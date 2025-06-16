«Питтсбург» не даст новый контракт Малкину. Следующий год — заключительный в его карьере?

Сезон в Национальной хоккейной лиге ещё не закончился, однако новости, связанные со следующими чемпионатами, уже вовсю приходят. Связаны они и с российскими хоккеистами – так, например, недавно стало известно, что предстоящая регулярка станет последней в НХЛ для Александра Овечкина. А сегодня появилась информация, что в аналогичной ситуации может оказаться ещё один легендарный россиянин.

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Следующий сезон должен стать 20-м в сильнейшей лиге мира для Евгения Малкина. Все эти годы он защищал цвета «Питтсбурга» – в составе «пингвинов» воспитанник магнитогорского «Металлурга» завоевал множество личных и командных призов, включая «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи» и три Кубка Стэнли.

Однако любая история отношений, даже самая красивая, рано или поздно подходит к концу – вот и история Малкина и «Пингвинз» тоже близится к завершению. Сегодняшний материал The Athletic был полностью посвящён российскому форварду, и одной из его первых фраз была «предстоящий сезон станет для него последним в «Питтсбурге».

Летом 2026 года истечёт четвёртый контракт Евгения с «пингвинами» – в 2022-м форвард, которому 31 июля исполнится 39 лет, подписал с пенсильванцами четырёхлетний договор с кэпхитом $ 6,1 млн. Тогда Малкин пошёл на сокращение заработной платы – ранее он зарабатывал $ 9,5 млн.

Впрочем, и совсем уж сильно ужиматься в деньгах он в той ситуации тоже не хотел – долгое время ходили слухи, что форвард мог покинуть «Пингвинз» уже тогда. И они были подкреплены тем фактом, что к открытию рынка свободных агентов нового контракта на руках у Евгения не было.

В то время в «Питтсбурге» надеялись, что им ещё удастся провести «последний танец» с Кросби, Малкиным и Летангом. Через год после заключения соглашения с россиянином в рамках этой кампании новый генменеджер клуба Кайл Дубас даже перевёз в Пенсильванию лучшего на тот момент защитника НХЛ Эрика Карлссона – в надежде, что тот поможет великому трио вернуть заветный трофей в пингвиньи лапы. Сделать этого не получилось – более того, за три года «Пингвинз» ни разу не попали даже в плей-офф, не говоря уже о борьбе за Кубок Стэнли.

Поэтому теперь в клубе решили пойти на более радикальные перемены – ходят разговоры, что уже этим летом «Питтсбург» расстанется с рядом игроков, а в следующем году команду покинет и Малкин.

Согласно статье The Athletic, руководство клуба хочет помочь Евгению завершить выступления в составе «Пингвинз» на мажорной ноте – для этого Дубас намерен собрать для Малкина качественное звено, чего у него, в отличие от его напарника Сидни Кросби, в последние годы не было.

Да и сам россиянин уже не был тем лихим игроком, ранее в одиночку умевшим перевернуть практически любой матч – да, отдельные вспышки у Евгения до сих пор происходят, но стабильной игры от него уже давно нет. Что, впрочем, абсолютно нормально для хоккеиста его возраста. Тем более с учётом всех проблем со здоровьем, которые Малкин перенёс за годы карьеры.

Теперь интересно, что же будет с Евгением через год – он намеревался завершить карьеру именно в «Пингвинз» и заявлял, что не вернётся доигрывать на родину: «Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Может быть, проведу один матч за родную команду в России. Только один — чтобы попрощаться».

А поскольку руководство «пингвинов» не намерено предлагать Малкину новый контракт, можно сделать вывод, что уже меньше чем через год Евгений повесит коньки на гвоздь.