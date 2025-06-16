Россию официально заменили на Олимпиаде, редкий швед остался в КХЛ. Хоккейные итоги дня

«Лада» объявила тренерский штаб, а участники ОИ назвали шестёрки хоккеистов, которые будут в Италии.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 16 июня.

Сборная Франции по хоккею заменила Россию на Олимпиаде-2026

Сборная Франции утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо команды России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года. Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Материалы по теме Во Франции отреагировали на участие национальной команды по хоккею в ОИ-2026 вместо России

Участники Олимпийских игр назвали шестёрки хоккеистов, которые будут играть в Италии

В понедельник, 16 июня, все участники Олимпийских игр представили первые шестёрки хоккеистов, которые должны принять участие в турнире. В список вошли:

Канада

Защитник: Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»).

США

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»).

Нападающие: Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»).

Швейцария

Защитники: Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») и Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Дэвилз»).

Нападающие: Тимо Майер («Нью-Джерси Дэвилз»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз») и Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»).

Швеция

Защитники: Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

Нападающие: Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз») и Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).

Финляндия

Вратарь: Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

Защитники: Эса Линделль («Даллас Старз») и Миро Хейсканен («Даллас Старз»).

Нападающие: Александр Барков («Флорида Пантерз»), Микко Рантанен («Даллас Старз») и Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»).

Чехия

Вратарь: Лукаш Достал («Анахайм Дакс»).

Защитник: Радко Гудас («Анахайм Дакс»).

Нападающие: Павел Заха («Бостон Брюинз»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Ондржей Палат («Нью-Джерси Дэвилз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

Словакия

Защитники: Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Нападающие: Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), Томаш Татар («Цуг», Швейцария), Мартин Поспишил («Калгари Флэймз»).

Германия

Вратарь: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»).

Защитник: Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).

Нападающие: Лукас Райхель («Чикаго Блэкхоукс»), Нико Штурм («Флорида Пантерз»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

Дания

Вратарь: Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»).

Защитник: Йеспер Йенсен («Йокерит», Финляндия).

Нападающие: Николай Элерс («Виннипег Джетс»), Оливер Бьёркстранд («Сиэтл Кракен»), Ларс Эллер («Вашингтон Кэпиталз»), Йонас Рённбьерг («Вегас Голден Найтс»).

Франция

Защитники: Йоанн Овитю («Витковице», Чехия), Жюль Боск («Айова Хартлендерс», АХЛ), Юго Галле («Таппара», Финляндия).

Нападающие: Александр Тексье («Сент-Луис Блюз»), Пьер-Эдуар Белльмар («Ажуа», Швейцария), Жорданн Перре («ХК Маунтфилд», Чехия).

Италия

Вратарь: Дамиан Клара.

Защитники: Лука Дзанатта и Томас Ларкин.

Нападающие: Даниэль Мантенуто, Диего Костнер и Томми Пурделлер.

«Лада» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Лада» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Главный тренер – Борис Миронов

Тренеры защитников – Павел Зубов, Никита Щитов

Тренеры нападающих – Максим Смельницкий, Константин Богдановский

Тренеры вратарей – Алексей Семёнов, Антон Зеленов

Тренеры по ОФП – Нормундс Силиньш, Сергей Медведев

В прошлом сезоне 53-летний Миронов входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призёром КХЛ.

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Фредриком Классоном

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Фредриком Классоном. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, односторонний контракт защитника рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании контракта.

Классон перешёл в ЦСКА перед сезоном-2022/2023. В общей сложности он сыграл за московских армейцев 226 матчей, набрал 46 (8+38) очков и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году. В прошедшем сезоне на счету шведского хоккеиста 73 встречи за ЦСКА (с учётом плей-офф), один гол и 14 результативных передач.

Всего за три сезона в КХЛ на счету защитника 226 встреч, 46 (8+38) набранных очков при показателе полезности «+19».

Материалы по теме В «Динамо» оценили подписание контракта с защитником Фредриком Классоном

Евгений Малкин проведёт последний сезон в «Питтсбурге» — The Athletic

«Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с российским нападающим Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.

«Хотя остаётся неясным, завершит ли Малкин карьеру после сезона-2025/2026, ожидается, что «Пингвинз» не предложат ему другой контракт с франшизой», — сообщается в статье The Athletic со ссылкой на источник в команде.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава. По данным The Athletic, 38-летний Малкин гарантированно сохранит своё место в команде.