Не только Кубок Стэнли. Бобровский украдёт у Макдэвида престижный трофей?

Сезон в НХЛ постепенно подходит к концу. На данный момент до его официального завершения осталось всего два матча. А может быть, и вовсе один, если «Флорида» сумеет одержать победу в шестой встрече финальной серии.

Выводы по всему сезону ещё будет время сделать. Пока же стоит обратить внимание на интересную картину, которая сейчас разворачивается в борьбе за «Конн Смайт Трофи» — приз MVP плей-офф. На каждом из этапов розыгрыша Кубка Стэнли в потенциальные фавориты выходили разные хоккеисты. Более того, даже на разных этапах финальной серии главные претенденты на престижный трофей менялись — буквально от матча к матчу.

Так, перед стартом финальной серии казалось, что, как и год назад, основная борьба развернётся между Сергеем Бобровским и Коннором Макдэвидом. Потом на горизонте замаячил Леон Драйзайтль. Теперь — Брэд Маршан и Сэм Беннетт.

Для понимания: Боб после третьей встречи был лидером в погоне за «Конн Смайтом». Потом Драйзайтль на своей спине дотащил «Эдмонтон» до овертайма и принёс там победу. В пятом матче блеснули Беннетт и Маршан. Сейчас фаворитом в борьбе за трофей является именно Сэм. И это неудивительно, поскольку нападающий «Флориды» лидирует в гонке снайперов плей-офф (15 голов).

Однако решающим для выбора победителя, видимо, станет шестой матч (или седьмой, если «Эдмонтон» до него дотянет). И по-прежнему сохраняется ощущение, что очень неплохие шансы забрать этот приз есть именно у Бобровского. Хоть и не все встречи финала Сергей провёл достаточно хорошо.

Сергей Бобровский Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Почему же российского вратаря могут предпочесть другим игрокам?

Первая причина: банально статистика. Она даже лучше, чем год назад: коэффициент надёжности составляет мощнейшие 2,26 (против 2,32 в прошлом году), а процент отражённых бросков — 91,2 (против 90,6%). Это крайне хорошие показатели. Для сравнения: в сезоне-2022/2023, когда Бобровский на своих плечах дотащил «Флориду» до финала, попутно оформляя «сухари» и совершая суперсейвы, у него был чуть лучше процент ОБ — 91,5%, но похуже КН — 2,78. Хотя мы все понимаем огромную роль вратаря в том успехе команды, разница есть, да и тогда в финале «Пантерз» всё-таки уступили. А в этом году вратарь играет даже лучше, чем тогда.

Более того, Боб ставит рекорд за рекордом. Например, в последней встрече Сергей повторил рекорд НХЛ по количеству гостевых побед среди голкиперов за один плей-офф (10).

Вторая причина: нарратив. Год назад Бобровский, несмотря на то что показал статистику похуже (хотя казалось, что выдать цифры лучше уже практически нет шансов), считался одним из главных претендентов на «Конн Смайт» и должен был брать приз. Тем более обычно награду принято вручать игроку из команды-чемпиона. Но, несмотря на классную игру Сергея, превзойти историческое выступление Макдэвида было попросту невозможно.

Капитан «Эдмонтона» записал на свой счёт 42 (8+34) очка, став лишь вторым хоккеистом в истории, добравшимся до отметки в 40+ результативных действий за один плей-офф, — вторым после Гретцки. Побил рекорд Уэйна по количеству ассистов за один розыгрыш Кубка Стэнли. Показал четвёртый результат в истории по количеству очков. А вместе с тем, играя с травмой, едва ли не в одиночку обеспечил «нефтяникам» камбэк с 0-3 в финале и дотащил их до седьмого матча. Хоть «Ойлерз» и упустили кубок, лишить Коннора «Конн Смайта» было бы настоящим преступлением.

Макдэвид и в этом году хорош. Конечно, не настолько, насколько в прошлом сезоне, но и подобные перформансы уровня плей-офф-2024 случаются раз лет в 30-40 лет. В этом розыгрыше Коннор за 21 встречу набрал 33 (7+26) очка, он делит первое место в списке бомбардиров с Драйзайтлем, а также с отрывом является лучшим по количеству ассистов.

Скорее всего, «Конн Смайт» должны были бы разыграть между этой парочкой, каждый из которых опережает ближайшего конкурента аж на 10 очков, однако именно тут в дело может вступить так называемый нарратив.

Год назад Бобровский тоже заслуживал награду. А уж сейчас — и подавно. НХЛ, видя успехи Макдэвида (а вместе с ним Драйзайтля и других), наверняка держит в голове прошлогодние чудеса голкипера «Флориды». Именно это и может стать достойной причиной отдать ему должок и вручить заслуженный приз, хоть и годом позже. Причём все причины сделать это, в том числе и формальные, у лиги есть. Вряд ли кто-то будет считать такое решение несправедливым. Даже если Макдэвид проведёт два сумасшедших матча и в итоге приведёт «Эдмонтон» к Кубку Стэнли, он свой «Конн Смайт» уже взял. В случае с Драйзайтлем всё сложнее, но за Боба должен сыграть этот самый нарратив.

Ситуация может повторить кейс Андрея Василевского. Вратарь «Тампы» в сезоне-2020/2021 взял «Конн Смайт» — первым в истории для российских голкиперов. Тогда Вася помог «молниям» завоевать Кубок Стэнли, при этом показав сумасшедшие цифры — 93,7% ОБ и КН 1,90. Однако даже такое выступление вряд ли позволило бы вратарю забрать приз, если бы не его перформанс годом ранее. В сезоне-2019/2020 Василевский также привёл «Лайтнинг» к трофею и показал примерно такую же статистику — 92,7% сейвов и КН 1,90.

Вероятно, НХЛ отметила не просто частный вклад Андрея в чемпионство «Тампы», а именно общий. Василевский стал центральной фигурой «молний» в обоих победных плей-офф. Поэтому и выиграл «Конн Смайт».

Андрей Василевский с трофеем «Конн Смайт» Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Да, статистика Бобровского похуже, чем у Васи, однако она всё ещё на крайне высоком уровне. По данным QuantHockey, в нынешнем плей-офф Сергей второй среди всех вратарей, кто провёл хотя бы 10 матчей, по обоим главным статистическим показателям. Причём по проценту отражённых бросков он уступает лишь голкиперу «Вашингтона» Логану Томпсону (91,7% против 91,2%), а по коэффициенту надёжности — Фредерику Андерсену из «Каролины» (2,02 против 2,26). В остальном лучше него сейчас нет никого.

В чемпионском сезоне доминирование лидера «Флориды» год назад не поддавалось оспариванию, хотя по первому показателю выше Боба оказались сразу три вратаря, по второму — два. Настолько он был лучше всех остальных и подтаскивал «пантер» в решающие моменты.

Так что сейчас есть два основных фактора, которые могут и должны сработать на руку Бобровскому.

Однако теперь дело за самим Сергеем. Для «Конн Смайта» ему осталось провести всего один хороший матч.

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