см) и Андрея Никонова из «Сочи» (197 см), линейка центров по большей части сохранилась. На повестке дня вопрос с первым номером (и мы уже слышали о возможном подписании Криса Дриджера), а также заполнение ещё двух легионерских вакансий. Впрочем, как уже отмечено в первом абзаце, эти варианты пока обсуждать просто рано.